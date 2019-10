HSG Rödental/Neustadt dreht Partie bei der HG Kunstadt

Die HSG Rödental/Neustadt hat sich im Spiel zweier Aufstiegsfavoriten mit 23:26 gegen die HG Kunstadt in der Handball-Bezirksoberliga durchgesetzt. Mit zwei Siegen in zwei Spielen behält das Team der Trainer Niels Greiner und Christoph Schuhmann genauso seine weiße Weste wie der TV Weidhausen, der die SG Marktleuthen/Niederlamitz mit 34:25 abfertigte.

Während die Weidhäuser von der Tabellenspitze grüßen, gehört die TS Coburg zu einem noch sieglosen Quartett. Der Aufsteiger aus der Vestestadt war beim Landesliga-Absteiger TV Helmbrechts chancenlos.

HG Kunstadt - Rödental/Neust. 23:26 (13:11)

Die HSG startete vielversprechend in die Partie. Dem Treffer im ersten Angriff durch Florian Bernecker folgte eine Parade von Claas de Rooij, dessen Konterpass Pascal Anthofer zum 0:2 nach einer Minute verwertete. Die Gastgeber zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und egalisierten den Vorsprung beim Stand von 3:3 nach fünf Minuten. Von da an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in welchem sich keine Seite größere Vorteile erspielte. In der Offensive zeigten sich die HSGler zwar bemüht und beweglich, nur fehlte in dieser Phase der Zug zum gegnerischen Tor. In der Defensive hatte die HSG vor allem mit dem wurfgewaltigen David Jung ihre liebe Mühe. Ein wichtiger Faktor für die HSG war in dieser Phase Claas de Rooij im Tor, der den einen oder anderen Wurf wegfischte. Gegen Ende der ersten Halbzeit zeigten sich die Kunstadter etwas wacher und erzielten durch einige Abpraller leichte Tore. Der Treffer für die HG Kunstadt mit dem Pausenpfiff war symptomatisch für die letzten Minuten in Halbzeit 1: HSG-Kapitän Philipp Oehrl erzielte sieben Sekunden vor Pausenpfiff den 11:12-Anschlusstreffer, die HGK schaltete schnell und der pfeilschnelle Tarek Legat erzielte das 13:11.

Ähnlich wie im ersten Abschnitt gestaltete sich auch der Beginn der zweiten 30 Minuten. Aufseiten der HSG kamen Bastian Göpfert und Andreas Schlücke ins Spiel, die beide der Defensive mehr Stabilität und der Offensive mehr Durchschlagskraft verliehen. Kunstadt ging zwar nach 36 Minuten erstmals mit drei Toren in Führung (18:15) jedoch merkte man den HSG-Jungs immer mehr an, dass sie gewillt waren, das Spiel noch zu drehen.

Philipp Oehrl organisierte geschickt seine Hintermannschaft, in der Offensive zeigte Kenny Schramm seine Nervenstärke beim Torabschluss. So pirschte sich die HSG nach und nach wieder heran und ging nach einem 6:1-Lauf ab der 47. Minute mit 25:22 in Führung. David Jung verkürzte zwar noch einmal auf zwei Tore, jedoch fanden die HSGler gegen die nun offensive Abwehr der Gastgeber die passenden Mittel. Göpfert markierte 50 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer für seine Farben. HG Kunstadt: Kießling, Doerfer - Jung (7), Scholz (3), Karapetjan (2/1), Oester (2), Deuber (2), Maile (2), Legat (2), Schnapp (2), Steuer (1), Petersen, Schülein, Brungs / Rödental/Neustadt: De Roij, Fleischmann - Schramm (8/4), Weitz (5), Göpfert (3), Anthofer (3), Bernecker (3), Oehrl (2), Metz (1), Schlücke (1), Carl. metz

TV Helmbrechts - TS Coburg 40:23 (17:11)

Als Torhüter der TS Coburg hat man in dieser Saison schon von Haus aus keinen leichten Job. Doch beim Gastspiel in Helmbrechts war das Torhüter-Trio des Gastteams nicht zu beneiden. Satte 40 Mal schlug es hinter den Keepern ein, was vor allem an der Deckung in der zweiten Halbzeit lag. Die TS musste auf Alexander Karl (privat verhindert), Yannick Horcher (krank) sowie Tobias Servatius und Gaetan Le Peillet (verletzt) verzichten, so dass der Kader schon vor der Partie stark ausgedünnt war. In der ersten Halbzeit deutete sich das Schützenfest jedoch noch nicht an. Die Gäste hielten auch bis Mitte der ersten Halbzeit gut mit (9:6, 15.). Doch nach einer Auszeit der TSG nutzte Helmbrechts eine kurze Schwächephase der Gäste aus und zog auf fünf Tore weg. Die Coburger trafen zwar im Angriff wieder besser, konnten aber aufgrund der Deckung auch nicht mehr weiter verkürzen. Ein großes Problem war, dass die Gastgeber so gut wie jeden Abpraller bekamen. Trotzdem hielt sich der Rückstand zur Halbzeitpause (17:11) noch im Rahmen. Der zweite Durchgang begann mit einem Tor von Jannik Varol aus spitzem Winkel zwar verheißungsvoll, doch den Coburgern fiel in der Offensive insgesamt viel zu wenig ein.

Zwar konnte die TS den Rückstand bis Mitte der zweiten Halbzeit noch einigermaßen konstant halten (25:18, 43.), doch in der Schlussviertelstunde brachen dann alle Dämme. In der Abwehr verloren die Coburger die meisten Eins-gegen-eins-Situationen. Auch das Rückzugsverhalten ließ nach, was zu vielen Gegenstoßtoren der Gastgeber führte. Den Coburgern muss man trotz der hohen Niederlage zugutehalten, dass sie zu keinem Zeitpunkt der Partie den Kopf hängen ließen und stets bemüht waren, ihr Torkonto aufzupolieren.

TS Coburg: Rausch, Erl, Reßler - Lu. Kessel (7), Finzel (5), Pletl (3/2), Kempf (2), Balkan (2/1), Varol (1), Heeb (1), Baselt (1), Eversmann (1).sth TV Weidhausen - Marktleuthen/N. 34:25 (19:9)

TV Weidhausen: Zapf, Swoboda - Bauer (9/1), F. Büttner (7), C. Büttner (5), Reichel (4/2), Lippert (3), Querfeld (2), Werner (1), Schmidt (1), Schrepfer (1), Bernert (1/1), Gebhard.