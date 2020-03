Nur Forkel gewinnt sein Einzel bei Wohlbacher Heimniederlage

Das Heimspiel des TTC Wohlbach gegen die TSG Kaiserslautern in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd stand ganz im Zeichen von Richard Vyborny. Der Tscheche kam zum letzten Mal für die Wohlbacher zum Einsatz, spielte dabei allerdings nur im Doppel.

Der 48-Jährige muss sich Anfang April einer Operation unterziehen. In der kommenden Saison wird Vyborny in der zweiten Mannschaft des TSV Bad Königshofen spielen. Vorsitzender Hubert Becker bedankte sich im Vorfeld der Partie bei ihm für drei tolle Jahre und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Sein letztes Match gewann er mit Landsmann Michal Benes in fünf Sätzen, für einen Heimsieg gegen Kaiserslautern reichte es aber nicht.

3. Bundesliga Süd

TTC Wohlbach - TSG Kaiserslautern 3:6

Der Start lief für den TTC Wohlbach noch nach Plan. Die Wunschpaarungen im Doppel trafen aufeinander, Wohlbach ging mit 2:0 in Führung. Dabei bekamen es Benes und Vyborny mit Sushmit Sriram und Alexander Valuch mit dem stärkeren Gästedoppel zu tun. Nach 1:2-Satzrückstand stellte Vyborny mit einem tollen Rückhandschmetterball den Sieg im fünften Satz sicher.

Ebenso knapp war die Begegnung zwischen Grozdan Grozdanov/Yevgenij Christ und Nikola Marinkovic/Lasse Becker. Das TTC-Duo lag nach Sätzen 0:2 zurück, konnte aber im fünften Satz den entscheidenden Punkt zum 13:11 machen. Nach der 2:0-Führung hofften die Hausherren, dass Benes gegen Valuch punktete. Doch dem Tschechen fehlte an diesem Tag die letzte Sicherheit. Er machte im entscheidenden Moment immer einen leichten Fehler. Am Ende konnte er eine knappe Niederlage (10:12, 12:14, 10:12) nicht abwenden. Grozdanov konnte gegen den mit Noppen und Anti-Top-Belag ganz ungewohnt spielenden Sriram nichts ausrichten.

Nach dem 2:2 galt es für das hintere Paarkreuz einen Punkt zu holen. Diese Aufgabe sollte Christ gegen Ersatzspieler Becker übernehmen. Patrick Forkel, der für Vyborny im Einzel im Team stand, hatte gegen den starken Marinkovic den weitaus schwereren Stand. Doch ausgerechnet Forkel spielte zur Überraschung vieler ganz stark auf und gewann souverän mit 3:1. Christ lag nach Sätzen mit 2:1 und im vierten Satz mit 7:5 vorne. Doch zum Leidwesen der Wohlbacher verlor er den vierten Satz noch mit 7:11 und hatte auch im entscheidenden Durchgang (9:11) das Nachsehen. Die TTC-Herren vergaben somit die zweite Chance, das Spiel in die richtige Bahn zu lenken. So etwas rächt sich meistens, doch noch hatten alle im TTC-Lager beim 3:3-Zwischenstand die Hoffnung, etwas Zählbares zu holen. Benes gewann gegen Sriram den ersten Satz. Es sah so aus, als würde er mit der unkoventionellen Spielweise seines Gegners zurechtkommen. Doch weder er noch Grozdanov (gegen Valuch) konnten Punkte einfahren. Nach dem 3:5-Rückstand musste Wohlbach die letzten beiden Matches gewinnen, um sich noch einen Punkt zu sichern.

Christ verlor den ersten Satz gegen Marinkovic mit 10:12, den zweiten mit 7:11 und gewann den dritten Satz. Parallel lag Forkel gegen Becker schon mit 2:0 in Führung - der fünfte Punkt war in Reichweite. Aber Christ konnte sich wieder nicht durchsetzen, so hieß es statt 5:5 letztlich 6:3 für die Gäste. Ein Spiel, in dem viel mehr drin war, doch Wohlbach nutzte all die gebotenen Chancen nicht.

Die Statistik

Doppel: Grozdanov/Christ - Marinkovic/Becker 3:2 (9:11, 5:11, 12:10, 11:3, 13:11), Benes/Vyborny - Sriram/Valuch 3:2 (11:7, 9:11, 8:11, 11:7, 11:9) Einzel: Benes - Valuch 0:3 (10:12, 12:14, 10:12), Grozdanov - Sriram 0:3 (7:11, 8:11, 9:11), Christ - Becker 2:3 (8:11, 11:8, 14:12, 7:11, 9:11), Forkel - Marinkovic 3:1 (11:4, 7:11, 11:7, 11:9), Benes - Sriram 1:3 (11:7, 9:11, 4:11, 9:11), Grozdanov - Valuch 0:3 (7:11, 4:11, 7:11), Christ - Marinkovic 1:3 (10:12, 7:11, 11:9, 7:11