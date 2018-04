Neustadt vor Fernduell um direkten Aufstieg

Der PSV Franken Neustadt gastiert am letzten Spieltag der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga Nord am Samstag um 12 Uhr im hessischen Dorheim. Für die Puppenstädter sind noch drei Optionen möglich: der direkte Aufstieg in die 1. Bundesliga, das Erzwingen eines Entscheidungsspiels gegen Morenden Bayreuth oder der Gang in die Aufstiegsrelegation.



SG Friedberg/Dorheim -

PSV Franken Neustadt

Die Sechs-Bahnen-Anlage in Dorheim, einem Stadtteil von Friedberg in Hessen, ist nicht gerade für ergiebigen Kegelfall bekannt, was die bisherigen Ergebnisse aller Gastmannschaften widerspiegeln. Gerade einmal zwei Mannschaften (Pößneck und Bad Langensalza) knackten bisher die 5000er-Marke beim Tabellensiebten.



Die Gastgeber kennen indes ihre Bahnen bestens und entschieden bisher acht der neun Heimspiele für sich. "Wir kennen die Bahnen und wissen daher, was uns erwartet", sagt ein motivierter Jürgen Bieberbach. Der erfahrene Teamkapitän weiß, dass seine Jungs auch mit einem Ohr beim Spiel in Bad Langensalza gegen Morenden Bayreuth sein werden. Wenn um 12 Uhr die erste Kugel in Friedberg rollt, ist in Bad Langensalza bereits eine Stunde gespielt.



Dennoch müssen die Franken zunächst ihre eigenen Hausaufgabe erledigen. Denn wenn der PSV verliert und Bayreuth gewinnt, steigen die Wagnerstädter direkt auf und die Puppenstädter müssten in die Relegation - andersrum natürlich genauso. Gewinnen oder verlieren jedoch beide, müsste am 14. April ein Entscheidungsspiel um den direkten Aufstieg auf einer neutralen Bahn ausgetragen werden. Die Puppenstädter werden zum Saisonfinale mit voller Kapelle anreisen und versuchen, den vielleicht letzten Schritt zu gehen. Beim Spiel über sechs Bahnen werden wie zuletzt Jürgen Bieberbach, Michael Lohrer und Dietmar Gäbelein beginnen, ehe das Schlusstrio Jochen Geiger, Thorsten Kockmann und Sascha Hammer auflaufen wird. Tobias Bieberbach wird die Jokerrolle übernehmen.





SG Friedberg/Dorheim (Heimschnitt 5060): Holger Preuß (Heimschnitt 870), Stefan Pfeiffer (856), Tobias Wolf (847), Daniel Duchow (849), Michael Meyer (792), Mario Klein (828), Christian Jöckel (834), Markus Kastl (828)



PSV Franken Neustadt (Auswärtsschnitt 5598): Michael Lohrer (Auswärtsschnitt 953), Jürgen Bieberbach (937), Dietmar Gäbelein (939), Tobias Bieberbach (909), Thorsten Kockmann (953), Jochen Geiger (932), Sascha Hammer (911), Niklas Friedebach.