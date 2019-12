Der Umbruch beim BBC Coburg ist gemeistert

Die Hinrunde in der dritthöchsten deutschen Basketball-Spielklasse, der ProB, ist beendet. Auch, wenn vor Weihnachten noch zwei Heimspiele gegen Frankfurt und Speyer auf den BBC Coburg warten, ist das ein guter Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz der bisherigen Saison zu ziehen.

"Großer Umbruch" ist fast schon verharmlosend für das, was beim BBC Coburg in diesem Sommer passierte: bis auf Kapitän Christopher Wolf und Eigengewächs Louis Herbst wurde die gesamte Mannschaft ausgetauscht. Co-Trainer Johannes Wunder verließ den Klub ebenfalls. Und im Hintergrund wurde fast das gesamte Team auf der Geschäftsstelle verändert. Kurz gesagt: 2019/2020 gab es einen runderneuerten BBC Coburg. Und der hatte es zu Saisonbeginn nicht einfach: Zum Saisonauftakt in Würzburg fehlte US-Import Princeton Onwas aufgrund von Formalien. Der Forward musste von draußen zusehen, wie seine Kollegen gegen die mit Doppellizenzlern gespickte Mannschaft nach großem Kampf unterlag.

Der Stotterstart

Der Spielplan meinte es zum Saisonstart nicht gut mit dem BBC: Als nächstes wartete ProA-Absteiger Hanau, danach das Oberfrankenderby beim zweiten ProA-Absteiger Baunach. Als am vierten Spieltag dann noch Elchingen an die Itz kam, der absolute Ligafavorit, war der Fehlstart perfekt: Vier Partien absolviert, zum vierten Mal als Verlierer vom Feld.

Im Umfeld mehrten sich die Stimmen, die fragten, ob man im Sommer nicht zu viel gemacht hätte. War Onwas als Importspieler gut genug? Konnte Constantin Ebert nur ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss wieder eine Mannschaft führen? Würde Sven Lorber auch in der ProB mithalten können?

Doch Trainer Ulf Schabacker und sein Assistent Valentino Lott ließen sich nicht beirren, arbeiteten konzentriert weiter - immer mit dem Wissen im Hintergrund, dass nur ein Sieg die Stimmung kippen lassen könnte.

Der Umschwung

Dann endlich, in Ulm, war es so weit. Man mag nicht davon sprechen, dass der Knoten platzte, die Spieler dröselten ihn vielmehr langsam auf und schwitzten ganz schön, um endlich den ersten Erfolg einzufahren. Zwei Minuten vor dem Ende hätten die Schwaben die Partie auch noch einmal drehen können - wer weiß, wo der BBC dann heute stünde? Stattdessen Party auf der Rückfahrt im Bus - das 58:53 war auf dem Spielfeld nicht schön anzusehen, aber aus Sicht der Coburger wunderschön auf der Anzeigetafel. Wie von Schabacker und Lott erhofft, legte der erste Punktgewinn einen Schalter bei der Mannschaft um. Gegen Erfurt folgte der erste Heimsieg, gegen den FC Bayern München folgte in der Fremde der dritte Erfolg in Serie. Auch die erfahrenen Baskets Speyer konnten den BBC nicht aufhalten, und gegen Gießen zeigten die Coburger beim 101:78 sogar eine Gala.

Fünf Siege in Folge. Mitte Oktober von manchen als Abstiegskandidat verspottet, vier Wochen später Play-off-Anwärter. Da war fast schon schmerzlich klar, dass ein Dämpfer irgendwann folgen musste. Gegen Oberhaching gab es nicht nur eine in ihren Grundzügen vermeidbare Heimniederlage, auch Center Shore Adenekan, sechstbester Rebounder der ProB Süd, verletzte sich schwer. Als kurz darauf dann bei noch Youngster Johannes Krug das Kreuzband riss, war klar, dass reagiert werden musste. Mit dem Franzosen Tidjan Keita und Noah Kamdem trugen dann auch zwei Neuzugänge ihren Teil zum 98:86 in Frankfurt bei.

Der Ausblick

Elf Spieltage absolviert, Rang vier im Klassement für Coburg. Das wäre nicht nur ein Play-off-Platz, es wäre sogar einer, der im Viertelfinale Heimrecht für den BBC bedeuten würde. Mit Tabellenführer Elchingen, den starken Würzburgern und ProA-Absteiger Baunach rangieren drei Klubs, die Coburg zum Saisonstart besiegten, auf den Spitzenpositionen der ProB Süd - was die Niederlagenserie zum Rundenbeginn im Nachgang wieder etwas relativieren dürfte.

