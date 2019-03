HSG Rödental/Neustadt: Mit drei Derbysiegen zum Titel

Nach zwei Spielzeiten in der Bezirksoberliga ist die Landesliga für die Handballer der HSG Rödental/Neustadt wieder zum Greifen nahe. Nach zwei Erfolgen bei der SG 12 Bamberg/Hallstadt und dem TV Gefrees nimmt das Ziel "Meisterschaft" konkrete Formen an. Doch HaSpo Bayreuth II (30:21-Sieg gegen Ahorn) bleibt mit nur einem Punkt Rückstand weiter in Schlagdistanz, so dass ein enges Duell bis zum letzten Spieltag zu erwarten ist. Die Rödentaler treffen mit der SG Bad Rodach/Großwalbur, der HG Hut/Ahorn und dem TV Weidhausen nur auf Konkurrenten aus dem Kreis Coburg.

SG 12 Bamberg/Hallstadt - Rödental/Neust. 17:31 (10:15)

Die HSG benötigte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, hatte das Spiel aber schnell im Griff und kontrollierte das Spielgeschehen. Die 12er wehrten sich nach Kräften, zeigten dabei eine engagierte Leistung und stellten die Gäste immer wieder vor neue Aufgaben. Diese konnten mit Spielwitz und Konzentration jedoch gut gelöst werden, so dass der Endstand von 17:31 den Spielverlauf gut widerspiegelte.

Rödental/Neustadt: Faber, de Rooij; Cichon (5/3), Boseckert (4), Göpfert (4), Carl (4), Weitz (3), Bernecker (3), Krauß (3), Metz (2), Weißbrodt (2), Jäckel (1), Oehrl, Zimmermann.

HSG Rödental/Neustadt - TV Gefrees 26:21 (14:12)

Bereits zwei Tage später stand den Rödentalern mit dem Tabellendritten aus Gefrees ein anderes Kaliber gegenüber. Und genauso legten die Gäste auch los. Unbekümmert und mit viel Schwung setzen sich die Gefreeser schnell mit 5:1 in Front. Besonders mit Maximilian Baier, der die ersten fünf Treffer erzielte, hatte die in dieser Phase zu passiv agierende Heimdefensive ihre Probleme. Hinten stabilisierte sich die HSG schnell, jedoch ließen die Gastgeber im Angriff zu viele gute Chancen liegen. Abgeklärt und ohne in Hektik zu verfallen, spielte die HSG geduldig weiter und wurde nach 20 Minuten mit dem Ausgleich belohnt. Bis zur Pause ging Rödental/Neustadt sogar in Führung. Die zweite Halbzeit wurde in den ersten Minuten wieder von den Defensivreihen inklusive der Torhüter geprägt. Wieder scheiterten die HSGler aus guten Positionen häufig am Gefreeser Schlussmann und brachten die Gäste zurück ins Spiel. In der Schlussphase schalteten die Hausherren aber einen Gang nach oben und setzten sich verdient auf fünf Tore ab.

HSG Rödental/Neustadt: Faber, de Rooij; Boseckert (1), Zimmermann (1), Metz, Weitz (10/10), Jäckel (1), Bernecker (3), Krauß (1), Göpfert (1), Carl (4), Weißbrodt (2), Oehrl (3), Cichon.

TV Ebern - TV Weidhausen 23:30 (11:15)

Der Start in die Partie war holprig - in der 6. Minute stand es erst 1:1. Danach setzten sich die Gäste erstmals ein wenig ab und gingen mit 4:2 (7.) in Front. Angeführt vom sicheren Siebenmeterschützen Til Batzner glichen die Hausherren aber aus und gingen beim 8:7 (17.) erstmals in Führung. Die Gäste konnten sich nun auf die Büttner-Brüder und Christian Freitag verlassen. Sie führten Weidhausen nach dem 11:11 zu vier Treffern in Folge. Der TVW führte zur Halbzeitpause mit 15:11. Der Unterschied nach dem Seitenwechsel war die Chancenverwertung: Ebern leiste sich viele Fehlwürfe, Weidhausen war effektiv. Beim 18:11 (35.) war früh eine Vorentscheidung gefallen und die Gäste kontrollierten problemlos die Partie.

TV Weidhausen: Zapf; C. Büttner (10/3), Freitag (6/1), S. Büttner (4/1), F. Büttner (4), Recknagel (3), Nowak (1), Walter (1), Reichel (1), Schieber, Schmidt, Bernert.

HaSpo Bayreuth II - HG Hut/Ahorn 30:21 (14:7)

In der Vorwoche waren die Ahorner noch mit 29:21 gegen den TV Ebern erfolgreich, nun mussten sich Dominik Harbecke und Co. fast mit dem identischen Ergebnis in der Wagnerstadt geschlagen geben. Der Meisterschaftsanwärter war dabei von der ersten Minute an eine Nummer zu groß für die HG. Über 3:0 (5.), 10:4 (19.) zogen die Gastgeber auf 14:7 zur Halbzeit davon. Im zweiten Abschnitt waren die Gäste im Angriff zwar deutlich besser im Spiel, aber näher als an sechs Treffer kam die HG nicht heran.

Hut/Ahorn: Lesch; Harbecke (6/3), Birkner (4), J. Schüll (3), Röttger (2), Schulze (2), Meusel (1), Straub (1), D. Schüll (1), Beetz (1), Räder, Friedrich.

Marktleuthen/Niederlamitz - Bad Rodach/Gr. 35:30 (17:16)

HaSpo Bayreuth II, Marktleuthen und am Samstag Rödental/Neustadt: Die Rodacher bekommen es derzeit nur mit Bezirksoberliga-Topteams zu tun. Nach der knappen Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Bayreuth schlug sich die SG auch in Marktleuthen wacker. Die erste Halbzeit hätte ausgeglichener nicht sein können, kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen (17:16). Anders der zweite Durchgang: Die Rodacher, bei denen Tom Kretschmer und Moritz Lutz mit je acht Treffern glänzten, erwischten einen schlechten Start und lagen plötzlich mit vier Toren im Rückstand (21:17, 35.). Ein Vorsprung, von dem die Gastgeber den Rest des Spiels zehrten und zwischenzeitlich sogar mit sieben Treffern vorne lagen.

SG Bad Rodach/Großwalbur: Weiß, Lippold; Kretschmer (8/2), Lutz (8), Schäftlein (4), Riedelbauch (4), Franzl (3), Tendera (2), Kräußlich (1), Martin.