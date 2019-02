HSC Coburg kann Verfolger abschütteln

Kaum ist der HSC 2000 Coburg mit einem doch recht lockeren Aufgalopp gegen die Rhein Vikings vergangene Woche in die restliche Zweitliga-Saison gestartet, wartet der erste große Brocken auf die Mannschaft von Trainer Jan Gorr. Die HSG Nordhorn-Lingen (Anwurf 19.30 Uhr) wird am Samstagabend alles daransetzen, ihre makellose Heimbilanz gegen die Coburger fortzusetzen. Und mit einem Erfolg könnten sie sogar bis auf einen Zähler an die Vestestädter herankommen.

Gorr: "Hochinteressante Partie"

Drei Zähler liegen die Nordhorner derzeit hinter dem HSC, der sich mit einem eigenen Erfolg jedoch seinerseits mit fünf Punkten auf einen Nicht-Aufstiegsplatz ein bisschen absetzen würde. Aus diesem Aspekt ist es das erste von wohl noch einigen Vier-Punkte-Spielen.

"Da es gegen die direkte Konkurrenz geht, wäre es toll, wenn wir Nordhorn Punkte abluchsen könnten. Unter der derzeitigen Konstellation ist es natürlich eine hochinteressante Partie", schätzt Gorr die Lage vor dem Spitzenspiel ein. Allerdings ist die HSG Nordhorn-Lingen seit Jahren eine Konstante in der Liga und "zu Hause extrem stark", weiß Gorr nur zu gut aus eigener Erfahrung.

Erst drei Punkte liegen gelassen

Nur drei Punkte hat die Spielgemeinschaft bislang in den eigenen Arenen liegen gelassen. Gegen Dessau-Roßlau gab es ein Unentschieden, nur gegen Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten verlor das Team. "Unser Plan - und das ist natürlich sehr wünschenswert - ist, beide Punkte mitzunehmen." Gorr verweist, angesprochen auf die bislang punktlosen Heimreisen darauf: "Jede Serie reißt einmal." Er misst dem Torwart-Duell zwischen Björn Buhrmester - letzte Saison bester Torhüter der Liga - und Jan Kulhanek, der dem Gegner im Hinspiel in der HUK-Coburg Arena den Zahn gezogen hat, durchaus eine entscheidende Rolle zu.

Allerdings wird es auch wichtig sein, dass die Coburger im Angriff mit Durchschlagskraft spielen und ihre Chancen verwerten, um den Gegner nicht ins gefürchtete Gegenstoß-Spiel kommen zu lassen. Im Hinspiel fehlten mit Tobias Varvne und Alexander Terwolbeck auf beiden Seiten zwei sehr wichtige Akteure, die jetzt wieder dabei sind, so dass hier "Waffengleichheit" gegeben ist.

Die Fans in der Emsland-Arena dürfen sich einmal mehr auf eine interessante Auseinandersetzung freuen. Denn nach verhaltenem Start (9:9 Punkte) sind die Nordhorner anschließend so richtig ins Laufen gekommen (21:3 Punkte). Das Rückraum-Duo Georg Pöhle und Julian Possehl haben sich mehr und mehr als die erhoffte Verstärkung erwiesen und sind wichtige Bausteine des Erfolgs.