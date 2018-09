Leichtfertige Coburger Reserve ohne Chance gegen Gelnhausen

Die Hoffnungen des HSC 2000 Coburg II, im Heimspiel gegen den TV Gelnhausen am Sonntagnachmittag etwas zu reißen, hatten sich schon früh in Luft aufgelöst. Nach der schnellen 2:0-Führung schlichen sich zu viele Fehler ins Coburger Spiel ein. Die HSC-Reserve steckte zwar auch nach hohem Rückstand nicht auf, hatte aber gegen den nicht nur körperlich stärkeren Gegner keine Chance. Unerwartet hoch musste sich der HSC mit 20:33 geschlagen geben und nimmt nun den drittletzten Platz ein. Punktgleich (1:7) steht die MSG Groß-Bieberau/Modau trotz der 18:24-Niederlage in Leutershausen aufgrund der besseren Tordifferenz einen Platz vor den Coburgern. Die Tabellenletzten, SG Leipzig II (30:34 gegen GSV Eintracht Baunatal) und TV Großsachsen (25:29 bei ThSV Eisenach), bleiben auch nach vier Spieltagen in der 3. Handball-Liga Ost ohne Punkte. Kurios: An der Tabellenspitze stehen mit der SG Nußloch und ThSV Eisenach zwei punktgleiche Teams, die noch dazu die identische Tordifferenz aufweisen (115:90). HSC 2000 Coburg II - TV Gelnhausen 20:33 (10:15)

Mit forschem Angriffen überraschte Coburg die Gäste zu Beginn des Spiels, führte nach 90 Sekunden mit 2:0. Die Gastgeber wollten dadurch in der Folge anscheinend zu viel, verzettelten sich einige Male im Angriff und spielten den Gästen mit einem unkontrollierten Abwehrverhalten in die Karten. Die Coburger Herrlichkeit war damit schnell vorbei. Gelnhausen fand jetzt sehr schnell seine Linie durch eine teils sehr aggressive Abwehr und übernahm mit einer Reihe von erfolgreichen Tempogegenstößen die Spielkontrolle mit einem 6:1-Lauf.

Abwehrspezialist Jonathan Rivera feierte nach längerer Pause sein Comeback, schafft es aber auch nicht, die Deckung entscheidend zu stabilisieren. Bemüht war auch Jakob Knauer, eine Linie ins Offensivspiel zu bringen, aber auch das gelang nur in Teilen. Trotz alledem war die Partie beim 10:15-Halbzeitstand noch nicht entschieden.

Doch der zweite Durchgang begann mit zwei Treffern der Gäste ohne große Gegenwehr ernüchternd. Das Coburger Spiel wirkte zunehmend zerfahrener, zudem fehlte es an Wurfgenauigkeit, wenn die kompromisslos zupackende Gästeabwehr doch mal ausgespielt wurde. Nach einem groben Foul wurde Gästespieler Jacob Rudolf nach 42 Minuten disqualifiziert. Dem Spiel der Gelnhausener tat das aber keinen Abbruch. Mit zunehmender Dauer spielten die Hessen ihre körperliche Überlegenheit immer mehr aus und bauten den Vorsprung sieben Minuten vor dem Ende erstmals in den zweistelligen Bereich (18:28) aus. Die Coburger Feldspieler trafen einfach zu oft falsche Entscheidungen, lediglich alle drei Torhüter verdienten sich mit vielen Paraden trotz der vielen Gegentreffer gute Noten.

Stimmen zum Spiel

Ronny Göhl (Trainer HSC 2000 Coburg II): "Die 20:33-Niederlage spiegelt nicht das wider, was wir uns vorgenommen hatten. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten auch viele gute Situationen und waren kämpferisch und von der Einstellung her komplett da. Dann haben wir den Faden verloren und uns in der ersten Halbzeit auskontern lassen, weil die Bälle leichtfertig weggeschmissen wurden. In der zweiten Halbzeit hat das Unheil dann seinen Lauf genommen. Wir haben uns aus dem Nichts heraus abschlachten lassen. Das war schon enttäuschend heute."

Lars Fichtner (HSC-Spieler): "Über das ganze Spiel gesehen waren wir einfach nicht wach genug, haben uns sehr einlullen lassen. Wir haben mit dem 2:0 gut angefangen und eine aggressive Abwehr gespielt. Dann haben ein, zwei Dinge nicht geklappt und wir haben uns runterziehen lassen. Wir waren im Angriff nicht ruhig genug und haben nicht das gespielt, was wir besprochen hatten: mit Tempo kommen, in der Bewegung den Ball annehmen und weiter laufen lassen. Berechtigterweise haben wir einen Konter nach dem anderen kassiert. So kann man sich nicht zeigen."

Die Statistik:

HSC 2000 Coburg II: Fabian Apfel, Tim Titze (1), Tizian Braun; Max Preller (1), Nikola Franke (3), Benjamin Beyer (3), Lars Fichtner, Nils Wendel, Jonas Wolter, Lukas Dude (3), Patrick Pernet, Jonathan Rivera (1), Jakob Knauer (2), Dominik Bühler (1), Niklas Knauer, Andreas Wolf (5/1)

SR: Nicolas Jaros / Felix Thrun Zuschauer: 143 Siebenmeter: 1/1 - 4/5 Zeitstrafen: 3 - 4 Rote Karten: 0 - 1