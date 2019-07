Erstes Coburger Footballderby: Black Dukes triumphieren

Das erste Coburger Stadtduell im American Football entschieden die Black Dukes gegen die CoTrojans mit 33:6 für sich. Trotz der sehr heißen Temperaturen kamen am Sonntagnachmittag rund 650 Zuschauer auf das Sportgelände des SV Hut-Coburg. Die Grußworte vor dem Kick-off sprach Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer.

CoTrojans Coburg - Coburg Black Dukes 6:33

(6:0, 0:13, 0:6, 0:14)

Das erste Viertel begannen die gastgebenden CoTrojans sehr motiviert und konzentriert. Trotz eines versuchten Tricks der Dukes sicherten sich die CoTrojans das Ballrecht und begannen mit ihrer Offensive. Die Hausherren marschierten über den gesamten Platz und brachten den Ball in die gegnerische Endzone zum 6:0. Ein Extrapunkt kam für die Mannschaft von Headcoach Mäx Zillibiller allerdings nicht dazu.

Die Defensive der CoTrojans hielt die Offensive der Black Dukes zunächst gut in Schach, bis zum zweiten Quarter passierte nichts mehr. Es war ein offener Schlagabtausch, wobei die Gäste durch zwei sogenannte "Big Plays" den Ball zweimal in die Endzone brachten. Als "Big Plays" bezeichnet man Spielzüge, mit denen man viel Raumgewinn durch kleine individuelle Fehler des Gegners erzielt. Die Hausherren marschierten, aber brachten ihrerseits keine Punkte auf das Scoreboard. So missglückte den CoTrojans ein Fieldgoal-Versuch. Der Ball landete außerhalb der beiden Stangen, die in der Endzone befestigt sind.

Nach einem engen Pausenstand (6:13) war im zweiten Abschnitt bei den CoTrojans der Wurm drin. Die Hausherren schafften zwar immer wieder einen großen Raumgewinn und auch ein paar schöne Pässe wurden gefangen, aber es reichte einfach nicht für einen zweiten Touchdown. Die Black Dukes hatten etwas mehr Glück. Nach einem weiteren Touchdown im dritten Viertel und zwei weiteren "Big Plays" im vierten Quarter erzielten die Gäste noch 18 Punkte, dazu gelangen noch zwei Extrapunkte.