Doch in einer engen Liga, in der zwischen Rang 3 und Platz 9 gerade einmal zwei Siege liegen, ist das noch lange kein Ruhekissen. Sieht man von den Erfurtern ab, die mit nur einem Erfolg abgeschlagen am Tabellenende liegen, kann sich jedes Team noch mehr oder weniger große Hoffnungen auf einen Play-off-Platz machen - und mit Ausnahme von Würzburg und Elchingen auch jede Mannschaft schnell aus den Top 8 herausfallen. Deshalb wird beim BBC auch weiterhin hart gearbeitet.

Einige Fragen immerhin haben sich vorerst geklärt: Constantin Ebert führt ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss klug Regie bei den Coburgern. Sven Lorber hat unter Beweis gestellt, dass er auch in der ProB vorne wie hinten mehr als nur mitspielen kann. Und Princeton Onwas zählt mit 15,0 Punkten, 6,3 Rebounds, 4,1 Assists und 2,7 Ballgewinnen pro Spiel zu den vielseitigsten Spielern der ProB - in puncto Steals ist er sogar der Spitzenreiter der Liga.

Es darf also mit Zuversicht in die beiden letzten Heimspiele des Jahres gegangen werden: Gegen die Frankfurter (Sonntag, 16 Uhr) und das Team aus Speyer (21. Dezember, 19 Uhr) soll es auf der Lauterer Höhe noch einmal zwei Gründe zum Feiern geben. Klappt das, schmunzelt Coburgs Cheftrainer Ulf Schabacker, "dann stehen wir eigentlich ganz gut da".

BESTE PUNKTESAMMLER 1. Cameron Hunt (Würzburg) 23,6 2. Rytis Pipiras (Würzburg) 18,9 3. Bruno Vrcic (Frankfurt) 18,9 4. Maximilian Kuhle (Erfurt) 18,0 5. Johannes Lischka (Gießen) 17,7 6. Wyatt Lohaus (Gießen) 17,6

7.Moritz Wohlers (Oberhaching) 17,5 8. Albert Kuppe (Speyer) 16,7 9. DJ Woodmore (Speyer) 16,3 10. Jonas Weitzel (Würzburg) 16,0 (...)

13. Princeton Onwas (Coburg) 15,0

21. Constantin Ebert (Coburg) 13,1 22. Christopher Wolf (Coburg) 12,9

BESTE REBOUNDER 1. Jacob Knauf (Bayern) 10,5 2. Robert Franklin (Erfurt) 10,4 3. Moritz Wohlers (Oberhaching) 9,3 4. Lamar Mallory (Elchingen) 9,2 5. Jonas Weitzel (Würzburg) 7,9 6. Shore Adenekan (Coburg) 7,7 7. Johannes Lischka (Gießen) 7,5 8. Michael Acosta Marte (Speyer) 7,2 9. Ryan Beisty (Hanau) 6,9 10. Tobias Bode (Erfurt) 6,8 (...)

11. Princeton Onwas (Coburg) 6,3 20. Christopher Wolf (Coburg) 5,2

BESTE ASSISTGEBER 1. M. Servera Rodriguez (Hanau) 6,7 2. Dmitrij Kreis (Speyer) 5,7 3. Stefan Fekete (Elchingen) 5,2 4. Viktor Frankl-Maus (Bayern) 4,9 5. Jordi Salto Sabate (Speyer) 4,7 6. Robert Franklin (Erfurt) 4,5 7. Philipp Hadenfeldt (Würzburg) 4,3 8. Princeton Onwas (Coburg) 4,1 9. Cameron Hunt (Würzburg) 4,1 10. Constantin Ebert (Coburg) 4,0 (...)

48. Christopher Wolf (Coburg) 1,6

BESTE BALLDIEBE 1. Princeton Onwas (Coburg) 2,7 2. Dmitrij Kreis (Speyer) 2,4 3. Viktor Frankl-Maus (Bayern) 2,1 4. John Boyer (Oberhaching) 2,1 5. Jordi Salto Sabate (Speyer) 1,9 6. Christoph Philipps (Ulm) 1,8 7. Robert Franklin (Erfurt) 1,8 8. M. Servera Rodriguez (Hanau) 1,7 9. Oliver Pahnke (Erfurt) 1,7 10. Stefan Fekete (Elchingen) 1,7 (...)

19. Sven Lorber (Coburg) 1,4

HÖCHSTE EFFEKTIVITÄT 1. Cameron Hunt (Würzburg) 27,4 2. Moritz Wohlers (Oberhaching) 22,5 3. Jonas Weitzel (Würzburg) 21,4 4. Johannes Lischka (Gießen) 19,8 5. DJ Woodmore (Speyer) 19,0 6. Jacob Knauf (Bayern) 18,8 7. Lamar Mallory (Elchingen) 18,4 8. Rytis Pipiras (Würzburg) 18,1 9. Michael Acosta Marte (Speyer) 17,1 10. Princeton Onwas (Coburg) 16,8 (...)

15. Christopher Wolf (Coburg) 14,8 49. Sven Lorber (Coburg) 9,6