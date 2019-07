Landesliga Nordwest: Ein Start mit vielen Unbekannten

Das oberfränkische Quintett steht in der unterfränkisch geprägten Landesliga Nordwest vor einer Saison voller Unwägbarkeiten. Etwas Licht in die Sache wird bereits am Sonntagabend kommen, wenn der erste Spieltag absolviert wurde.

Der FC Coburg empfängt am Sonntag den FC Fuchsstadt (15 Uhr), Landesliga-Aufsteiger VfL Frohnlach ist zur gleichen Zeit beim ASV Rimpar zu Gast.

FC Coburg - FC Fuchsstadt

Die Auftaktpartie der Vestekicker wird nicht auf Kunstrasen, sondern zum ersten Mal seit fast neun Monaten im Dr.-Stocke-Stadion ausgetragen. Für die Zuschauer ist dort endlich wieder mehr Komfort geboten. Die FCC-Verantwortlichen hoffen, dass das von den heimischen Fußballfans honoriert wird.

Mit der Vorbereitungsphase nach nur drei Wochen Pause ist der Coburger Trainer Lars Scheler zufrieden: "Alle ziehen mit. In der Breite des Kaders haben wir zugelegt, der Konkurrenzdruck ist größer als im Vorjahr." Vier Externe wurden gezielt verpflichtet. "13 Nachrücker aus dem eigenen Nachwuchs-Leistungszentrum besitzen allesamt Qualität, brauchen aber Zeit um sich für höhere Aufgaben aufzudrängen", so Scheler.

Die Ausfälle halten sich zu Saisonbeginn in Grenzen. Ricardo König ist verhindert und Daniel Kimmel weilt als Trainer mit der U11 bei einem Turnier in Schweden. Fragezeichen stehen hinter Tevin McCullough und Davide Dilauro. Als Führungsspieler sind Sertan Sener, der die Rolle des Kapitäns übernimmt, und Daniel Alles gesetzt.

Die Gäste besitzen mit Martin Halbig einen erfahrenen Coach. Für Offensivpower zeichnen vor allem dessen Sohn Dominik Halbig und Johannes Feser im Sturmzentrum verantwortlich. In der vergangenen Saison landeten die Unterfranken auf dem elften Rang. "Unser Ziel muss sein, mit guten Ergebnissen in die Runde zu kommen und uns immer von der Abstiegszone fernzuhalten", gibt Trainer Halbig vor.

haze FC Coburg: Churilov/Krempel - Weinreich, Alles, Kolb, Y. Teuchert, L. Teuchert, J. Schmidt, G. Sener, S. Sener, A. Guhling, Heinze, Knie, Carl, Schad, A. Schmidt, Riedelbauch, McCullough (?), Dilauro (?) / Es fehlen: Kimmel, König (beide verhindert)

ASV Rimpar - VfL Frohnlach

"Ich merke bei mir und den Spielern, dass alle Bock haben, dass es endlich in der Landesliga Nordwest losgeht", beschreibt Spielertrainer Bastian Renk die Stimmung im Frohnlacher Lager. Mit der Vorbereitung ist er zufrieden: "Bis auf die 0:8-Klatsche gegen den DJK Don Bosco Bamberg haben wir gute Spiele gezeigt und einige Erfolge, wie den Gewinn des Pokalturniers letzte Woche oder auch den Gewinn des Erdinger-Cups auf Oberfrankenebene beziehungsweise die Vizemeisterschaft auf Bayernebene, erreicht."

Auch die Integration der sieben Neuzugänge ins Mannschaftsgefüge hat gut funktioniert. Beim ASV Rimpar, vergangene Spielzeit Tabellenachter der Landesliga Nordwest, macht sich Renk auf einen heißen Tanz gefasst. Die Unterfranken verfügen über eine Vielzahl guter Kicker, welche beispielsweise aus den Jugendabteilungen der Würzburger Kickers oder des FC Schweinfurt stammen, und bereits 2018/19 eine gute Saison gespielt haben. So lag der ASV nach der Vorrunde noch auf dem Aufstiegsrelegationsplatz, konnte diesen aber nicht halten, auch weil er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten. Renk erwartet, dass Rimpar am Saisonende unter den ersten Fünf landet.

Die Frohnlacher müssen verletzungsbedingt auf die Defensivkräfte Michael Jakob und Ertan Sener verzichten, ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des Neuzugangs Konstantin Körner. Dennoch sieht Renk den Kader des VfL breiter als im letzten Jahr aufgestellt: "Wir haben viele engagierte Talente dazubekommen. Die kurzfristige Verpflichtung von Aykut Civelek hat die Qualität des Kaders gesteigert", sagt der Spielertrainer. "Wir sind auf vielen Positionen doppelt besetzt und fahren nach Rimpar mit der Zielsetzung, mit Punkten und einem guten Gefühl, dass wir in der Landesliga angekommen sind, die Heimreise antreten zu können."gw

VfL Frohnlach: Hempfling/Pfister; T. Rebhan, Lauerbach, Simitci, Aydin, Körner (?), Hartmann, Kleylein, E. Özdemir, Pflaum, T. Özdemir, Scheler, Riedel, Schneider, Oppel, W. Rebhan / Es fehlen: Jakob, E. Sener (beide verletzt), Civelek (gesperrt).