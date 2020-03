FC Coburg sendet Lebenszeichen

Ein deutliches Lebenszeichen hat der FC Coburg in seinem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gegen den TSV Lengfeld gesendet. Die Truppe von Frederic Martin bezwang in diesem Kellerduell den keineswegs enttäuschenden TSV Lengfeld dank einer spielerisch und taktisch ansprechenden Vorstellung deutlich mit 4:0. Um diesen Kantersieg unter Dach und Fach zu bringen, bedurfte es nach einer frühen 1:0-Führung aber eines hohen Aufwandes. Erst als der Widersacher nach einer Gelb-Roten Karte für Silas Krebelder die Schlussviertelstunde in Unterzahl bestreiten musste, nutzten die Vestekicker die sich bietenden Räume und schlugen nach sehenswerten Kombinationen dreimal eiskalt zu.

FC Coburg - TSV Lengfeld 4:0 (1:0)

Ihr von purem Offensivdrang strotzendes 3-5-2-System mit effektivem Ganzfeldpressing setzte vor allem in der ersten Halbzeit den Unterfranken mächtig zu. Diese versteckten sich allerdings nicht und hinterließen durch geradlinige lange Anspiele auf ihre quirligen Offensivkräfte Alban Ramaj, Dominik Tkalec und Igor Mikic Wirkung. Ex-Profi Ramaj hatte bereits nach 22 Sekunden die Führung auf dem Fuß, doch Heimkeeper Oleksandr Churilov parierte seinen gefühlvollen Schlenzer mit einem glänzenden Reflex.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem finalen Pass von Kapitän Sertan Sener visierte Unruheherd Daniel Sam die Latte an, mehrfach scheiterten Davide Dilauro und der unermüdlich rackernde Tevin McCullough aus kurzer Distanz an TSV-Torwart Pascal Krämer, der zum besten Lengfelder Spieler avancierte. Der verdiente Lohn für den permanenten Druck auf den Gegner folgte. Einen Eckball von Sertan Sener köpfte Sam (10.) zum 1:0 ein. Bereits beim nächsten Angriff krachte wiederum ein Kopfstoß von Sam an die Latte. Anschließend brannte Coburg ein regelrechtes Feuerwerk ab. Im Stile des neuen Dortmunder Torjägers Erling Haaland suchten die Coburger Offensivspieler im Zentrum bei jeder sich bietenden Gelegenheit blitzschnell den Abschluss, doch Krämer erwies sich vor allem gegen den allein auf sich zusteuernden Eric Heinze und McCullough als Meister seines Fachs.

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der Gast zunächst mehr Spielanteile, brachte die sich steigernde Defensivabteilung des FCC um Daniel Alles jedoch nur selten in Bedrängnis. Ausschlaggebend dafür war die Tatsache, dass die Heimelf den Kampf annahm und in Eins-gegen-Eins-Situationen die Übersicht behielt. Als Dosenöffner erwies sich die Rote Karte für den Lengfelder Krebelder. Die Martin-Schützlinge drängten fortan dank der größeren Kraftreserven und ihrer mentalen Stärke auf die Entscheidung.

Dabei rissen sie vor allem über die Außenbahnen Löcher in die nun nicht mehr sattelfeste Viererkette des Widersachers. Adrian Guhling präsentierte sich dabei als Wegbereiter für zielführende Aktionen. Seine Vollstreckerqualitäten bestätigte Sam (80.) mit einem Abstauber zum 2:0. Die beiden "Big Points" setzte Joker Fabian Carl kaltschnäuzig. Nach dem 4:0 erwies der Gästeschlussmann seiner Mannschaft mit einer Schiedsrichterbeleidigung einen Bärendienst, was eine Rote Karte nach sich zog.

Die Vestestädter verkürzten durch diesen Triumph ihren Rückstand auf mehrere Konkurrenten in der Abstiegszone, benötigen dennoch einen Lauf, um ihre Aussichten im Überlebenskampf am Leben zu erhalten. "Wir haben unsere gute Form aus den Testspielen bestätigt und einen Auftakt nach Maß gefeiert. Dafür haben wir hart gearbeitet. Jeder Einzelne stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Heute hat alles gepasst, wir präsentierten uns als ein Kollektiv ohne Schwachpunkt", sagte FCC-Coach Martin. Das Fazit seines Gegenübers Michael Hochrein fiel ernüchternd aus: "Wir haben stark begonnen und waren im zweiten Durchgang am Drücker. Die Gelb-Rote Karte hat alles kaputtgemacht. Dafür wurden wir bestraft."

Die Statistik

FC Coburg: Churilov - Alles, G. Sener, Weinreich, König (75. Knie), E. Heinze, Dilauro, A. Guhling (88. Kolb), S. Sener, McCullough (70. Carl), Sam

TSV Lengfeld: Krämer - Lindner, Hofmann, Gogl (87. Plagens), Krebelder, Tkalec (55. Meinert), Zuljevic, Albert, Mikic (87. Hammer), Hänling, Ramaj

Schiedsrichter: Steigerwald (Karlstadt)

Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Sam (10.), 2:0 Sam (80.), 3:0 Carl (84.), 4:0 Carl (90.)

Gelb-Rote Karte: Krebelder (74., TSV, wiederholtes Foulspiel)

Rote Karte: Krämer (90., TSV, Schiedsrichterbeleidigung)

Besonderes Vorkommnis: Coburgs Co-Trainer Reich wurde nach einer Rudelbildung an der Außenlinie (74.) mit Rot von der Trainerbank verwiesen