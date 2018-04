Klare Rollenverteilung im Coburger Stadtderby

Seine Aufstiegsambitionen möchte der FC Coburg (2./58 Punkte) am 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West am Samstag um 16 Uhr im Vestestadtderby gegen den SV Bosporus Coburg (14./18 Punkte) untermauern. Der türkische Nachbarverein muss sein Augenmerk darauf legen, nicht auf einen direkten Abstiegsrang abzurutschen.



Wie aus einem Guss spulte der FCC seine letzten beiden Partien ab. Beim 8:2-Triumph in Breitengüßbach und der 7:1-Gala gegen Ebing wurden die Widersacher regelrecht an die Wand gespielt. Coach Matthias Christl warnt aber davor, den leidgeprüften SV Bosporus auf die leichte Schulter zu nehmen. Im Hinspiel leistete dieser heftige Gegenwehr und musste sich erst durch einen späten Gegentreffer geschlagen geben. Wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade fällt Ertan Sener aus.



Für Bosporus stellten die beiden jüngsten Heimniederlagen gegen Ebing und Meeder herbe Rückschläge dar. Angesichts des kleinen Kaders schmerzt vor allem die Rote Karte für Christian Schneider gegen Meeder, der ebenso wie Tolga Tokgöz gesperrt ist.

Die Gäste wollen mit einem Abwehrbollwerk die Räume eng machen und über ihre beiden Kreativspieler Sedat Celik sowie Tunahan Özer die Christl-Truppe ärgern.



Der TSV Mönchröden spielt am Sonntag beim "Angstgegner" TSV Schammelsdorf. Das Hüttl-Team hat gegen Schammelsdorf nämlich eine extrem schlechte Bilanz, denn seit deren Aufstieg 2015 gingen die "Rüadner" bei bisher fünf Duellen jedes Mal als Verlierer vom Platz. Der TSV-Coach verweist aber auf das gute Abschneiden seiner Jungs mit 13 Punkten aus fünf Spielen 2018. Daran soll bei Tabellennachbarn Schammelsdorf angeknüpft werden.



Nachdem die sportliche Talfahrt nach der Winterpause mit zwei überzeugenden Siegen gegen direkte Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt gestoppt wurde, empfängt der TSV Meeder am Sonntag den SV Dörfleins. Gegen den Tabellenvorletzten ist die Zielvorgabe ein Dreier, um weiter in Richtung Klassenerhalt zu marschieren.



Die Dörfleinser konnten im Kalenderjahr noch nicht gewinnen und stehen enorm unter Druck, um wenigstens noch einen Relegationsrang zu ergattern. In Meeder gilt es, die magere Heimbilanz aufzupolieren, denn das eigene Grün war bisher kein gutes Pflaster. Trotzdem will Coach Simon Schiller wieder offensiv druckvollen Fußball spielen lassen, um den Gegner, der in der Defensive nicht sehr sattelfest steht, früh in Bedrängnis zu bringen.



Personell stehen dem TSV alle Akteure zur Verfügung, mit Ausnahme von Torjäger Knoch,

für den die Saison verletzungsbedingt beendet ist.



FC Coburg: Churilov / ETW Shabestari - Scheler, Kimmel, Alles, A. Guhling, E. Heinze, S. Sener, Carl, Mosert, Sam, Dilauro, Schiebel, G. Sener, L. Heinze, Schmidt, L. Teuchert. - Es fehlt: E. Sener (verletzt).

Trainer: Matthias Christl.



SV Bosporus Coburg: Rutz/T. Cakir - Ergün, Rahmani, Celik, Özer, Testa, Qualidine, Saglam, Hasirci, Gezici, Hariss, Dürr, Y. Cakir. - Es fehlen: Schneider, Tokgöz (beide gesperrt). Trainer: Okan Savasan.



TSV Mönchröden: Knoch / ETW Wegener - Kirtay, Wicht, K. Greiner, Engelhardt, Ehrlich, Malaj, Köhn, Puff, R.Greiner, Giller, Späth, Werner, Schmidt, Kai Müller. - Es fehlen: Kon. Müller, Stammberger (beide verletzt), Bornitzky, Treubel (beide Reserve). - Trainer: Thomas Hüttl.





TSV Meeder: Komm / Schultheiß - Klose, Krumm, Schubert, Wächter, C. Dreßel, Wunsch, Gemeinder, Thiel, Steiner, Schorr, Riedelbauch, Müller, Pietsch. - Es fehlt: Knoch (verletzt). - Trainer: Simon Schiller.