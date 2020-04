HSC Coburg kehrt in die Handball-Bundesliga zurück

"Das Präsidium der HBL hat entschieden, in der 2. Bundesliga den aktuellen Tabellenstand als Maßstab für den Aufstieg zu nehmen - hier ist der HSC 2000 Coburg Meister und steigt damit in die Bundesliga auf", vermeldete der HSC am Dienstagmittag auf seiner Homepage. Zuvor tagten die Erst- und Zweitligisten per Videoschalte, um über Abbruch oder Fortsetzung der Saison zu entscheiden.

Die deutliche Mehrheit stimmte für einen sofortigen Abbruch. Während in der 2. Liga das aktuelle Tabellenbild nach 24 Spielen als Maßstab genommen wird, entscheidet in der 1. Liga die Quotientenregelung über die Meisterschaft. Der THW Kiel war nicht vom Rang 1 zu verdrängen und holte erstmals seit 2015 wieder den Titel. Absteiger gibt es außer der HSG Krefeld, die keine Lizenz bekommen hatte, aus den beiden Ligen keinen.

Liga-Präsident Uwe Schwenker sagte zum Abbruch: "Natürlich hätten wir unsere Saison liebend gerne zu Ende gespielt. Dafür haben wir alles getan, aber die Corona-Pandemie lässt dies derzeit einfach nicht zu. Ein Wiedereinstieg zu einem noch späteren Zeitpunkt ist nicht mehr machbar, da das Zeitfenster, das uns bis zum 30. Juni bleiben würde, zu klein wäre, um den Spielern auch nur annähernd die Chance zu geben, sich im Trainingsbetrieb auf den harten Wettbewerb vorzubereiten. Das Verletzungsrisiko wäre zu groß. Deswegen ist der Abbruch der Saison sehr bitter, aber alternativlos."