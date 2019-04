Niederfüllbacher Serie reißt

Lange ist es her, dass die TSG Niederfüllbach ein Spiel in der Kreisliga Coburg verloren hat. Es war der 23. September, als die Mannschaft von Trainer Marcus Scheffler beim FC Coburg II mit 1:5 gewaltig unter die Räder kam. Fast sieben Monate und 15 Partien später war es wieder die Landesliga-Reserve der Vestekicker, die gegen die TSG zuschlug. Im Rückspiel setzte sich der FC Coburg II mit 1:0 in Niederfüllbach durch und setzt der Euphorie der Scheffler-Truppe damit vorerst ein Ende. Der SV Großgarnstadt setzte sich nach seinem 2:1-Heimerfolg gegen Bosporus Coburg auf drei Punkte ab, doch entschieden ist im Rennen um Platz 2 vier Spieltage vor Saisonende noch lange nichts. Denn am 11. Mai kommt es noch zum direkten Duell der beiden Teams, allerdings auch mit Heimvorteil für den SVG.

Theoretisch ist für die Großgarnstadter (56 Punkte) auch noch der direkte Aufstieg drin, doch Primus Ketschendorf (62) denkt gar nicht daran, zu schwächeln. Der 3:0-Auswärtssieg in Pfarrweisach hat die mittlerweile 17 Spiele andauernde Serie ohne Niederlage fortgesetzt.

TSV Pfarrweisach - SV Ketschendorf 0:3 (0:1)

Ein verdienter Sieg des Tabellenführers, der aus Sicht der Gastgeber letztlich zu hoch ausfiel. Die schnelle Führung durch Philipp Bauer (5.) passte dem SV Ketschendorf ins Konzept, der sein Glück weitgehend mit langen Bällen in die Schnittstellen suchte. Doch nach Wiederbeginn verstärkten die Pfarrweisacher ihre Angriffsbemühungen und waren mehr als einmal dem Ausgleich nahe, allerdings fehlte ein Knipser in den entscheidenden Momenten. Als der TSV zwangsläufig in der Schlussphase alles nach vorne geworfen hatte, schlug der Spitzenreiter mit einem Doppelpack in der 84./85. Minute durch Moritz Mönch noch zwei Mal zu.

TSG Niederfüllbach - FC Coburg II 0:1 (0:1)

Eine vollkommen verdiente 0:1- Niederlage musste die TSG gegen ersatzgeschwächte, jedoch kämpferisch vollauf überzeugende Coburger einstecken. Die Hausherren verschliefen die erste Hälfte komplett und konnten die sicher stehenden Gäste nicht einmal in Gefahr bringen. Die junge Gästeelf lauerte geduldig auf TSG-Fehler und wurde in der 37. Minute belohnt, als Fatullah Noori unbedrängt einen Standard zum 0:1 einschob. Auch in Durchgang 2 hatten zunächst die Gäste die Chancen. Der eingewechselte Routinier David Reich ließ jedoch die Vorentscheidung im direkten Duell gegen TSG-Torwart Dominik Rädlein liegen (48.). Die Niederfüllbacher brauchten lange, um ins Spiel zu finden und hatten in der 80. Minute ihre erste gute Chance. Philipp Merz schoss jedoch mit einem Drehschuss knapp über das Tor. Der Coburger Jonas Treubig war der nächste, der bei einem Konter das verwaiste TSG-Tor aus 15 Metern verfehlte (86.). Im direkten Gegenzug scheiterte Christian Fischer mit seinem Abschluss am Pfosten (87.). Somit musste die TSG im 13. Heimspiel die erste Saisonniederlage auf eigenem Platz hinnehmen.

SV Großgarnstadt - SV Bosporus Coburg 2:1 (1:0)

Nach einer ersten guten Chance gingen die Gastgeber mit ihrer zweiten Möglichkeit in Front. Sebastian Knoch verwandelte in der 23. Minuten einen direkten Freistoß sehenswert zur 1:0-Führung. Die Großgarnstadter hatten jetzt ihre stärkste Phase, spielten aber mehrmals den letzten Pass zu ungenau.

In der zweiten Hälfte drückten die Gäste auf den Ausgleich, jedoch stand die SVG-Abwehr sicher. Nachdem André Carl einen Freistoß zum 2:0 nach einer Stunde vollendet hatte, dachten die meisten bereits an die Vorentscheidung. Der SV Bosporus gab sich aber nicht geschlagen: Dominik Testa verwandelte in der 81. Minute einen aus Gastgebersicht fragwürdigen Foulelfmeter sicher zum Anschlusstreffer. Nun musste Großgarnstadt noch einige brenzlige Situationen zu überstehen, bis letztlich der verdiente Arbeitssieg feststand.

SV Türkgücü Neustadt - TSV Grub a. F. 2:1 (2:0)

Die schwarze Serie des SV Türkgücü Neustadt ist vorbei: Nach 13 sieglosen Partien gewann die Mannschaft von Spielertrainer Sinan Bulat mit 2:1 gegen den Vorletzten TSV Grub am Forst. Die Gastgeber legten dabei früh den Grundstein zum Heimerfolg. Hüseyin Güdek (7.) und Yasin Kobal (26.) brachten Neustadt mit 2:0 in Front. Ein Polster, das bis zur 70. Minute hielt, dann verkürzte Steffen Hübner für den TSV. In der Schlussphase wurde es noch mal spannend und hektisch, die drei Punkte blieben aber letztlich bei den Hausherren.

