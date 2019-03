FC Coburg: Zwei Punkte in Memmelsdorf verloren

Starke Leistung des FC Coburg zum Start in das letzte Saisondrittel der Landesliga Nordost mit einem "dicke" Ende: Das unglückliche 2:2-Unentschieden beim SV Memmelsdorf hinterließ bei den Vestekickern ziemlich gemischte Gefühle und war letztlich ein eher "bitterer Punktgewinn".

Denn der FC Coburg kassierte erst in Nachspielminute 5 den Ausgleich und haderte mit dem Unparteiischen. "Ein Wahnsinn, dass Memmelsdorf am Ende noch zu elft auf dem Platz stand", war Coburgs Coach Lars Scheler auch noch lange nach dem Abpfiff einigermaßen fassungslos angesichts zweier überaus "gnädiger" Schiedsrichter-Entscheidungen zugunsten der Gastgeber.

So blieb der FCC zwar im fünften Punktspiel in Folge ungeschlagen, was Vereinsrekord in der Landesliga ist, doch ein Befreiungsschlag Richtung gesichertem Mittelfeld blieb dem Team vorerst verwehrt. SV Memmelsdorf - FC Coburg 2:2 (0:0)

Bei Coburg, das ohne den verletzten Daniel Sam antreten musste, gab Defensivtalent Dennis Kolb sein Startelfdebüt, und auch sonst setzte Scheler voll auf Jugend. Den etwas besseren Start erwischte allerdings der SV Memmelsdorf, der durch Markus Saal zu einer ersten guten Chance kam (6.).

Mehr ließ der FCC jedoch nicht zu, gewann immer mehr Zweikämpfe, verengte die Räume geschickt und spielte selbst zusehends frecher nach vorne. In Minute 19 schickte der agile Fabian Carl die überzeugende Sturmspitze Tevin McCullough auf eine Reise, die SV-Keeper Thomas Schuberth gut 20 Meter vor dem Tor mit einer eingesprungenen Notbremse stoppte. Der Schiedsrichter gab aber lediglich Gelb, so dass Schuberth René Knies Freistoß parieren konnte. Bis zum Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen und umkämpft, aber arm an Torszenen.

In Durchgang 2 übernahmen die Vestekicker - nach einem brandgefährlichen Schrägschuss von Kamm (47.) - schnell das Kommando. Kapitän Eric Heinze verzog aus 18 Metern, und bei Leonhard Schelers "Kopf-Schulter-Treffer" nach Pass von Adrian Guhling erkannten die Unparteiischen auf Abseits.

In der 67. Minute dann etwas Zählbares für den FCC: Eine blitzschnelle Kombination von Sertan Sener über Leonhard Scheler und Carl verwertete McCullough eiskalt zur Führung. Unmittelbar im Anschluss daran hatte der Torschütze zweimal das 2:0 auf dem Fuß, das dann Sener mit einem direkt verwandelten Traum-Freistoß fast von der rechten Eckfahne besorgte (70.).

Sertan Sener muss verletzt raus

Scheinbar die Vorentscheidung, doch mehr oder weniger aus dem Nichts fiel der Anschlusstreffer für die Gastgeber durch den eingewechselten Maximilian Hoffmann, der eine Coburger Fehlerkette per Kopf nach einer Ecke bestrafte (84.).

In der Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse: Memmelsdorfs Wladislaw Nikiforow sah für sein rüdes Einsteigen, nach dem Sener verletzt vom Platz musste, nur die Gelbe Karte. Die nun mit einem Mann Unterzahl spielenden Coburger wurden zusätzlich mit opulenter Nachspielzeit und schließlich mit dem spätem Ausgleich durch den ebenfalls eingewechselten Pascal Schneider bestraft.

SVM-Trainer Gerhart Schimmer durfte sich nicht nur angesichts seines "goldenen Händchens" freuen: "Natürlich müssen wir unter dem Strich mit dem Unentschieden zufrieden sein. Es war heute schwierig zu spielen, wir waren nicht so richtig zwingend und haben keinen rechten Zugriff auf den Gegner bekommen."

Seinem Gegenüber Scheler hatten neben dem Spielverlauf auch die Verletzungen von Daniel Alles und Sertan Sener mächtig die Laune verhagelt. Mit der Leistung seiner Schützlinge war er hingegen absolut einverstanden. "Wir haben richtig gut verteidigt, defensiv so gut wie nichts zugelassen und das auch offensiv richtig gut gemacht. Das Ergebnis ist schwer zu akzeptieren - das haben meine Jungs nicht verdient!"

Immerhin: Die Vestekicker haben sich den Auswärtszähler verdient und unter Beweis gestellt, dass sie für das Saisonfinale gewappnet sind.

SV Memmelsdorf - FC Coburg 2:2 (0:0)

SV Memmelsdorf: Schuberth - Nikiforow, Hörnes, Kamm (60. Hoffmann), Sperlein, Sowinski (72. Kane), Wernsdorfer, Müller, Leim, Krüger, Saal (68. Schneider)

FC Coburg: Churilov - Kimmel, F. Carl (81. Mosert), Schmidt, McCullough, Knie, Mosert, S. Sener, Kolb, Alles (11. Heinze), Scheler, Guhling (81. G. Sener)

Tore: 0:1 Mc Cullough (67.), 0:2 S. Sener (70.), 1:2 Hoffmann (84.), 2:2 Schneider (90.+5)

SR: Mario Hofmann (Heroldsbach-Thurn)

Zuschauer: 137 Gelbe Karten: Schuberth, Nikiforow / Kolb, Knie