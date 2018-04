Frohnlach beim Ersten, Sonnefeld beim Letzten zu Gast

Das 1:1 am Dienstag gegen die SpVgg Erlangen war für den VfL Frohnlach zum Leben zu wenig, aber zum Sterben zu viel. Im Klartext: Der Abstiegskampf geht weiter - noch ist in der Landesliga Nordost für die "Blau-Weißen" alles möglich.



Heute (Samstag, 16 Uhr) steht eine brutal hohe Hürde für das Team von Trainer Oliver Müller an. Beim zuletzt acht Mal in Folge siegreichen TSV Buch hängen die Trauben sehr hoch.





TSV Buch - VfL Frohnlach

"Natürlich wollten wir in diesem direkten Duell unbedingt den Dreier, aber den wollten die Erlanger auch. Wir haben zwar kein schlechtes, aber auch kein richtig gutes Spiel gemacht. Einerseits war es bitter, dass die Gäste den Ausgleich mit dem ersten Schuss auf unser Tor machen. Andererseits hatten wir zum Schluss auch Glück, dass die SpVgg Erlangen nicht noch einen ihrer beiden Hochkaräter zum Schluss nutzt", blickt Oliver Müller auf die Partie vom Dienstagabend zurück.

Nun bekommt es seine Mannschaft am Samstag mit einem Gegner zu tun, der sich anschickt, das Maß aller Dinge in der Liga zu werden: Der Tabellenzweite TSV Buch verlor in der laufenden Serie erst einmal, kassierte in fast der Hälfte seiner Partien kein Gegentor und gewann alle fünf Partien nach dem Winterpause. Acht Siege sind es mittlerweile in Folge.



Aber eines der sieben Unentschieden der Mannschaft um Toptorjäger Philip Lang (18 Tore) war das 2:2 im Hinspiel gegen den VfL Frohnlach. " Auswärts bei ihnen ist es allerdings noch einen Ticken schwerer als zu Hause", weiß Oliver Müller. "Buch ist ein Team mit vielen groß gewachsenen Spielern, die sehr schwer zu spielen und gerade bei Standards schwer zu verteidigen sind."

Aber nur, um die Punkte abzuliefern, fahren die Frohnlacher nicht in den Nürnberger Stadtteil. "Für uns zählt jeder Punkt und wenn sich die Chance bietet, dann wollen wir auch mindestens einen mit nach Hause nehmen." Zu Hause ist der TSV allerdings in zwölf Spielen unbesiegt, so dass Buch bisher für viele Gegner ein Buch mit sieben Siegeln war.



VfL Frohnlach (Aufgebot): Mozzo / ETW Pfister - Rebhan, Schramm, Weinreich, Göhring, Werner, M. Schramm, Hartmann, Trawally, Autsch, Lauerbach, Wieczorek, Pflaum, Maad, Humpert - Es fehlen: Beetz, Graf, Kühn, Knie, Krüger (alle verletzt), Edemodu (Aufbautraining), Teuchert (rot-gesperrt) - Trainer: Oliver Müller.



SpVgg Erlangen -

TSV Sonnefeld

Nach der 2:4-Heimniederlage gegen Quelle Fürth ist der TSV Sonnefeld am Sonntag in der Pflicht und will beim Tabellenletzten in Erlangen (Sonntag um 15 Uhr) unbedingt gewinnen. "Das haben die anderen Mannschaften ja auch geschafft und wir müssen beweisen, dass wir spielerisch die bessere Mannschaft sind", sagt TSV-Spielertrainer Bastian Renk, der seinem künftigen Klub VfL Frohnlach mit einem Auswärtssieg "Schützenhilfe" im Abstiegskampf leisten könnte.

Gegen Fürth sei sein Team im ersten Durchgang nicht auf dem Platz gewesen, war dann aber dem 3:3 sehr nahe, ehe man zum 2:4 ausgekontert wurde.



In Erlangen erwartet er ein Spiel mit vielen langen Bällen, weil der Gegner große und kopfballstarke Stürmer in seinen Reihen hat. Außerdem werde es ein Kampfspiel. Im Hinspiel hat der TSV Sonnefeld diesen Kampf nicht angenommen und deshalb überraschend verloren. Das soll keinesfalls ein zweites Mal passieren: "Wir wissen jetzt, was auf uns zukommt und ich bin optimistisch, dass wir auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen", glaubt Renk.



TSV Sonnefeld (Aufgebot): Jauch - Simitci, Zapf André, Friedlein Civelek, Rödel, Kappenberger, Graf, Renk, Steiner, Jacob, Özdemir T., Scheler, Schorn, Thyroff, Beland

Es fehlen: Ghose, Kunick, Leffer, Pawellek, Schneider (alle verletzt) - Spielertrainer: Bastian Renk. ct