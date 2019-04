Ebersdorf sinnt auf Revanche

Der Kampf um die Meisterschaft und den direkten Aufstiegsplatz ist unter normalen Umständen entschieden: Mit neun Punkten Vorsprung bei sechs verbleibenden Spielen thront der VfL Frohnlach (56 Punkte) an der Tabellenspitze. Mit einem Auswärtssieg bei der SpVgg Ebing (11./29) am Sonntag um 15 Uhr kann die Truppe von Spielertrainer Bastian Renk den nächsten Schritt machen.

Das Rennen um den Aufstiegsrelegationsrang dagegen scheint so offen wie nie. Nur fünf Punkte trennen den Tabellenzweiten TSV Schammelsdorf (47) vom Fünften TSV Mönchröden (42), der noch dazu eine Partie weniger ausgetragen hat. Mit einem Heimsieg am heutigen Samstag um 16 Uhr gegen den FC Oberhaid (10./30) wollen die "Mönche" weiter Druck nach oben machen.

Die Ausgangslage des SC Sylvia Ebersdorf (3./44.) ist zwar gut, doch machen Coach Dieter Kurth personelle Sorgen zu schaffen. Aykut Civelek und "Jupp" Belibi, die beim 2:1-Erfolg bei der DJK Bamberg II aneinandergeraten sind und mit Rot den Platz verlassen mussten, sind für das Heimspiel gegen den FC Mitwitz (6./35) am Sonntag um 15 Uhr und wohl auch noch für einige weitere Spiele gesperrt. Dazu fällt mit Cankut Civelek krankheitsbedingt ein weiterer Kreativspieler aus.

Für den TSV Meeder (9./31) steht nach dem Befreiungsschlag gegen Breitengüßbach am Sonntag um 15 Uhr die nächste richtungsweisende Partie beim Tabellennachbarn TSV Ebensfeld (8./32) an.

SC Sylvia Ebersdorf - FC Mitwitz

Im Hinspiel im September wurde die Truppe von Dieter Kurth nach allen Regeln der Kunst ausgekontert und mit 2:4 nach Hause geschickt. Während die Frankenwälder sechs Spieltage vor Schluss wohl nichts mehr mit dem Aufstiegs- und Abstiegskampf zu tun haben dürften, schielt Sylvia-Coach Dieter Kurth noch etwas nach oben, da der Abstand auf den Zweiten TSV Schammelsdorf mittlerweile auf drei Punkte geschrumpft ist.

"Wir wollen weiter oben dranbleiben. So wie die Mannschaft am vergangenen Sonntag aufgetreten ist, bin ich zuversichtlich, dass wir das auch schaffen können", verweist er auf den 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende bei Don Bosco Bamberg II, als sein Team mehr als 50 Minuten lang teilweise in doppelter Unterzahl agieren musste, aber als kampfstarke Einheit auftrat und große Moral bewies.

SC Sylvia Ebersdorf: U. Knauer/Weiß - Zapf, Engelmann, Pawellek, Pechtold, Heidenreich, Dalke, Böhnlein, Pöche, Peker, Reißenweber, Atessacan, Moeller - Es fehlen: C. Civelek (krank), Nemmert (verletzt), A. Civelek, Belibi (gesperrt).

TSV Mönchröden - FC Oberhaid

Beim TSV Mönchröden gibt am Samstag der Tabellenzehnte FC Oberhaid seine Visitenkarte im Wildpark ab. Die Gäste sind in puncto Abstiegsrelegation noch nicht aus dem Schneider. Die "Mönche" wahrten zuletzt mit einem souveränen 3:0-Sieg beim FC Mitwitz ihre Ambitionen im Kampf um Platz 2. TSV-Coach Thomas Hüttl erwartet einen hochmotivierten, defensiv eingestellten Kontrahenten. Schon beim 2:1-Hinspielsieg konnte der Dreier erst in der Schlussphase sichergestellt werden. Deshalb gilt es vom Anpfiff weg mit kontrollierter Offensive Druck aufzubauen. Vor allem wird Geduld gefragt sein.

TSV Mönchröden: Schulz/Wegener - Ehrlich, Giller, Puff, Greiner, Rahmani, Hüttner, Köhn, Engelhardt, Usbeck, Büchner, Kai Müller, Ko. Müller, Stammberger, Schmidt - Es fehlen: Späth, Werner, Kirtay, Celik (alle verletzt).

SpVgg Ebing - VfL Frohnlach

Zwei "Fußballwelten" warten auf die SpVgg Ebing (11./29) innerhalb kürzester Zeit. Vergangene Woche gegen den Tabellenletzten, am Sonntag gegen den souveränen Spitzenreiter. Der Unterschied für Ebing liegt für die Hausherren darin, dass sie die Partie in Kleintettau unbedingt gewinnen mussten. Dies ist ihnen mit einem 3:2 gelungen. Gegen den VfL Frohnlach (1./56) gehen die Schützlinge von Johannes Landgraf/Sebastian Derra als klarer Außenseiter ins Match. "Wir wissen um die Gefährlichkeit von Ebing und werden sie mit Sicherheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber unser Ziel ist, dort drei Punkte zu holen. Dann haben wir wieder ein Spiel geschafft, dann sind es ja nur noch fünf", sagt Frohnlachs Spielertrainer Bastian Renk.

Nachdem der VfL in den bisherigen drei Partien dieses Jahres die Maximalausbeute an Punkten geholt hat, scheint die Meisterschaft nur noch Formsache zu sein. Es scheint gut möglich, dass die Frohnlacher den Aufstieg bereits in zwei Wochen beim direkten Konkurrenten Schammelsdorf unter Dach und Fach bringen könnten. Personell kann Renk mit Ausnahme von Emre Özdemir aus dem Vollen schöpfen.

VfL Frohnlach: Hempfling/ Pfister - Rebhan, Simitici, Beetz, Weinreich, Pflaum, Oppel, Lauerbach, Renk, Rödel, Teuchert, Aydin, E. Sener, Hartmann, T. Özdemir, Graf, Friedlein.

TSV Ebensfeld - TSV Meeder

Sieben Spiele blieb der TSV Meeder ohne einen Sieg. Doch jüngst landete die Mannschaft von Trainer Bastian Bauer, der die beiden vergangenen Partien für Stammtorhüter Leon Schultheiß im Kasten stand, mit dem 3:0-Erfolg gegen Breitengüßbach einen Befreiungsschlag. Ein Ergebnis, das die Aufgabe für den Tabellennachbarn Ebensfeld um einiges schwerer macht. Denn bei Meeder ist ein gewaltiger Druck abgefallen. Geschafft ist der Klassenerhalt für beide Teams aber noch lange nicht. Meeder hat drei, Ebensfeld vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsregelationsplatz. Bei den Ebensfeldern stimmt es in der Defensive, doch herrscht vorne Ladehemmung. Ein einziger Treffer in den vergangenen drei Spielen belegt dies. Diesen Knoten will das Team von Trainer Oliver Kellner am Sonntag lösen und den Hinspielerfolg (3:1) wiederholen.

TSV Meeder: Bauer - Pietsch, Krumm, Domann, Gleißner, Wunsch, Kraußer, Bohl, Wächter, Knoch, L. Dreßel, Gemeinder, Steiner, Thiel, Schubert.