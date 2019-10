Gelingt Frohnlach der Sprung aus der Krise?

Wie lange die Durststrecke des VfL Frohnlach in der Fußball-Landesliga Nordwest bereits andauert, lässt sich anschaulich an den Schulferien dokumentieren. Der letzte Frohnlacher Sieg (2:1 beim FC Coburg) ereignete sich in der ersten Sommerferienwoche, nächsten Freitag starten bereits die Herbstferien. Bis dahin will das Team von Spielertrainer Bastian Renk nicht mit dem Siegen warten.

Am Sonntag (15 Uhr) möchte der Tabellenletzte (18./11 Punkte) beim TuS Röllbach (16./13) mit einem Sieg die Rote Laterne an den direkten Kontrahenten abgeben. Auch der FC Coburg (15./13) könnte theoretisch auf den letzten Platz abrutschen, will dies aber mit einem Punktgewinn gegen den SV Alemannia Haibach (3./27), ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr, unbedingt verhindern.

FC Coburg - SV Alemannia Haibach

"Durch Willenskraft, Mut und Energie haben wir beim SV Memmelsdorf und in Höchberg Unentschieden eingefahren. Das waren kleine Schritte, um uns aus unserer bedrohlichen Lage zu befreien. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten. Am Sonntag erhoffe ich mir bei meiner Heimpremiere als Chef einen größeren Schritt in Form von drei Punkten", bekennt FCC-Trainer Frederic Martin. Mit dem langjährigen Torjäger David Reich steht ein Assistent an seiner Seite, der bei der Mannschaft sehr beliebt ist. "In Höchberg hat mir besonders imponiert, dass wir trotz des zweimaligen Rückstandes nie aufgegeben haben und uns mit einem Punkt belohnten. Das sollte uns Selbstvertrauen geben, was ich als Schlüssel für weitere Verbesserungen sehe", so Martin.

Auch für die Haibacher, die zumindest im Kampf um Platz 2 ein heißes Eisen schmieden, steht viel auf dem Spiel. Sie bauen auf ihre Offensivachse um Christian Breunig (15 Treffer), Johannes Gerhart (10), Nikolaos Koukalias (9) sowie Regisseur Marco Trapp. Ihre Auswärtsbilanz ist mit drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen allerdings durchwachsen.

Ein Hoffnungsträger bei den Vestekickern ist Kapitän Sertan Sener, der nach langer Verletzungspause in Höchberg ein Tor erzielte und seine Führungsqualitäten unter Beweis stellte. Wahrscheinlich wird er diesmal in der Anfangsformation stehen. Stürmer Tevin McCullough stößt nach dreimonatiger Verletzungspause wieder zum Kader, nachdem er vergangene Woche in der U23 ein Comeback gefeiert hatte.

FC Coburg: Churilov/Krempel - Kimmel, Alles, Dilauro, Weinreich, Heinze, Knie, Gökhan Sener, A. Guhling, Schad, Carl, König, Sertan Sener, Y. Teuchert, L. Teuchert, A. Schmidt, McCullough, Baur (?). - Es fehlt: Kolb (verletzt).

TuS Röllbach - VfL Frohnlach

Zum Landesliga-Kellerduell Nordwest erwartet der TuS Röllbach (Landkreis Miltenberg) am Sonntag um 15 Uhr den im Sportpark an der Jahnstraße den Tabellenletzten aus Frohnlach. Beide Kontrahenten haben längere sieglose Serien hinter sich: Röllbach acht Spiele ohne Sieg ist, Frohnlach bereits zehn. VfL-Spielertrainer Renk ist aber optimistisch, dass seine Mannen diesmal den Bann brechen werden. "Wir haben sehr gut trainiert, die Jungs sind voller Eifer bei der Sache." Nachholbedarf sieht Renk beim körperlichen Einsatz. Er erwartet von seiner ersten Elf von Anfang an vollen kämpferischen Einsatz. Wenn darüber hinaus noch das spielerische Potenzial abgerufen wird, ist der 37-Jährige optimistisch, dass der VfL die Rückreise nach Oberfranken mit drei Punkten antreten kann. Bei diesem Vorhaben kann Renk auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

VfL Frohnlach: Hempfling/ Pfister - Simitci, T. Özdemir, Scheler, T. Rebhan, Lauerbach, Schmitt, Civelek, Kleylein, E. Özdemir, Pflaum, W. Rebhan, Oppel, Hartmann, Körner, Renk, Schneider, Riedel.