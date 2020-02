Krawietz und Mies scheitern in Marseille am späteren Turniersieger

Die deutschen Tennisprofis Kevin Krawietz aus Witzmannsberg und Andreas Mies aus Köln haben im Doppel-Halbfinale des ATP-Hallenturniers im französischen Marseille ihre Meister gefunden. Das fränkisch-rheinische Duo unterlag am Samstag dem Franzosen Nicolas Mahut und dem Kanadier Vasek Pospisil glatt mit 3:6, 2:6 nach 58 Minuten Spielzeit. Mahut/Pospisil setzten sich schließlich nach ihrem Halbfinalsieg am Sonntag im Endspiel der "Open 13 Provence" mit 6:3, 6:4 gegen Wesley Koolhof (Niederlande) und Nikola Mektic (Kroatien). Das französisch-kanadische Doppel durfte sich über 33 620 Euro Preisgeld freuen, während sich Krawietz/Mies mit 9580 Euro begnügen mussten.

Im ersten Satz vergaben Krawiet/Mies beim Stand von 1:1 zwei Breakbälle. Im sechsten Spiel mussten die Deutschen bei Aufschlag Krawietz dann nach einigen verunglückten Volleys von Mies ein Break hinnehmen. Nach dem 3:6-Satzverlust im ersten Durchgang gaben Mahut und Pospisil auch im zweiten Satz den Ton an. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 mussten Mies und Krawietz zwei Aufschlagsspiele in Folge abgeben. Mahut/Pospisil gingen mit 4:1 in Führung und ließen bei eigenem Service nichts mehr anbrennen.