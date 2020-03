Hess und Gäbelein brillieren bei Kantersieg des PSV Franken Neustadt

Der PSV Franken Neustadt hat am 16. Spieltag der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga Nord in beeindruckender Manier den Verfolger SV 08 Geraberg mit 5737:5393 bezwungen. Die Neustadter Joker Julian Hess und Dietmar Gäbelein stachen und erzielten auf der gut besuchten Kegelbahn beide die Tagesbestleistung von 982 Holz.

2. DCU-Bundesliga Nord

PSV Franken Neustadt - SV Geraberg 5737:5393

Im Startpaar fanden sich diesmal Julian Hess und Sascha Hammer wieder, die es mit Matthias Röser und Tino Perlt zu tun bekamen. Für Hess war es sein Debüt vor heimischer Kulisse. Genauso wie auswärts bewies er seine Klasse und erreichte nach 244, 261, 237 und 240 den Tagesbestwert von 982 Holz. Mit dieser Leistung fuhr er die ersten 76 Holz Führung ein. Sein Gegner Matthias Röser kam bei soliden 906 Holz ins Ziel. Hammer lieferte sich auf der anderen Seite mit Tino Perlt ein spannenderes Duell. Der Neustadter entschied dieses letztlich knapp mit 911:899 Kegeln für sich.

Danach duellierten sich Jürgen Bieberbach und Dietmar Gäbelein mit Andre Böhm und Michael Weidner, der nach 100 Wurf durch Tino Roepke ersetzt wurde. Bieberbach hatte an diesem Tag etwas Probleme im Abräumen, aber seine 921 Holz waren mehr als genug. Denn Kontrahent André Böhm blieb bei 866 Holz stehen.

Dietmar Gäbelein machte in dieser Saison ebenfalls sein erstes Heimspiel und erreichte mit ganz starken 982 Holz die gleiche Zahl wie Teamkollege Hess. Aufgrund des besseren Räumens wurde Gäbelein zum Tagesbesten ernannt. Die Kombination Weidner/Roepke kam bei 855 Holz ins Ziel und verlor somit 127 Holz auf Gäbelein.

Das neu formierte PSV-Schlusspaar bildeten Michael Moosburger und Jochen Geiger. Die Frage nach dem Sieger war zu diesen Zeitpunkt bereits geklärt, denn das Schlusspaar bekam unglaubliche 270 Holz als Polster mit auf die Bahn. Moosburger spielte ohne großen Druck sein Pensum ab und erreichte sehr starke 975 Holz. Sein Gegenspieler Florian Leihbecher zeigte eine prima Vorstellung und blieb lange Zeit an Moosburger dran. Am Ende standen für ihn 946 Holz am Totalisator. Geiger machte ebenfalls ein gutes Spiel und hatte mit seinen starken 966 Holz Steven Eißer (921) jederzeit im Griff.

Die Neustadter siegten letztlich mit 344 Holz Vorsprung, ein so deutliches Resultat war im Vorfeld nicht zu erwarten. Diese Leistung gilt es zu konservieren, um nächste Woche in Pößneck den nächsten Schritt zu machen, ehe es am letzten Spieltag zum Titel-Showdown zu Hause gegen Morenden Bayreuth kommt.

Stimmen zum Spiel

Jürgen Bieberbach (Kapitän des PSV Franken): "Das war eine bärenstarke Leistung von uns. Unsere zwei Joker haben sich da schon bemerkbar gemacht. Von Geraberg habe ich etwas mehr erwartet, aber an der Niederlage hätte es wohl nicht viel geändert."

Florian Leihbecher (Kapitän des SV Geraberg): "Dass es für uns hier nichts zu erben gibt, war uns im Vorfeld bereits klar. Mit dieser Leistung gewinnt hier keiner, somit ist der PSV Franken Neustadt für mich absoluter Topfavorit auf den Titel."

Die Statistik

Julian Hess - Matthias Röser 982 (244,261,237,240):906 Sascha Hammer - Tino Perlt 911 (228,230,219,234):899 Jürgen Bieberbach - André Böhm 921 (244,220,231,226):866 D. Gäbelein - M. Weidner/T. Roepke 982 (256,240,258,228):855 Michael Moosburger - F. Leihbecher 975 (240,252,238,245):946 Jochen Geiger - Steven Eißer 966 (247,249,242,228):921 Volle: 3791:3600 - Abräumen: 1946:1793 - Fehler: 19:35