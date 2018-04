PSV Franken Neustadt hat Ziel 1. Bundesliga vor Augen

Mit 30:10 Punkten zum Meistertitel. Dieses Ziel haben sowohl der PSV Franken Neustadt als auch CKC Morenden Bayreuth. Am Samstag treffen ab 13 Uhr in Stadtsteinach die beiden "Platzhirsche" der 2. Bundesliga aufeinander und der Sieger steht als Aufsteiger in die 1. Bundesliga fest, während der Verlierer den Umweg über die ungeliebte, weil extrem schwere Relegation gehen muss.



Platzhirsche im Gleichschritt

In den letzten Wochen marschierten die beiden fränkischen Vertreter nahezu im Gleichschritt Richtung Meistertitel - jedes Team hoffte auf einen Ausrutscher des jeweiligen anderen, doch beide spulten ihr Restprogramm souverän ab, so dass es jetzt zum alles und entscheidenden Finish kommt.

"Wir müssen in die Verlängerung und wollen diese Chance aber nutzen." PSV-Betreuer Ulrich Bieberbach glaubt an einen Erfolg seiner Mannschaft und erklärt: "Wir konnten in dieser Saison auf den Auswärtsbahnen immer überzeugen und haben meist die Spitzenwerte erzielt, aber am Samstag ist natürlich die Tagesform und das Nervenkostüm entscheidend."

In den direkten Duellen verlor der PSV in Bayreuth mit 5399:5521, während das Heimspiel souverän mit 5562:5457 gewonnen wurde. Der Auswärtsschnitt spricht auch knapp für den PSV (5542 - 5453), dennoch sind Zahlenspiele nicht entscheidend, denn am Samstag geht es bei Null los und nach knapp fünfstündiger Spieldauer steht schon ein sicherer Erstliga-Aufsteiger fest.

Beide Teams befinden sich jedenfalls in guter Verfassung und sind leistungstechnisch momentan auf Augenhöhe, was beispielsweise die letzten Ergebnisse widerspiegeln. In Bad Langensalza erzielten sowohl der CKC Morenden Bayreuth als auch der PSV Franken Neustadt zwei Wochen zuvor das exakt gleiche Mannschaftsergebnis (5555).

Beide Teams sind in den letzten Spielen kompakt aufgetreten und am Samstag wird wohl jede kleine Schwächephase den Unterschied ausmachen. Der Kader der Puppenstädter ist jedenfalls komplett und die Jungs um Kapitän Jürgen Bieberbach werden das Spiel topfit und hochmotiviert angehen. tbi





Die Aufgebote:



PSV Franken Neustadt (Auswärtsschnitt 5542):

Michael Lohrer (947), Jürgen Bieberbach (925), Jochen Geiger (926), Thorsten Kockmann (930), Sascha Hammer (911), Tobias Bieberbach (909), Dietmar Gäbelein (927), Niklas Friedebach.

CKC Morenden Bayreuth (Auswärtsschnitt 5453):

Julian Böhm (928), Michael Prill (924), Stefan Landmann (920), Andreas Schäffler (916), Steffen Hönninger (905), Martin Schreglmann (896), Benjamin Schäffler (864), Tobias Rüger (929).