TSV Heldritt - VfB Einberg 1:0 (0:0)

Nach fünf Minuten nahm sich Lukas Scheler aus 16 Metern ein Herz, traf aber nur den Pfosten. In der 14. Minute spitzelte Luca Skiba eine schöne Hereingabe von René Schulz aufs Tor, der Heldritter Schlussmann Jonas Weber klärte. Nach 38 Minuten hatte die Heimelf die nächste Möglichkeit. Der Einberger Torwart Christian Heubner zeigte eine Unsicherheit nach einem Fischer-Freistoß, doch Patrick Moser brachte den Ball nicht im Tor unter.

In der zweiten Hälfte legte Heldritt wie die Feuerwehr los und hatte bis zur 53. Minute gute Chancen durch Martin Buff, Lukas Scheler, Joschka Fischer und wiederum Scheler - aber alle blieben ungenutzt. Eine Viertelstunde vor Ende hatte Einberg seine größte Chance, als Andreas Schreiner einen Eckball köpfte, Weber jedoch bravourös rettete. Auf der Gegenseite setzte Joschka Fischer einen Freistoß auf die Latte. In der 80. Minute dann die Heldritter Führung durch Scheler, der einen Ball aus nahezu unmöglichem Winkel am Einberger Torwart vorbei im Tor unterbrachte.

Coburg Locals - Spvg Wüstenahorn 5:0 (3:0)

Das Spiel begann zerfahren, die Gäste konzentrierten sich ausschließlich auf die Defensive, während die Locals um Ballbesitz und Spielkontrolle bemüht waren. Über die 90 Minuten entwickelte sich fortan ein Spiel auf ein Tor. Es dauerte bis zur 17. Minute, ehe Alexander Sapov nach einem abgefälschten Schuss im rechten Strafraumeck an den Ball kam und zum hochverdienten 1:0 für die Gastgeber einnetzte. Nach einer Flanke von Christopher Carillo nickte Anton Schleidowetz in der 35. Minute zum 2:0 in die Maschen. Kurz vor der Halbzeit dann der schönste Spielzug des Tages zum 3:0. Nach Ballverlust der Wüstenahorner schaltete die Heimelf gut um, kombinierte sich durch die gegnerische Hintermannschaft, ehe Devin Ford den im Rückraum frei stehenden Carillo fand. Dieser nahm den Ball an und schloss aus 18 Metern überlegt ins rechte untere Eck ab.

In der zweiten Hälfte erhöhte die Heimelf in der 47. Minute auf 4:0. Kevin Roos vollendet nach einem Zuspiel von Alex Sapov frei stehend vor dem Gästetorhüter per Vollspannschuss ins linke untere Eck. Nachdem Alex Sapov in der 55. Minute per Kopfball zum 5:0 traf, nahm die Heimelf ein paar Gänge raus. Durch unnötige Ballverluste und mangelnder Rückwärtsbewegung kamen nun auch die Gäste zur einen oder anderen Torchance, die sie jedoch nicht verwerten konnten.

TSV Staffelstein - SV Heilgersdorf 5:1 (1:0)

Staffelstein hätte in der 23. Minute in Führung gehen können, als Simon Fischer Gästetorhüter Ralf Baum zu einer Glanztat zwang. Vom Abpraller überrascht, schoss Maximilian Dietz knapp vorbei. In der 37. Minute flankte Maximilian Dietz in die Mitte, wo Simon Fischer goldrichtig stand und zum 1:0 traf. Eine Minute nach Wiederanpfiff spielte Michael Elflein den Ball zu Simon Fischer, der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ und zum 2:0 einnetzte. In der 68. Minute fiel das 3:0, nachdem Lars Hucke Simon Fischer bediente hatte. Einen Elfmeter für Heilgersdorf verwandelte Sebastian Steiner zum 3:1 (71.). In der 84. Minute bediente Fischer Daniel Ritzel, der zum 4:1 abschloss. Den Schlusspunkt zum setzte Bastian Dietz (89.).

TV Ebern - TSVfB Krecktal 2:2 (0:0)

Ebern und Krecktal schenkten sich in dieser Partie nichts. Neun Mal zückte der Schiedsrichter Andreas Zwoste die Gelbe Karte, in der 72. Minute sah Eberns Dominik Hümmer Rot. Doch Fußball wurde auch gespielt: Die besseren Möglichkeiten hatte der TSVfB, doch ging es torlos in die Pause. In der 51. Minute fiel die Führung der Krecktaler durch den agilen Moritz Dippold. Nach knapp einer Stunde Spielzeit gelang Daniel Scharting per Freistoß der Ausgleich, in der 65. Minute war es Dippold, der sein Team erneut mit 2:1 nach vorne brachte. Danach bäumten sich die Turner noch einmal auf, was in der Nachspielzeit mit einem Treffer durch Scharting belohnt wurde.