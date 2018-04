HSC-Reserve will alle Kräfte im Abstiegskampf mobilisieren

Fünf Spieltage vor dem Saisonende ist die Ausgangslage des HSC 2000 Coburg II in der 3. Handball-Liga Ost sehr ernst, denn nach der deutlichen 28:40-Schlappe in Gelnhausen vor zwei Wochen ist die Röhrig-Truppe auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. "Das Abschneiden der zweiten Mannschaft ist ein Wermutstropfen, die Entwicklung in der zweiten Halbserie ist nicht zufriedenstellend. Jetzt gilt es, alle Kräfte im Abstiegskampf zu mobilisieren", sagte HSC-Vorstandssprecher Stefan Apfel zur sportlichen Situation der HSC-Zweiten auf der Pressekonferenz am Dienstag.



Verloren ist für die Coburger aber noch lange nichts, denn der HSC ist mit drei anderen Mannschaften nach Punkten gleichauf (je 18:32) und kann den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen. In den verbleibenden fünf Spielen warten allerdings schwere Aufgaben auf die Coburger, drei der fünf Partien muss die Mannschaft dabei auswärts bestreiten.



GSV Eintracht Baunatal -

HSC 2000 Coburg II

Die erste schwere Auswärtsaufgabe steht am Samstag um 18 Uhr beim Tabellenneunten Baunatal (24:26 Punkte) an. Dass die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig bei ihrem nächsten Ausflug nach Hessen ganz anders als in Gelnhausen auftreten muss, um eine Siegchance zu haben, versteht sich von selbst. Ohne mannschaftliche Geschlossenheit wird auch in Baunatal kein Blumentopf zu gewinnen sein. Jeder Akteur sollte sich dabei die Aussage von Benedikt Kellner ("Wir müssen alles aus uns herausholen") nach der Gelnhausen-Niederlage zu Herzen nehmen. Dass die Baunataler über große Moral verfügen, bewiesen sie im Hinspiel, als sie sich nach einem 29:32-Rückstand in den letzten 140 Sekunden noch ein 32:32-Remis in der HUK-Arena erkämpften.



Auch am vergangenen Spieltag bewies das Team von Trainer Mirko Jaissle beim 21:21 in Leutershausen ähnliches Standvermögen in der Schlussphase. Die Nordhessen sind bekannt dafür, in der Abwehr nicht gerade zimperlich zu Werke zu gehen und können mit ihren trickreichen Angreifern Felix Rehberg und Phil Räbinger vorne ein hohes Tempo vorlegen. Welche Aufstellung das Coburger Trainerduo Martin Röhrig und Ronny Göhl den Offiziellen am Kampfgericht am Samstagabend vorlegen werden, ist noch nicht sicher. Durch die Spielpause in der 2. Liga und dem Saisonende der A-Junioren, können Martin Röhrig und Co-Trainer Ronny Göhl aber grundsätzlich aus dem Vollen schöpfen.