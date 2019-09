Disziplinierter FC Coburg verpasst Sieg bei der DJK Schwebenried

Nach dem Schlusspfiff versammelte Trainer Lars Scheler seine Mannen noch einmal an der Auswechselbank: "Da ärgern wir uns nicht, sondern nehmen den Punkt mit und gehen mit einem positiven Gefühl in die neue Woche", sagte er seinen etwas zerknirscht drein schauenden Spielern.

Der FC Coburg hatte zwar am Samstagnachmittag bei der heimstarken DJK Schwebenried/Schwemmelsbach am 10. Spieltag der Fußball-Landesliga Nordwest hoch verdient ein 2:2 erkämpft, irgendwie hatten aber alle im Hinterkopf, dass eher zwei Zähler verschenkt worden waren statt einer eingefahren. "Man muss ja versuchen, alles ein bisschen positiv zu sehen", sagte Scheler hinterher. "Zufrieden sind wir mit dem Ergebnis irgendwie nicht. Aber wir sind mit dem Spiel, das wir abgeliefert haben, zufrieden. Und es hätte auch Zeiten gegeben, da hätten wir so ein Spiel verloren."

DJK Schwebenried/Schw. - FC Coburg 2:2 (1:0)

Das hätte wohl vor allem in der ersten Halbzeit passieren können, als die Schwemmelsbacher im heimischen Wiesengrundstadion doch weitgehend den Ton angaben. Freilich ohne erfolgversprechend zum Abschluss zu kommen. "Wir haben das in den ersten 45 Minuten sehr gut gemacht", fand DJK-Coach Dominik Schönhöfer dennoch und vor allem angesichts der Personalnot der Gastgeber. Zwar saßen diesmal wieder drei Wechselspieler auf der Bank (in der Vorwoche hatte sogar der Vereinsvorsitzende Alexander Ziegler in Memmelsdorf noch einmal seine Fußballschuhe für den absoluten und am Ende ausgebliebenen Notfall geschnürt), doch die waren alle ohne Training aus dem Urlaub gekommen.

So reichte es für die Coburger erst mal nur zu ein paar Fernschüssen, von denen die durch Marlon Schad (15., Freistoß) und Rene Knie (17.) noch am ehesten Richtung Tor kamen. In der 45. Minute schließlich zog der DJKler Kevin Markert ab, und Jonathan Baur, der in der Schussbahn stand, riss instinktiv die Arme hoch - Referee Fridolin Hiefner entschied sofort auf Handelfmeter. "Das ist doch menschlich, dass man sich da schützen will und die Hände vors Gesicht hält, wenn einer zwei Meter vor mir volley abzieht", schüttelte Scheler den Kopf über den Elfmeterpfiff. "Ich glaube, ich verstehe die Handregeln nicht mehr." Schwebenrieds Torjäger Marcel Kühlinger war das egal, er schickte Keeper Oleksandr Churilov in die andere Ecke und verwandelte sicher mit dem Pausenpfiff zu 1:0.

Offenbar hatte der Rückstand die Vestekicker so sehr geärgert, dass sie mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch nun das Kommando übernahmen. Und sich auch für ihre couragierte Leistung belohnten - wenn auch mit gnädiger Unterstützung der DJK-Hintermannschaft. Nach Ecke von Schad sprang Gökhan Sener höher als die vier Schwebenrieder um ihn herum, seine Kopfball-Bogenlampe plumpste regelrecht hinter Torsteher Leon Hartmann zum Ausgleich ins Netz (57.). Dann schwebte eine weite Flanke erneut von Schad durch den ganzen Strafraum, ein Schwebenrieder schlug auch noch ein Luftloch, so dass Ricardo König unbedrängt das Spiel drehen konnte (68.). "Saublöde Gegentore", schimpfte DJK-Coach Schönhöfer.

Immerhin rafften sich die Gastgeber nun noch mal auf. Der eingewechselte Marc Müller machte auf der rechten Seite Musik, legte Fabian Lichtlein auf. Dessen Schuss konnte Churilov mit einer tollen Parade noch einmal abwehren, doch Schwebenrieds Jannik Göller stand goldrichtig und jagte bei seinem Landesliga-Debüt den Ball zum insgesamt leistungsgerechten 2:2 ins Netz (79.). "Schade, dass wir uns nicht mit drei Punkten belohnt haben, nachdem wir das Spiel gedreht hatten", fand Scheler. "Aber über 90 Minuten war es eine sehr gute und disziplinierte Leistung."

DJK Schwebenried: Hartmann - Zöller (69. Bayer), Behr, Wehner, Kummer - Lichtlein, Markert, Maximilian Müller (73. Reck), Hart (61. Marc Müller) - Kühlinger, Göller

FC Coburg: Churilov - Alles, G. Sener, Baur, Kimmel, Knie, Schad (83. Schmidt), König, E. Heinze, Dilauro, F. Carl Tore: 1:0 Kühlinger (45., Handelfmeter), 1:1 G. Sener (57.), 1:2 König (68.), 2:2 Göller (79.).

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) Zuschauer: 150 Gelbe Karten: Maximilian Müller, Marc Müller, Behr, Wehner / Gökhan Sener, Baur, König, Kimmel