Geduld der "Adler" zahlt sich spät aus

Während die drei erstplatzierten Teams der Kreisklasse 2 nach zehn Spieltagen bereits zwei Niederlagen auf ihrem Konto haben, halten sich in den anderen beiden Kreisklassen mit mit dem FC Adler Weidhausen und den Sportfreunden Unterpreppach weiter zwei Mannschaften ohne Pleite.

Kreisklasse 1

Schwerer als erwartet tat sich Primus FC Adler Weidhausen gegen das Schlusslicht Burgkunstadt II/Roth-Main II. Die Gäste konzentrierten sich nicht überraschend über die komplette Spieldauer auf das Verteidigen und hielten das 0:0 bis zur 87. Minute. Nach unzähligen vergebenen Chancen erlöste Maurizio Turturro den Tabellenführer mit seinem neunten Saisontor. Jan Weihermüller setzte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch das 2:0 drauf.

Mit Auswärtssiegen bleibt das Verfolgertrio TSV Oberlauter (2:1 in Gestungshausen), FC Schwürbitz (3:0 in Haarbrücken) und TSV Unterlauter (4:0 in Meilschnitz) mit vier beziehungsweise fünf Punkten Rückstand zumindest auf Tuchfühlung. Dahinter folgt die SG TSV Mönchröden II/Rödental, die mit fünf Siegen aus den vergangenen sechs Partien neben dem TSV Unterlauter (sieben Siege in Serie) die Mannschaft der Stunde ist. Am Sonntag fertigten die Rödentaler den TSSV Fürth am Berg mit 7:1 ab. Miguel Malaj gelang innerhalb von nur 37 Minuten ein Fünferpack. Das Derby der Reserveteams des TSV Sonnefeld und des SC Sylvia Ebersdorf ging mit 3:0 an die Gäste. Für den Vorletzten Sonnefeld II/Schneckenlohe war es die sechste Niederlage in Serie.

Kreisklasse 2

Noch wesentlicher als in der KK1 geht es an der Tabellenspitze der Kreisklasse 2 zu. Nach der 0:1-Heimniederlage des FC Altenkunstadt im Topspiel gegen den TSF Theisenort, stehen beide Mannschaften punktgleich ganz oben. Ebenfalls auf 22 Punkte kommt der FC Baiersdorf, der sich mit 2:1 gegen die SpVgg Baiersdorf durchsetzte. Dahinter folgt das Trio SV Fischbach, SV Siedlung Lichtenfels und TSV Küps mit gerade einmal zwei Punkten Rückstand auf Platz 1. Einen Punkt hat mittlerweile auch das Ligaschlusslicht ATSV Gehülz auf seinem Konto. Am Samstag erkämpfte sich der Aufsteiger ein 2:2 gegen den Tabellenzehnten Schwabthaler SV.

Kreisklasse 3

Die Spvg Eicha verpasst es nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Unterpreppach, das Rennen um die Tabellenführung enger zu gestalten. Die Unterpreppacher haben nun nach dem wichtigen Auswärtserfolg immerhin schon sieben Punkte Vorsprung auf die Spvg Ahorn (ein Spiel weniger) und Eicha. Erfolgsgarant für die Sportfreunde war einmal mehr Joseph Weiß mit seinen Saisontreffern 8 und 9. Mit dem zweiten Sieg in Folge (5:2 gegen SV Hut-Coburg) gab der SV Tambach derweil die Rote Laterne an den TSV Cortendorf (0:4 gegen Dietersdorf), der allerdings zwei Spiele weniger auf dem Konto hat. Ebenfalls überraschend war der 3:2-Auswärtssieg des Kellerkindes SV Ketschendorf II beim TSV Gleußen. Mit zehn Punkten haben die Ketschendorfer als 13. nun Sichtkontakt zum breit aufgestellten Mittelfeld.