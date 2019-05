French Open: Krawietz/Mies erreichen Runde 2

Die Premiere von Kevin Krawietz im Hauptfeld der French Open ist geglückt: Der Witzmannsberger Tennisprofi setzte sich mit Partner Andreas Mies in der ersten Runde der Doppelkonkurrenz in Paris souverän mit 7:5, 6:4 gegen die Franzosen Arthur Rinderknech und Manuel Guinard durch. Nach 78 Minuten Spielzeit nutzte das favorisierte deutsche Doppel am Dienstagnachmittag seinen ersten Matchball gegen das französische Duo, das mit einer Wildcard für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres ausgestattet war. Krawietz/Mies haben mit dem Einzug in Runde 2 gemeinsam bereits ein Preisgeld von 11 500 Euro sicher.

Das Match begann für das fränkisch-rheinische Doppel ideal, nämlich mit einem Break. Bis zum 4:3 lief für Krawietz/Mies alles nach Plan, doch im achten Spiel gelang den Franzosen nach 15:40-Rückstand durch fünf Punkte in Folge ebenfalls ein Break. Die Deutschen wurden aber nicht nervös und nutzen beim Stand von 5:5 ihre nächste Breakmöglichkeit - die Weichenstellung für den 7:5-Satzerfolg.

Mit dem gleichen Fokus wie im ersten Satz starteten Krawietz/Mies in den zweiten Abschnitt und holten sich gleich wieder im ersten Spiel ein Break - diesmal sogar zu null. Hatte das deutsche Doppel bei den zwei ersten eigenen Aufschlagsspielen noch ein paar Schwierigkeiten, servierten sie danach äußerst souverän und brachten den Satz ungefährdet mit 6:4 nach Hause.

Die Zweitrunden-Gegner von Krawietz/Mies werden erst am heutigen Mittwoch ermittelt. Die Entscheidung fällt im Match zwischen Jürgen Melzer (Österreich) und Nicolas Mahut (Frankreich) sowie dem italienischen Doppel Marco Cecchinato und Andreas Seppi. Dabei könnte es für Krawietz zu einem Duell mit einem guten Bekannten kommen. Mit dem 38-jährigen österreichischen Routinier Jürgen Melzer als Doppelpartner gewann der Witzmannsberger vor zwei Wochen noch ein Challengerturnier in Frankreich.