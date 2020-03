FC Coburg: Lars Müller gibt die Richtung vor

Derzeit gibt er noch in der Kreisliga Coburg die Richtung vor, doch ab der neuen Saison wird Lars Müller aus Suhl Trainer der 1. Mannschaft der Vestekicker. Egal ob die Mannschaft dann weiter in der Landesliga oder in der Bezirksliga West spielt. Foto: Archiv/Karl-Heinz Frank

+2 Bilder