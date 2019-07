Jakob Knauer fehlt HSC Coburg bis zum Jahresende

Jakob Knauer, Rückraumakteur des HSC 2000 Coburg, ist am Montag im Waldklinikum Bonn von Dr. Frenzel-Callenberg erfolgreich an der Schulter operiert worden. Der gebürtige Neustadter wird vermutlich bis zum Jahresende ausfallen. Das teilte der Handball-Zweitligist am Dienstagnachmittag mit.

Der 21-jährige verletzte sich bereits Ende April beim Auswärtsspiel in Großwallstadt bei einer Abwehraktion an der linken Schulter. Beim knappen 31:30-Erfolg der Coburger zog sich Knauer eine Verletzung des Labrums und der Supraspinatussehne zu. Nach anhaltenden Schulterproblemen fand eine weitere Diagnostik in Zusammenarbeit mit dem Arzt des Deutschen Handballbunds, Dr. Kurt Steuer, statt. Eine Operation war unumgänglich. Für Knauer bedeutet die Verletzung zugleich das Aus für die U21-WM in Spanien.

"Für Jakob und unser Team ist diese Operation natürlich zunächst ein herber Rückschlag. Aber wir haben uns gemeinsam zum Ziel gesetzt, dass er die nun folgende Ausfallzeit nutzt und auf einem noch höheren Level zurückkommt. Er denkt bereits jetzt über seine geplanten Rehamaßnahmen nach. Diese Einstellung finde ich äußerst ehrgeizig und positiv, so HSC-Trainer Jan Gorr.

Auch Knauer zeigt sich nach der OP schon wieder optimistisch: "Die OP ist gut verlaufen. Ich befinde mich bereits auf dem Weg der Besserung. Voraussichtlich darf ich das Krankenhaus in Bonn am Mittwoch wieder verlassen. An dieser Stelle möchte ich mich noch mal bei Dr. Frenzel-Callenberg für die Top-Betreuung bedanken."