Play-offs werden beim BBC Coburg zum Tabuthema

Der BBC Coburg ist als einziges Basketball-Team in der Süd-Gruppe der ProB noch ohne Sieg und steht mit einer Bilanz von 0:4 am Ende der Tabelle. Bei der Mannschaft von Cheftrainer Ulf Schabacker tun sich derzeit noch einige Baustellen auf - was an der schwächsten Offensive (268 Punkte), der schwächsten Dreier- (28,0 Prozent) und Gesamtwurfquote (38,6 Prozent) und den wenigsten Assists (48) der zwölf Teams deutlich wird.

Vor der Partie bei der Orange Academy in Ulm (siehe Vorbericht unten) spricht Schabacker über die Gründe für den Fehlstart, über die kommenden beiden Gegner, die neue Zielvorgabe und was Coburg von anderen ProB-Klubs unterscheidet.

Herr Schabacker, in den vergangenen drei Partien hat es Ihre Mannschaft nicht geschafft, mehr als 63 Punkte zu erzielen. Sind die Gründe für die bislang vier Niederlagen in der Offensive zu suchen?

Es liegt nicht allein an der Offensive, wenngleich uns ein weiterer konstanter Scorer guttun würde. Chris Wolf wäre so einer. Aber er ist aufgrund einer Daumenverletzung noch gehandicapt und somit noch nicht auf dem Niveau der vergangenen Saison. Obschon die Verletzung nicht die Wurfhand betrifft, so verändert sich sein Wurf dennoch.

Woran liegt es also dann?

Die Jungs müssen sich nach dem großen Kaderumbau erst noch finden - und dadurch ist der Spielfluss nicht so, wie er sein sollte. Ein Meisterschaftsspiel ist nun mal etwas anderes als ein Vorbereitungsspiel. Hinzu kommt, dass das Pick & Roll und das Spacing derzeit nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle.

Erklärt das die schlechte Trefferquote?

Nicht allein. Auch die Auswahl der Würfe ist nicht gut. Wir haben beispielsweise nach zehn Sekunden einen offenen Wurf, dennoch wird der Ball noch mal weitergespielt - und es geht weitere Zeit von der Uhr. Am Ende kommt ein schlechter Wurf unter Druck heraus.

Weil die Verantwortung weitergegeben wird?

Möglicherweise hat das etwas mit Verunsicherung zu tun, ja. Aber ich habe eher das Gefühl, dass es die Jungs zu gut machen wollen. Das Positive ist aber, dass sich niemand aufgibt.

Ihr nächster Gegner ist die Orange Academy aus Ulm, danach kommen die Basketball Löwen aus Erfurt nach Coburg. Leicht sind die Aufgaben nicht unbedingt, oder?

Gegen Ulm rechne ich mir durchaus eine Chance aus, dass es mit dem ersten Saisonsieg klappt - weil mich unser letzter Auftritt gegen Elchingen positiv gestimmt hat. Gegen Erfurt muss unbedingt ein Erfolg her. Ansonsten müssten wir personell nachlegen.

Die Saisonvorgabe lautete Teilnahme an den Play-offs. Ist dieses Ziel noch realistisch?

Ein Blick auf die Tabelle genügt, um zu sehen, dass wir in der jetzigen Situation nicht mehr von dem Erreichen der Play-offs sprechen sollten. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass wir nur von Spiel zu Spiel schauen. Aus meiner Sicht ist das die richtige Herangehensweise, da die Liga im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit deutlich ausgeglichener ist. Mannschaften wie Köln oder Rhöndorf, die frühzeitig und dauerhaft im Tabellenkeller feststeckten, sind nicht mehr dabei.

