Lokalmatador Thomas Bürger trumpft in Untersiemau groß auf

Die erste Senioren-Einzelmeisterschaften des neu gegründeten westoberfränkischen Tischtennisbezirks sind in Untersiemau ausgetragen worden - die Teilnehmerzahlen waren dabei nicht gerade berauschend. Lediglich 23 Herren gingen in sieben Altersklassen (AK) an den Start. Da sich in drei Altersklassen nur drei Damen gemeldet hatten, waren diese zugleich kampflos Erstplatzierte.

Bei den Herren kamen die Titelträger vom TTC Burgkunstadt, DJK Gaustadt, TSV Untersiemau, TTC Eschi Frohnlach, SpVgg Trunstadt, TTV 45 Altenkunstadt und TTC Unterzettlitz. Sieger sowohl im Einzel als auch im Doppel wurde Gerald Nidetzky (Burgkunstadt). Im Einzel (AK 40) blieb er in allen absolvierten Paarungen ohne Satzverlust.

Dagegen behauptete sich in der AK 50 Dirk Fandre (Gaustadt) gerade noch mit 11:9 im Entscheidungssatz gegen Bernd Meyer (SV Frensdorf). Nur einen unbedeutenden Satzverlust musste in der AK 60 in seinen vier Spielen der Gewinner Thomas Bürger vom Ausrichter TSV Untersiemau hinnehmen.

Gerlicher glänzt in der AK 65

In der AK 65 trumpfte Verbandsschiedsrichter Ekkehard Gerlicher (Frohnlach) auf. In der AK 70 bestimmte Lothar Grafe (Trunstadt) das Geschehen. Das Bruder-Duell zwischen Klaus Lindner (TV Ebersdorf) und Dieter Lindner (TSSV Fürth am Berg) gewann Klaus deutlich mit 11:4, 11:5 und 11:2. Im Doppel bildeten beide Brüder eine harmonische Einheit und siegten ohne Satzverlust.

Den Sieg in der AK 75 holte sich Mete Hamurculu (Altenkunstadt) gegen Rudi Günther (SV Weidach) mit 11:1, 11:8 und 11:9. In der AK 80 wiederholte Dieter Meier (Unterzettlitz) seinen Erfolg, den er bereits im Januar bei den gesamtoberfränkischen Meisterschaften verbucht hatte.

Die Ergebnisse

AK 40: Herren-Einzel: 1. Gerald Nidetzky (TTC Burgkunstadt), 2. Sascha von Berg (TSV Bad Rodach), 3. Oliver Voll (DJK Teutonia Gaustadt), 4. Stefan Wittmann (DJK Teutonia Gaustadt).

AK 50: Herren-Einzel: 1. Dirk Fandre (DJK Teutonia Gaustadt), 2. Jürgen Haueis (SV Pettstadt), 3. Bernd Meyer (SV Frensdorf).

Herren-Doppel (mit AK 40): 1. Nidetzky/Voll (TTC Burgkunstadt/DJK Teutonia Gaustadt), 2. Herbst/von Berg (PSV Bamberg/TSV Bad Rodach), 3. Haueis/Meyer (SV Pettstadt/SV Frensdorf), 4. Fandre/Wittmann (beide DJK Teutonia Gaustadt).

Damen-Einzel: 1. Andrea Kirsch (TSV Untersiemau).

Mixed: 1. Andrea Kirsch/Jürgen Haueis (TSV Untersiemau/SV Pettstadt).

AK 60:

Herren-Einzel: 1. Thomas Bürger (TSV Untersiemau), 2. Werner Quaschigroch (TV Ebersdorf), 3. Klaus Woitzik (DJK TSV Rödental), 4. Karl-Heinz Sladek (TTC Tüschnitz)

Damen-Einzel: 1. Cornelia Gebert-Scholl (TTV Altenkunstadt)

AK 65:

Herren-Einzel: 1. Ekkehard Gerlicher (TTC Eschi Frohnlach), 2. Lothar Fischer (TV Ebersdorf), 3. Richard Gebhardt (RVC Klosterlangheim).

Herren-Doppel (mit AK 60): 1. Fischer/Quaschigroch (beide TV Ebersdorf), 2. Bürger/Schwanert (beide TSV Untersiemau), 3. Gerlicher/Woitzik (TTC Eschi Frohnlach/DJK TSV Rödental) und Gebhardt/Sladek (RVC Klosterlangheim/TTC Tüschnitz).

Damen-Einzel: 1. Evi Beier (TTV Altenkunstadt)

Damen-Doppel (mit AK 60): 1. Gebert-Scholl/Beier (beide TTV Altenkunstadt)

Mixed: 1. Gebert-Scholl/Quaschigroch (TTV Altenkunstadt/TV Ebersdorf)

2. Beier/Fischer (TTV Altenkunstadt/TV Ebersdorf)

AK 70:

Einzel: 1. Lothar Grafe (SpVgg Trunstadt), 2. Klaus Lindner (TV Ebersdorf), 3. Dieter Lindner (TSSV Fürth am Berg).

AK 75:

Einzel: 1. Mete Hamurculu (TTV 45 Altenkunstadt), 2. Rudi Günther (SV Weidach).

AK 80:

Einzel: 1. Dieter Meier (TTC Unterzettlitz), 2. Günter Bauer (SV Pettstadt)

Doppel (AK 70, 75 und 80): 1. Lindner/Linder (TV Ebersdorf/TSSV Fürth am Berg), 2. Günther/Hamurculu (SV Weidach/TTV Altenkunstadt), 3. Bauer/Meier (SV Pettstadt/TTC Unterzettlitz).