HSC-Reserve geht gut erholt in die heiße Saisonphase

Kraft tanken für die restlichen acht Spieltage war für den HSC 2000 Coburg II am vergangenen spielfreien Wochenende und den folgenden Tagen angesagt. Für die HSC-Reserve (14. Platz/11:31 Punkte) beginnt jetzt die heiße Phase im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga Ost.

Am Sonntag um 16 Uhr gastiert der TV Germania Großsachsen (12. Platz/18:28 Punkte) in der BGS-Halle. "Ein Sieg wird wichtig sein, um nicht den Anschluss an den rettenden 13. Tabellenplatz zu verlieren", sagt HSC-Trainer Ronny Göhl.

Schon vier Pluspunkte liegen die Coburger hinter dem Tabellen-13. SG Leipzig II (15:31), allerdings haben die Sachsen zwei Spiele mehr auf dem Konto als die HSC-Reserve. Ebenfalls noch lange nicht gerettet ist Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis) als Zwölfter.

Ex-HSCler muss gestoppt werden

Das Hinspiel im Oktober war letztlich eine klare Angelegenheit für die Badener (29:21), obwohl die Vestestädter bis zum 17:16 nach 40 Minuten noch auf Augenhöhe agierten. "Großsachsen lebt von seinem starken Rückraum mit den beiden Schützen Jan Triebskorn auf Halbrechts und dem Ex-Coburger Philipp Schulz auf halblinks", erklärt Göhl. "Aber auch auf das gute Zusammenspiel mit dem Kreis oder die schnellen Außen sollten wir achten."

Zuletzt kassierte Großsachsen eine deutliche 25:31-Niederlage beim Topteam aus Baunatal. Ebenfalls mit sechs Treffern mussten sich die Coburger in ihrer letzten Partie bei der MSG Groß-Bieberau/Modau (27:21) geschlagen geben.

Trotzdem war Göhl mit dem Auftritt seiner Mannschaft im Großen und Ganzen zufrieden: "Wir haben das Training so gestaltet, dass wir am Positiven aus diesem Spiel weiter gearbeitet haben, vor allem mannschaftlich konnten wir viele Sachen trainieren."

Von seinen Jungs erwartet er einen couragierten Auftritt und hofft auf die Fan-Unterstützung in der BGS-Halle. "Wir werden alles in die Waagschale werfen, um die zwei Punkte in Coburg zu behalten", so Göhl.

Das Aufgebot

HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Fabian Apfel; Nikola Franke, Dominic Kelm, Benjamin Beyer, Lukas Dude, Patrick Pernet, Jonathan Rivera, Dominik Bühler, Niklas Knauer, Andreas Wolf, Girts Lilienfelds, Henri Dittmar (?), Lars Fichtner (?)

Trainer: Ronny Göhl / Till Riehn