Sie haben den Kader vor Saisonbeginn massiv umgebaut. Warum?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits war es mir wichtig, die Mannschaft zu verjüngen, um so eine längere Zeit mit den Spielern arbeiten zu können. Andererseits hatten unsere Leistungsträger lukrative Angebote anderer Klubs vorliegen, mit denen wir nicht mithalten konnten und wollten. Und weil wir im Nachwuchsbereich noch relativ am Anfang stehen und somit keine Talente in das ProB-Team integrieren können, bleibt uns nichts anderes übrig, als fertige Spieler zu rekrutieren.

Was bedeutet das für den Standort Coburg?

Dass wir Zeit benötigen. Gute Jugendarbeit braucht seine Zeit. Es gibt gute Ansätze in unserer U12 und U14, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass der Nachwuchs dabeibleibt. Und wir müssen unsere Fühler weiterhin in den Landkreis ausstrecken. Zudem ist es wichtig, dass unsere zweite Mannschaft höherklassiger spielt. Vielleicht gelingt ja der erneute Aufstieg ...!

Das Gespräch führte Dirk Kaiser.

BBC gastiert in Ulm: Bei der Orange Academy sitzt der Star auf der Trainerbank

Der BBC Coburg ist in der ProB Süd weiter auf der Jagd nach dem ersten Saisonsieg. Am Samstagabend (19 Uhr, Kuhberghalle Ulm) soll es gegen die Orange Academy Ulm so weit sein.

Dabei wird sich den Vestestädtern aber ein oberfränkisches Basketball-Idol in den Weg stellen. Denn der Trainer der Ulmer heißt seit Saisonbeginn Anton Gavel. Der Guard wurde mit Brose Bamberg insgesamt vier Mal deutscher Meister und drei Mal Pokalsieger, war 2013 wertvollster Spieler der Finalserie, zwei Mal bester Verteidiger der Liga und holte 2018 mit Bayern München noch einmal Meisterschaft und Pokal, ehe er seine Karriere beendete.

Nun soll er den Ulmer Nachwuchs nach vorne bringen, trainiert gleichzeitig das ProB-Team und die Mannschaft in der U19-Bundesliga NBBL. Zwei Siege feierten die Schwaben schon, gewannen gegen Erfurt und die zweite Mannschaft der Bayern, mussten sich aber auch Würzburg und Speyer geschlagen geben. Angeführt werden die Ulmer von Christoph Philipps: Der 2,04 Meter große Flügelspieler kommt bislang auf 15,8 Punkte und 5,8 Rebounds im Schnitt, verzeichnete diese Saison auch bereits einen Bundesliga-Einsatz.

Am längsten auf dem Feld steht allerdings ein anderer Spieler mit Verbindungen nach Oberfranken: 30 Minuten pro Partie setzt Gavel auf Zachery Ensminger, die dieser zu 13,0 Zählern (44,4 Prozent Dreierquote) und 2,3 Assists nutzt. Wie am Namen unschwer zu erkennen: Der 1,95 Meter große Guard ist der Sohn von Chris Ensminger, sieben Jahre für Bamberg aktiv und zweifacher deutscher Meister.

Auch er ist seit zwei Jahren als Trainer im Ulmer Nachwuchs tätig. Bleibt noch der absolute Routinier: Nils Mittmann ist mittlerweile satte 40 Jahre alt, seit 21 Jahren Profibasketballer und seit fünf Jahren der Veteran in Ulms zweiter Mannschaft. Noch hat er sein Visier von außen nicht gut eingestellt: Bislang traf er nur zwei seiner 22 Dreierversuche.

Beim BBC Coburg ist die Hoffnung auf den ersten Punktgewinn der Saison groß. Nach der verbesserten Leistung gegen Elchingen am vergangenen Wochenende wollen sich Christopher Wolf und seine Kollegen nun endlich für ihre Anstrengungen bemühen. "Wir wollen endlich dieses Gefühl haben, zusammen ein Spiel zu gewinnen", macht der Forward klar, dass es trotz allen oberfränkischen Flairs in Ulm nur darum geht, die zwei Punkte mit zurück nach Coburg zu nehmen.