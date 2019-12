Ein Zweikampf um den Titel in der A-Klasse 2 Coburg

Die A-Klasse 2 bietet viele Derbys und einen spannenden Titel- und Abstiegskampf. Das Thema Meisterschaft scheinen zwei Absteiger unter sich auszumachen. Momentan die besseren Karten für den Aufstieg hat der TBVfL Neustadt in der Hand mit zwei Zählern Vorsprung. Am Tabellenende muss die DJK/TSV Rödental II am meisten um den Klassenerhalt zittern.

Die 16 Teams setzten vor der Winterpause im Durchschnitt mehr als 34 Spieler ein. Alterstechnisch ist dabei alles vertreten - von 18 bis 56 Jahren. Insgesamt waren 553 Kicker schon am Ball und damit 140 mehr als in der Fußball-Bundesliga (trotz zwei Vereinen mehr). Mit 49 Fußballern setzte die Spielgemeinschaft Gestungshausen/ Hassenberg die meisten ein und der TSV Ketschenbach brauchte mit 23 die wenigsten.

Kappelmeier jagt Bauer

Acht Mal ohne Gegentor und damit führender Keeper in der Statistik der "weißen Weste" ist Cortendorfs Marius Bauer. Zwei Mal weniger und damit ärgster Verfolger ist Jens Kappelmeier vom SV Bergdorf/Höhn. Die beste Abwehr allerdings stellt der ungeschlagene TBVfL Neustadt/Wildenheid mit erst 14 Gegentreffern in 18 Partien.

Beim Thema "ohne" muss man auch den 1. FC Oberwohlsbach erwähnen, da er noch keinen Platzverweis kassierte. Mit Rang 7 ist die Elf um Chef Ralf Schopf im sicheren Mittelfeld, und kommende Saison will man mit dem Trainerduo Benni Müller und Danny Heider sicher oben angreifen. Die beiden Heimkehrer sind noch in Sonnefeld aktiv und sollen dann für den Aufschwung sorgen. Diesen Aufschwung hat der TSV Cortendorf diese Saison bestens geschafft. "Wir wollen eine Wohlfühlgemeinschaft für Fußballer sein", erklärt Albrecht Tauer. Der Vorsitzende des TSV ist seit Jahren im Geschäft und ist begeistert vom Zusammenhalt seiner Truppe: "Wir haben ein hervorragendes Auftreten auf und neben dem Platz. Es läuft wirklich rund und es ist teilweise wie in den 50er Jahren. Auch das Zuschauerinteresse nimmt zu, da die Familien gerne mitkommen zu unseren Spielen. Dies schafft eine gute Atmosphäre."

Vor allem Trainer Steffen Ohnsorge steht für attraktiven und guten Fußball. Mit 92 erzielten Toren stellen die Cortendorfer die beste Offensive der Liga und haben im Titelrennen noch längst nicht aufgegeben: "Natürlich fokussieren wir uns von Spiel zu Spiel. Wenn wir alle Partien erfolgreich gestalten und auch den TBVfL besiegen, dann sind wir vorne. Aber in erster Linie wollen wir Platz 2 verteidigen. Unser Weg scheint auf jeden Fall der Richtige, denn wir können im Winter zwei Neuzugänge begrüßen und sind noch mit weiteren im Gespräch."

Man merkt Albrecht Tauer die Zufriedenheit aktuell an, und er verdeutlicht auch die Rolle seines Trainers: "Wir sind sehr zufrieden und wollen Steffen Ohnsorge nun weiter fördern, damit er seine Trainerlizenz absolvieren kann. Mit meinem Sohn Christian und mir sind wir ständig im Austausch und versuchen, uns zu unterstützen. Das ganze Konstrukt ist wirklich sehr homogen."

Stühle rücken beim TBVfL

Im Lager des Spitzenreiters hat man die Weichen für die kommende Saison ebenfalls gestellt. Nachdem Lukas Müller die Verantwortlichen des Vereins informierte, dass er nach der Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht, kann Vorsitzender Bastian Bieberbach schnell die interne Wunschlösung bekannt geben. "Wir haben uns einstimmig festgelegt, dass Sebastian Grimm vom Co- zum Cheftrainer aufsteigen wird, und freuen uns, dass er ohne großes Überlegen zugesagt hat. Er hat bewiesen, dass er als vorbildlicher Spieler und Coach unsere junge Mannschaft führen und entwickeln kann", erklärt Bastian Bieberbach.

Damit konnte der Fusionsverein ohne langes Suchen seinen Wunschkandidaten fest machen und erhofft sich eine Impulsreaktion.

Des Weiteren lobt Bieberbach den Zeitsoldaten Lukas Müller und zeigt Verständnis: "Wir bedanken uns bei Lukas Müller für den Einsatz der letzten Jahre und freuen uns darüber, dass er als Spieler und Funktionär im Hintergrund bei uns an Bord bleibt. Er hat den Verein in einer schweren Phase auf Kurs gehalten und viel Zeit geopfert, die er künftig mehr in Familie und Beruf investieren will. Bei Sebastian Grimm wissen wir, dass er den Verein und unser Potenzial bestens kennt. Mit seiner fachlichen Kompetenz und seinem Engagement hat er sich hervorragend bewährt und auch als Schnittstelle zum Frohnlach-Projekt macht er einen tollen Job!"

Die Arbeit von Müller ist aber noch nicht beendet. Der Herbstmeister der A-Klasse 2 Coburg peilt den Wiederaufstieg an und ist dabei auf einem guten Kurs. "Wir haben unser Ziel fest im Blick und wollen mit Motivation und Selbstvertrauen nach der Wintervorbereitung die entscheidenden Spiele angehen", sagt der scheidende Trainer Lukas Müller. Es ist also angerichtet für einen spannenden Titelkampf.