FC Coburg und TSV Sonnefeld: Noch einmal über die Schmerzgrenze

Für die Kicker des FC Coburg geht am heutigen Samstag um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Baiersdorfer SV ein langes Fußballjahr zu Ende. "Es heißt Arschbacken zusammenkneifen und noch mal über die Schmerzgrenze gehen", sagt Coburgs Trainer Lars Scheler. "Dann haben die Jungs ihre verdiente Pause, denn einige spielen wegen der kurzen Sommerpause gefühlt seit Februar durch."

Verdient haben ihre Pause natürlich auch die Akteure des TSV Sonnefeld. Für die meisten Spieler ist es die erste Saison auf diesem Niveau, eine ungewohnte Belastung mit langen Fahrten und intensiven Begegnungen. Die Mannschaft von Heiko Schröder beschließt das Kalenderjahr am Sonntag um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SV Memmelsdorf.

FC Coburg - Baiersdorfer SV

Seinen Lauf von drei Spielen ohne Niederlage, allesamt ohne Gegentor, will der FC Coburg (13. Platz/22 Punkte) gegen den Tabellennachbarn Baiersdorfer SV (14./20) fortsetzen. "Wir haben Selbstvertrauen getankt. Unser Ziel ist es, mit einem positiven Erlebnis in diesem Schlüsselspiel über den Strich zu bleiben und den gegenwärtigen Schwung mit ins letzte Saisondrittel zu nehmen", betont Coach Lars Scheler. Nach dem etwas glücklichen 2:0-Sieg in Selbitz verteilte der FCC-Trainer Sonderlob: "Absolut positiv war der Auftritt von unserem 19-jährigen Youngster Lars Teuchert auf der 6er-Position."

Die heutigen Gäste aus Mittelfranken, die erstmals seit mehreren erfolgreichen Spielzeiten kleinere Brötchen backen müssen, wertet Scheler als physisch starkes, hart zur Sache gehendes Team, gegen das es wichtig ist, sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen. Beim 0:0 in der Vorrunde gelang dies den Vestekickern. Die Baiersdorfer, die auswärts 13 ihrer 20 Zähler sammelten, lieferten zuletzt bei ihrem 6:0-Triumph gegen Sonnefeld ihre bislang beste Heimvorstellung ab und wollen auf der Dr.-Stocke-Anlage nicht leer ausgehen. Der FCC kann bis auf den Langzeitverletzten Davide Dilauro aus dem Vollen schöpfen. Der in Selbitz aus beruflichen Gründen fehlende Jannik Schmidt rückt wieder in die Abwehrkette.

FC Coburg: Churilov, Shabestari - Kimmel, E. Heinze, F. Carl, Teuchert, McCullough, S. Sener, Knie, Mosert, Schmidt, Scheler, A. Guhling, Alles, G. Sener, Sam, Riedelbauch - Es fehlt: Dilauro (verletzt).

TSV Sonnefeld - SV Memmelsdorf

Zumindest vor heimischem Publikum präsentierten sich die Sonnefelder in den vergangenen Wochen als konkurrenzfähig. Gegen Lichtenfels (1:0) und Selbitz (1:1) punktete der TSV, gegen Feucht (0:3) brachen die Dämme erst nach 70 Minuten. Partien, an die Sonnefelds Trainer Heiko Schröder auch gegen den Tabellenachten aus Memmelsdorf anknüpfen möchte: "Es wird schwierig, aber nicht unlösbar. Memmelsdorf ist eine spielstarke Mannschaft mit hochklassigen Einzelspielern, die es auszuschalten gilt." Dem FC Vorwärts Röslau gelang das vor einer Woche nicht, denn die Memmelsdorfer präsentierten sich bei ihrem 3:0-Erfolg in bester Spiellaune.

Die Gäste wollen zum dritten Mal in Folge zu Null spielen und das Jahr mit einem Sieg versöhnlich ausklingen lassen. Die Erwartungen, die Memmelsdorf an sich selbst vor Beginn der Hinrunde hatte, hat der Landesligist im vierten Jahr unter der Führung von Rolf Vitzthum nicht bestätigen können. Zu viele Leistungsträger verließen im Sommer aus unterschiedlichen Gründen den Verein. Von den hinzugewonnenen Spielern haben sich nur Daniel Krüger, Dominik Römer, Thomas Schuberth und Rodrigo Marxuach bewähren können. Die Ausfälle von Neu-Zugang Dominic Leim und den Ur-Memmelsdorfern Nicolas Müller und Christopher Sowinksi konnte der SVM nur schwer kompensieren.

Bei den Gastgebern sieht es personell wieder etwas besser aus. Benjamin Demel und Asanti Herring kehren ins Aufgebot zurück, dafür muss Routinier Gizas mit einer Verletzung, die er sich in Baiersdorf zuzog, passen.

TSV Sonnefeld: Rang, Schorn - Heider, Demel, Baierl, Kunick, Graf, Le. Kappenberger, Hummel, Batke, Wandrai, Brückner, Lu. Scheler, Jacob, Herring - Es fehlen: Bauer, Pohl, Krämer, Gizas (alle verletzt). hh/ct