HSC-Reserve mit reifer Leistung in Gelnhausen

Für eine Überraschung sorgte der HSC 2000 Coburg II in seiner ersten Partie des Jahres beim TV Gelnhausen: Die Mannschaft von Trainer Ronny Göhl erkämpfte sich einen 28:25-Auswärtssieg in Hessen und verließ damit die Abstiegsplätze der 3. Handball-Liga Ost. Die Coburger überholten den TV Erlangen-Bruck, der das Stadtduell gegen den HC Erlangen II deutlich mit 20:29 verlor. TV Gelnhausen - HSC Coburg II 25:28 (13:14)

Der Coburger Erfolg war ein Produkt einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Der Abwehrverband agierte überaus aufmerksam, auf die HSC-Torhüter war Verlass und auch der Angriff steigerte sich mit zunehmender Spieldauer. Zudem war die HSC-Reserve sehr gut auf die Gastgeber eingestellt und hatte aufgrund von vielen Ausfällen mit den Bundesliga-erprobten Girts Lilienfelds und Dominic Kelm zwei Asse im Ärmel.

Es entwickelte sich eine von Beginn an ausgeglichene Partie, in der beide Teams kompromisslos zur Sache gingen. So mussten bereits in der Anfangsphase jeweils zwei Akteure beider Mannschaften eine Zeitstrafe absitzen. Nach dem 0:1 mussten die Coburger bis zum 11:10 (23.) stets die Führung der Gastgeber ausgleichen. Nach fünf Toren von Andi Wolf, vier von Lilienfelds und jeweils einem von Kelm und Dominik Bühler war es ausgerechnet "Youngster" Henri Dittmar, der wieder für eine Führung sorgte (11:12, 25.). Das 12:12 konterten Wolf und Lilienfelds zum 12:14, ehe Gelnhausen mit einem Strafwurf zum Halbzeitpfiff nochmals verkürzte.

Vier Treffer in 160 Sekunden

Munter ging es in der zweiten Halbzeit weiter. Gelnhausen eroberte mit zwei schnellen Treffen (16:15) die Führung zwar zurück, aber Coburg zeigte sich weiter gefestigt und startete nun eine Gegenoffensive. Aus einer sicher stehenden Abwehr heraus gelangen der HSC-Reserve innerhalb von nur 160 Sekunden durch Lilienfelds, Wolf, Lukas Dude und Marvin Munoz stolze vier Treffer. Zu dem Zeitpunkt (16:21, 41.) hatten die Gäste die Partie voll im Griff. Die Hessen steckten zwar nicht auf, fanden aber keine spielerischen Mittel, um den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Näher als an drei Tore kam Gelnhausen nicht heran. Nachdem Bühler die Coburger nach 54 Minuten wieder mit vier Treffern in Führung brachte, musste er in der nächsten Abwehrsequenz das Feld nach seiner dritten Zeitstrafe verlassen. Am insgesamt ungefährdeten Coburger Sieg gab es aber nichts mehr zu rütteln.

Stimmen zum Spiel

Till Riehn (Co-Trainer HSC II): "Wir sind von Anfang an voll da gewesen und haben eine super Deckung gespielt. Wir haben es auch geschafft, immer wieder einmal mit unserem Tempospiel einen Stich zu setzen. Mit Girts Lilienfelds auf der Halbposition war unser Angriffsspiel etwas flüssiger. Wir haben auch gut über den Kreis agiert, konnten viel wechseln und die Einsatzzeiten gut verteilen. Von hinten heraus haben wir die Nerven behalten und in der zweiten Halbzeit mit einem sehr, sehr guten Torhüter Tim Titze etwas Luft verschafft. Der Sieg ist wichtig, vor allem wenn man die Ergebnisse aus dem unteren Tabellenbereich betrachtet. Er gibt Sicherheit und hoffentlich auch Selbstvertrauen."

Dominic Kelm (drei Treffer): "In der ersten Halbzeit waren wir auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vor allem in der Abwehr gesteigert und als Mannschaft zusammen gekämpft und verdient gewonnen. Der Sieg ist schön, jetzt müssen wir uns aber wieder voll auf die nächste Woche konzentrieren und die Woche über im Training Vollgas geben."

Die Statistik

HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Fabian Apfel; Max Preller, Marvin Munoz (1), Dominic Kelm (2), Benjamin Beyer, Lukas Dude (2), Jonathan Rivera, Henri Dittmar (1), Dominik Bühler (3), Girts Lilienfelds (8/1), Niklas Knauer (1), Andreas Wolf (10/1)

Schiedsrichter: Rico Hochstein / Julian Wiedenmann

Zuschauer: 800 Siebenmeter: 3/4 - 2/3 Zeitstrafen: 8 - 6 Disqualifikation: 0 - 1