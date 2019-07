Frohnlach ist der Meister der Meister

Der VfL Frohnlach hat das oberfränkische Bezirksfinale des Erdinger-Meister-Cups in Mitwitz gewonnen. Damit hat sich der Meister der Bezirksliga West für das Landesfinale am Samstag, 6. Juli, im niederbayerischen Neustadt an der Donau qualifiziert. Ob der VfL an diesem Turnier teilnimmt, ist noch unklar, da zeitgleich das 100-jährige Vereinsjubiläum mit einem Pokalturnier im Willi-Schillig-Stadion ansteht.

Als Dritter des Turniers von Mitwitz qualifizierte sich auch Neu-Bezirksligist SV Ketschendorf für die Endrunde. Bei den Frauen triumphierte der Meister der Kreisliga Süd/West, der SV Frensdorf II. Die Spvg Eicha II hatte Pech und wurde nach einer ärgerlichen 0:1-Finalniederlage "nur" Zweiter bei den Damen.

Den dritten Platz sicherte sich der SV Ketschendorf mit einem 2:0 gegen Rehau. Über das Rahmenprogramm qualifizierte sich auch der FC Adler Weidhausen als viertes Team für die nächste Runde. Die Truppe um die technisch versierten Canonne-Brüder zeigte dabei ihr Können, unter anderem beim Bierkasten-Wettschießen.

Felitsch mit schärfstem Schuss

Apropos Rahmenprogramm: Die Eichaerin Julia Fellisch hatte den schnellsten Schuss zu bieten und entschied bei den Frauen diesen etwas anderen Wettbewerb für sich - ein kleines Trostpflaster für die Trächerinnen.

Unter den 26 Herrenmannschaften - drei hatten kurzfristig abgesagt - gingen auch drei Meister aus dem Landkreis Kronach an den Start. Für zwei von ihnen war aber bereits in der Gruppenphase Schluss.

Der TSV Steinberg blieb in Gruppe B sieglos und landete mit zwei Punkten auf Rang 4 in der Fünfer-Gruppe hinter dem SC Altenplos, der TuS Schauerstein II und dem FC Trogen. Der SSV Ober-/Unterlangenstadt wurde mit nur einem Punkt Fünfter in der Gruppe A, der auch der spätere Sieger VfL Frohnlach zugelost wurde.

Einzig die TSF Theisenort zogen als Gruppenzweiter in die Endrunde ein. Im Achtelfinale lieferten sie sich eine spannende Partie gegen Schauerstein, die die Theisenorter erst im Elfmeterschießen für sich entschieden (4:3). Im Viertelfinale scheiterten sie jedoch am Kreisliga-Meister FC Rehau mit 0:2.

Frohnlach marschiert locker

Die Frohnlacher marschierten locker durchs Turnier. Als Gruppensieger ging es ins Achtelfinale, wo die Elf von Trainer Bastian Renk den FC Trogen mit 3:0 aus dem Cup schoss. Das Viertel- und Halbfinale gegen den SC Altenplos und dem SV Ketschendorf entschied der VfL jeweils mit 2:0 für sich.

Im Finale hatten die Frohnlacher mit dem Kreisklassen-Meister VfB Wölbattendorf jedoch eine härtere Nuss zu knacken. Mit einem 1:0 setzten sie sich knapp durch und zogen ins Landesfinale am kommenden Samstag ein - und das mit einem kleinen Aufgebot, denn insgesamt waren nur sechs Spieler der "Blau-Weißen" im Einsatz.

Frensdorfer Damen gewinnen

Am gleichen Wochenende sind die Frohnlacher auch im Pokalturnier gegen den SV Friesen, FC Lichtenfels und FC Coburg im Einsatz. Bei den Damen überzeugte der SV Frensdorf II als Gruppensieger und zog mit einem 2:0 gegen Würgau ins Finale ein. Auch hier ging es knapp zu, den Frensdorferinnen genügte ein 1:0 gegen die Spvg Eicha II zum Turniersieg.