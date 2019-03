Nach der Pflicht folgt für den BBC Coburg die Kür

Das letzte Auswärtsspiel in dieser ProB-Spielzeit absolvieren die Coburger Basketballer am Samstag um 19 Uhr bei den Dragons Rhöndorf. In der kommenden Woche starten dann die "Heimspiel-Wochen" mit drei Partien in der HUK-Arena in Serie.

Nach dem wichtigen Sieg am vergangenen Wochenende bei den RheinStars Köln und dem damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt können die Vestestädter nun befreit aufspielen. Trotz des sicheren Klassenerhalts möchten die Coburger noch so viele Spiele wie möglich gewinnen, um den ersten Platz der Play-down-Runde zu sichern. "Wir freuen uns sehr auf die letzten vier Spiele der Saison. Die ganze Saison über haben wir alle ein Ziel im Kopf, kämpfen dafür und lassen uns oftmals von Rückschlägen beeinflussen. Deshalb sind wir umso glücklicher, endlich einmal befreit aufspielen zu können und mit weniger Druck in ein Spiel gehen zu können", sagt BBC-Center Max von der Wippel.

Rhöndorf steht unter Druck

Für Rhöndorf, derzeit mit sechs Siegen auf Rang 4, geht es um alles: jeder Sieg ist wichtig, um am Ende nicht als Absteiger in die 1. Regionalliga zu rutschen. Binnen kürzester Zeit (Rückspiel am Samstag, 31. März) kommt es zum zweifachen Kräftemessen zwischen dem BBC und den Dragons. Diese Konstellation hat es bereits in der Hauptrunde gegeben, damals konnten beide Mannschaften ihre Heimspiele gewinnen.

Riauka ist Fels in der Brandung

Für den Traditionsverein vom Drachenfels stehen in der Play-down-Runde ein Sieg gegen Würzburg und eine Niederlage gegen Köln auf dem Konto. Ein Spaziergang wird es für die Coburger keineswegs. Vor allem auf von der Wippel, Christopher Wolf und Andy Rico wartet viel Arbeit. Mit dem Litauer Zygimantas Riauka steht einer der besten Center der Liga in Diensten der Rhöndorfer. Mit 16,9 Punkten im Schnitt und 12,5 Rebounds ist der 2,05 Meter große Hüne die Stütze seines Teams. "Ich möchte Riauka, dem vielleicht besten Center der Liga, so viel Druck wie möglich machen und ihn vom Punkten abhalten", sagt von der Wippel. Zweiter Leistungsträger im Rhöndorfer Team ist Aufbauspieler und Topscorer Kwan Waller (19,1 Punkte im Schnitt).

Ansonsten setzt sich der Kader von Trainer Thomas Adelt in erster Linie aus jungen Talenten, die teilweise dem Kader des Kooperationspartners Telekom Baskets Bonn angehören, zusammen. Zu nennen ist hier vor allem Power Forward Julian Jasinski, der auf BBL-Niveau mithalten kann und zwei Ligen tiefer eine tragende Rolle spielt.

Aufseiten der Oberfranken wird weiter Daniel Krause verletzungsbedingt ausfallen. Hinter den Einsätzen von Matthias Fichtner (Knieprobleme) und dem erkrankten Christopher Wolf stehen Fragezeichen. Zurück im Boot ist Steffen Walde, der zuletzt krankheitsbedingt aussetzen musste.

Anmeldungen für den "Brose-Fanshuttle" sind wie immer per Mail an fanbus@bbc-coburg.com möglich.