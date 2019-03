Ketschendorf baut sein Polster aus

Die "Minimalisten" aus Ketschendorf haben wieder zugeschlagen. Im Spitzenspiel beim SV Großgarnstadt gewann das Team von Spielertrainer Patrick Schuberth verdient mit 1:0 - es war der fünfte Sieg in Folge mit nur einem Tor Differenz. Neuer Verfolger ist die TSG Niederfüllbach nach ihrem 1:0-Erfolg gegen den TSV Pfarrweisach. Das goldene Tor erzielte Marc Schramm in der letzten Spielminute.

Der FC Coburg II hatte den SV Heilgersdorf beim 3:0-Heimsieg im Griff, der TV Ebern siegte in einem Torspektakel mit 4:3 in Bad Staffelstein, während sich die Coburg Locals un der TSV Heldritt 1:1 trennten. Die drei Begegnungen Türkgücü Neustadt gegen Wüstenahorn, Bosporus Coburg gegen Krecktal und Einberg gegen Grub am Forst sind genauso wie viele Partien in den unteren Ligen witterungsbedingt abgesagt worden. SV Großgarnstadt - SV Ketschendorf 0:1 (0:0)

Beiden Mannschaften war vor rund 170 Zuschauern anzumerken, dass es das erste Pflichtspiel des Jahres ist. Sowohl Großgarnstadt als auch Ketschendorf waren darauf bedacht, keinen Gegentreffer zu kassieren und kamen so offensiv zu wenigen zwingenden Aktionen. Der böige Wind machte es beiden Mannschaften zusätzlich schwierig. Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte keine einzige richtige Torchance, die Ketschendorfer hatten einige wenige Einschussmöglichkeiten, die sie nicht nutzten.

In der zweiten Hälfte kam etwas mehr Schwung in die Begegnung. Heimtorhüter Manuel Siegelin bekam nun deutlich mehr zu tun und zeichnete sich mehrmals aus. Die Großgarnstadter hatten auch die eine oder andere gute Offensivaktion, verpassten es aber, sich im Sechzehner entscheidend durchzusetzen. In der 83. Minute gingen die Ketschendorfer nach einer Standardsituation in Führung: Lukas Dietz brachte die Ecke in den Strafraum, Marc Schwesinger leitete das Spielgerät weiter zu Marcel Rudolph, der den Ball ins Netz köpfte. Der SV versuchte dem Spiel noch eine Wende zu geben, doch die gut stehende Gästedefensive ließ nichts mehr anbrennen. mc

TSG Niederfüllbach - TSV Pfarrweisach 1:0 (0:0)

Dank eines Treffers in der Schlussminute gewann die TSG das Heimspiel gegen den TSV Pfarrweisach zwar glücklich, jedoch verdient. Die Hausherren investierten mehr in die Partie und erarbeiteten sich ein deutliches Chancenplus. Doch Marc Schramm und Christian Fischer fanden ihren Meister im glänzend parierenden Gästetorwart Pascal Zürl (35., 38.). Da auch Florian Rothaug alleinstehend vor dem Tor mit einer Quergabe die falsche Lösung suchte, ging es torlos in die Pause.

Direkt nach Wiederanpfiff stand erneut Zürl im Mittelpunkt, der eine Direktabnahme Christian Fischer klasse parierte. Nur drei Minuten später stand Fischer der Außenpfosten im Weg. Pfarrweisach arbeitete ausschließlich defensiv, ehe Joey Zenker in der 70. Minute die Partie beinahe auf den Kopf stellte: Seinen Schuss nach einem Konter stoppte jedoch TSG-Abwehrchef Sebastian Pirsch auf der Linie. In der 90. Minute wurde der bis dahin so überragende Zürl zum tragischen Helden - er ließ eine Hereingabe direkt vor die Füße von Marc Schramm fallen, der schloss aus acht Metern eiskalt ab (90.). babü

FC Coburg II - SV Heilgersdorf 3:0 (2:0)

Der FC Coburg II holte sich gegen den abstiegsbedrohten SV Heilgersdorf einen klaren Heimsieg. Die Vetter-Elf ließ sich weder von ihren Gegnern noch von den widrigen Witterungsbedingungen beirren und knüpften nahtlos an die Erfolge vor der Winterpause an. Coburg erwischte einen Blitzstart: Innenverteidiger Carl-Philipp Schiebel setzte einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:0 ins Torwarteck (4.). Coburg blieb dominant und über Sturm-Routinier Daniel Eckstein brandgefährlich. Erst schob der Goalgetter frei vor SV-Keeper Ralf Baum das Leder um Zentimeter am langen Pfosten vorbei (15.), dann ließ er mit einer perfekten Ballmitnahme zwei Gegner ins Leere laufen und traf zum vorentscheidenden 2:0 (19.).

Heilgersdorf gab sich nicht auf, scheiterte jedoch mehrfach an fehlender Präzision und dem glänzend aufgelegten FCC-Torwart Daniel Shabestari. Nach einer Stunde war der Drops dann gelutscht: Nach einem Freistoß von Henrik Guhling behinderten sich drei Defensivspieler der Gäste gegenseitig, Maximilian Popp verwandelte den Abpraller. hg

TSV Staffelstein - TV Ebern 3:4 (2:1)

Nach einem Foul in der 16. Minute an Simon Fischer zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Maximilian Dietz sicher zum 1:0. Durch ein Eigentor kam der TV Ebern zum Ausgleich (21.). In der 30. Minute war es Simon Fischer, der einen Freistoß, den TVE-Schlussmann Jens Kapell nicht festhielt, zum 2:1-Pausenstand einschob.

In der 69. Minute flankte Lukas Geuß von rechtsaußen flach in die Mitte, wo Matthias Schmitt das 2:2 markierte. Einen Fehler in der TSV-Abwehr bestrafte Johannes Fischer zur 3:2-Gästeführung. Doch die Heimelf glich nur zwei Minuten durch Simon Fischer später aus. In der 86. Minute ließ Nico Hohnhausen die Gäste aus Ebern mit dem Treffer zum 4:3-Endstand jubeln.ct