Gelingt fitten Vestekickern die Wende?

Ende Juli rangierte der FC Coburg nach einem 3:2-Triumph im Nachbarderby beim FC Lichtenfels auf Rang 7 des Klassements. Seitdem haben vier Niederlagen am Stück zum Absturz bis auf Rang 16 (7 Punkte) geführt. Die bitterste Pleite kassierten die Vestekicker am zurückliegenden Wochenende mit 1:2 in Kleinrinderfeld, als sie sich durch Unentschlossenheit in Zweikämpfen und zu wenig Biss im gegnerischen Strafraum gegen einen biederen Kontrahenten praktisch selbst schlugen. Im Heimspiel gegen TuS Röllbach (7. Platz/12 Punkte) am Samstag um 16 Uhr soll die Wende gelingen, allerdings zeigt die Formkurve der Unterfranken zuletzt nach oben.

Einen Schritt in die richtige Richtung hat der VfL Frohnlach (12./9) am zurückliegenden Wochenende beim 3:3 gegen Fuchsstadt gemacht. Am Samstag um 16 Uhr will das Team von Spielertrainer Bastian Renk bei der FT Schweinfurt (10./9) daran anknüpfen.

FC Coburg - TuS Röllbach

Negativ bemerkbar macht sich bei den Vestekickern seit Wochen, dass vielen Akteuren nach Verletzungspausen und Trainingsrückstand infolge urlaubsbedingten Fehlens in der entscheidenden Phase die Luft ausgeht. "Wir haben in den Trainingseinheiten dieser Woche intensiv an unserer Fitness gearbeitet. Wenn du in dieser Hinsicht Defizite hast, machen die Beine nicht mehr das, was der Kopf will", bekennt Coach Lars Scheler.

Die Baustellen beim FCC sind freilich die gleichen geblieben. Zum sechsten Mal in dieser Saison muss die Innenverteidigung umgebaut werden. Vorne fehlt neben den Langzeitverletzten Sertan Sener und Tevin McCullough mit dem noch für zwei Begegnungen gesperrten Adrian Guhling auch das dritte Standbein der Offensivachse mit Zug zum gegnerischen Tor. Echte Optionen sind Mangelware. Die hochtalentierten Youngsters Ricardo König, Fabian Carl und Marlon Schad sind noch nicht kaltschnäuzig genug. Die Röllbacher Formkurve zeigt derweil nach oben. In den vergangenen sechs Partien gewannen die Unterfranken dreimal und spielten ebenso oft unentschieden. Sie wollen wie bei ihrem jüngsten Auswärtssieg in Friesen hinten die Räume eng machen und überfallartig kontern. Coburg besitzt mit Neuzugang Jonathan Baur, der in Kleinrinderfeld seinen ersten Kurzeinsatz absolvierte, einen Hoffnungsträger für die Viererkette.

FC Coburg: Churilov/Krempel - Alles, Weinreich, Y. Teuchert, J. Schmidt, Heinze, Knie, G. Sener, Carl, Dilauro, Schad, König, Baur, A. Schmidt - Es fehlen: McCullough, S. Sener, Kolb (alle verletzt), Kimmel, L. Teuchert (beide Urlaub), A. Guhling (gesperrt).

FT Schweinfurt - VfL Frohnlach

Um nach dem Teilerfolg gegen Fuchsstadt endgültig wieder in die Spur zu finden, sieht Christian Tremel den Handlungsbedarf vor allem in der Offensive. Für den Sportlichen Leiter und Torwarttrainer des VfL Frohnlach stellt das Auswärtsspiel bei den Freien Turnern in Schweinfurt eine wichtige Wegmarke für den weiteren Saisonverlauf dar: "Gerade im Hinblick auf das kommende schwere Heimspiel gegen Geesdorf ist es sehr wichtig, dass wir in einem Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe den Platz nicht mit leeren Händen verlassen. Auch ein Blick auf die Statistik gibt uns Selbstbewusstsein, da der VfL die letzten fünf Spiele auf der Maibacher Höhe gewonnen hat." Die Schweinfurter seien es gewohnt, dass es am Anfang der Saison holprig laufen kann, da sie viele Talente aus unteren Klassen in die Mannschaft einbauen, so Tremel.

In den vergangenen Spielen haben die Freien Turner zunehmend bessere Ergebnisse erspielt und nur gegen die Spitzenmannschaft aus Geesdorf verloren. Zuletzt gab es einen überzeugenden 6:2-Kantersieg beim FC Lichtenfels. Erstmals für die Frohnlacher auflaufen kann Neuzugang Aykut Civelek, der seine lange Sperre nun endlich "abgesessen" hat. Hingegen muss der VfL aus beruflichen Gründen in der nächsten Zeit auf Ertan Sener verzichten. Des Weiteren wird Konstantin Körner aufgrund eines Muskelbündelrisses fehlen.

VfL Frohnlach: Hempfling/Pfister - Simitci, T. Rebhan, Lauerbach, Schneider, Kleylein, Riedel, Pflaum, Hartmann, T. Özdemir, Civelek, Oppel, Scheler, E. Özdemir, Jakob, Renk, W. Rebhan - Es fehlen: E. Sener (beruflich verhindert), Körner (verletzt).