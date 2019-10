Der Weg zum Titelgewinn ist für die Coburg Black Dukes frei

Die Footballer der Coburg Black Dukes haben in ihrer ersten Saison im Ligabetrieb tatsächlich die Chance auf die Meisterschaft in der Aufbauliga Bayern Nord. Die Mannschaft von Headcoach Marcel Zintl gewann am 11. Spieltag mit 31:12 bei den Hemhofen Gechers und baute ihre Siegesserie auf fünf Partien aus.

Der Sieg gibt den Black Dukes am Samstag die Möglichkeit, die Liga für sich zu entscheiden. Um 16 Uhr geht es für die Coburger bei Flutlicht gegen die Bamberg Phantoms. Letztere stehen aktuell auf Platz 1. "Wir haben gehofft in der Liga in der oberen Hälfte ein bisschen mitmischen zu können, dass wir jedoch um Platz 1 kämpfen können, hatten wir so nicht erwartet", sagt Zintl. Im Falle einer Niederlage, haben die Black Dukes schon jetzt den dritten Platz sicher.

Kein Stolperstein für den Tabellenführer aus Bamberg war am Wochenende die zweite Mannschaft aus der Vestestadt. Die CoTrojans mussten sich den Phantoms mit 0:20 geschlagen geben.

Aufbauliga Bayern Nord

Hemhofen Gechers - Coburg Black Dukes 12:31

Die Black Dukes starteten zunächst mit der Defensivmannschaft auf dem Feld. Nachdem diese zuletzt gegen die CoTrojans keine Punkte zugelassen hatte, präsentierte sie sich auch in diesem Spiel von Beginn an selbstbewusst. Schon im dritten Versuch der Hemhofener gelang es den Dukes den Ball nach einem Fumble für sich zu gewinnen und die eigene Offensive auf das Feld zu schicken. Diese schaffte es in ihrem ersten Drive jedoch nur einmal, die nötigen zehn Yards für einen ersten Versuch zu überbrücken und schickte im vierten Versuch Daniel Abdijan als Kicker auf das Feld. Dieser schoss den Ball zum Field Goal für die Black Dukes und markierte so die ersten drei Punkte für die Gäste.

Der anschließende Versuch der Hemhofen Gechers wurde von der Defensive der Black Dukes wieder schnell gestoppt, womit der Ball wieder in die Hände der Coburger Offensive überging. Diese musste sich von der eigenen 40-Yard-Linie beginnend über das Feld spielen. Einen Großteil der Distanz überbrückte dabei Alexander Müller, der einen 35-Yard-Pass von Kennin Miller erfolgreich zu einem ersten Versuch verwandelte. Beendet wurde der Drive der Coburger mit eine Touchdown durch Daniel Abdijan, der auch den anschließenden Extrapunktversuch zur 10:0-Führung der Coburger verwandelte. Im Anschluss erzielten die Gechers ebenfalls einen Touchdown.

Hier zeigten die Mittelfranken ihr starkes Laufspiel, das sie schon im Hinspiel in Coburg zum Sieg geführt hatte. Der Versuch, Extrapunkte zu erzielen, war jedoch nicht erfolgreich. So gingen die Coburger mit einem 10:6-Vorsprung in die Halbzeit.

Den zweiten Durchgang eröffneten die Hemhofener mit dem Kick-off. Nach der Annahme des Balls lief der Coburger "Returner" Kevin Rashad Kelm mit dem Ball in Richtung Endzone der Gechers. Der Weg dorthin wurde ihm von seinen Teamkollegen frei geblockt, so erzielte Kelm den zweiten Touchdown für Coburg. Für den Kick wurde wieder Abdjian auf das Feld geschickt, der ebenfalls souverän verwandelte. Die Dukes führten nun 17:6.

Die Coburger Defensive war nur kurz auf dem Spielfeld, da sie den Ballbesitz zügig für die Offensivreihe sicherte. Die Dukes wurden in ihrem zweiten Versuch schnell unter Druck gesetzt. Dabei gelang es der Hemhofener Defensive durch die "O-Line" der Coburger durchzubrechen und Quarterback Kennin Miller zu Boden zu bringen. Miller verlor dabei den Ball, welcher von den Hausherren aufgenommen und zum Touchdown in die Coburger Endzone getragen wurde. Aufgrund des bestehenden Rückstands von nun noch fünf Punkten entschieden sich die Hemhofener für eine "Two-Point-Conversion". Der gewählte Spielzug wurde jedoch geblockt, somit blieb es bei dem Spielstand von 12:17.

Die Coburger Defensive hielt weiter dagegen und erlaubte den Hemhofenern nur kleine Raumgewinne, so dass die Offensive der Black Dukes mehr Zeit auf dem Feld verbringen konnte. Diese nutzen sie in Form von zwei weiteren Touchdowns durch Abdijan, der auch die anschließenden Extrapunkte in seine persönliche Statistik schrieben durfte. Damit erzielte allein Abdijan 25 Punkte für die Black Dukes und war damit zweifellos einer der wichtigsten Spieler auf dem Feld.