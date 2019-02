HSC-Reserve verliert den Anschluss

Für die Reservemannschaft des HSC 2000 Coburg wird es im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga Ost sehr eng: Nach der 21:27-Niederlage des HSC II bei der MSG Groß-Bieberau/Modau und dem gleichzeitigen Erfolg der SG Leipzig II bei der SG Bruchköbel (29:32) haben die Coburger (11:31 Punkte) mittlerweile vier Zähler Rückstand auf die Sachsen (15:29) und das rettende Ufer.

MSG Groß-Bieberau/Modau - HSC Coburg II 27:21 (16:12)

Das Team des Trainergespanns Ronny Göhl und Till Riehn startete gegen den Tabellenelften stark in die Partie. "Die Mannschaft zeigte emotionale Stärke und hat ordentlich dagegengehalten. Vorne fanden wir gute Lösungen und liefen einige Gegenstöße heraus", so Riehn. Dies unterstrich die anfängliche Führung der Gäste (3:5, 6.). Die Coburger Abwehr stand stabil, aber mit zunehmender Spieldauer schafften es die Hausherren, den Rückstand aufzuholen. Die MSG eroberte nach elf Minuten erstmals die Führung (7:6). Bis zur Halbzeit baute Groß-Bieberau seinen Vorsprung auf vier Tore aus (16:12). Eine Überzahl kurz vor dem Pause konnten die Gäste nicht nutzten.

Nach der Unterbrechung zeigte der HSC noch einmal Disziplin und einen bemerkenswerten Kampfeswillen: Mit einem 3:1-Lauf holten die Vestestädtter auf (17:15). Der Schlüssel für die gute Phase war eine gut stehende Abwehr und einige sehenswerte Paraden von Tim Titze. Bis neun Minuten vor Spielende blieben die Coburger zumindest in Schlagdistanz (22:19), doch dann versagte die Konzentration im Angriff. Ihre solide Abwehrarbeit konnten die Coburger somit nicht mehr belohnen. Das Spiel der Gäste wurde hektischer und fehlerbehafteter. Die Gastgeber nutzten das aus und so fing sich die HSC-Reserve noch einige Gegentore in der Schlussphase, die schließlich zu einem deutlichen 27:21-Heimsieg führten.

Co-Trainer Riehn verbreitet aber auch nach der 15. Saisonniederlage Optimismus: "Wir haben am Anfang wirklich hart gekämpft. Leider konnten wir das in der zweiten Halbzeit nicht mehr richtig belohnen. Das ist schade, aber wir werden im Training noch weitere Methoden und Alternativen herausarbeiten, um das zu ändern."

Die Statistik

HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Fabian Apfel; Max Preller (2), Marvin Munoz (1), Nikola Franke, Dominic Kelm (2), Benjamin Beyer (2), Lars Fichtner (2), Lukas Dude (3), Jonathan Rivera, Dominik Bühler, Niklas Knauer (1), Andreas Wolf (8/1)

SR: Franz Kraaz / Tobias Lay Zuschauer: 343 Siebenmeter: 4/4 - 1/2

Zeitstrafen: 2 - 2