Der Meister gibt sich weiter keine Blöße

Die Überraschung im Lokalderby ist ausgeblieben: Zu abgebrüht präsentierte sich Meister HG Kunstadt im Duell mit dem TV Weidhausen, der sich bei der 21:27-Heimniederlage allerdings achtbar aus der Affäre zog. Während für den TVW die Saison beendet ist, treffen die Kunstadter am nächsten Sonntag noch auf die HSG Rödental/Neustadt.

Die Mannschaft von Trainer Niels Greiner fuhr derweil einen glanzlosen, aber nie gefährdeten 24:20-Erfolg gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz ein. Da aber gleichzeitig auch HaSpo Bayreuth II beim HC Bamberg erfolgreich war (21:27), bleiben die Rödentaler auf dem dritten Tabellenplatz. Im Kellerduell zog die HG Hut/Ahorn trotz einer starken ersten Halbzeit beim TV Ebern knapp den Kürzeren.



TV Weidhausen -

HG Kunstadt 21:27 (7:14)

Von Beginn an machten die Gäste, die diesmal von Roland Groh gecoacht wurden, klar, wer in der Mainfeldhalle das Sagen hatte. Andrei Stirbati hatte es diesmal vorgezogen, aktiv am Spiel teilzunehmen und verstärkte sein Team als Torschütze. Zwar eröffnete Weidhausens Torjäger Johannes Bauer die Partie mit dem ersten Treffer, doch in den folgenden zwölf Minuten waren nur die Gäste erfolgreich und gingen mit vier Treffern in Front.

Hajck Karapetjan schien es darauf anzulegen, im Duell der erfolgreichsten Torschützen der Liga gegenüber Johannes Bauer Boden gutzumachen und überzeugte auch als sicherer Siebenmeterschütze (1:5, 12.). Mitte der ersten Hälfte fand Weidhausen etwas besser in die Partie. Die Fans der HG Kunstadt feuerten ihr Team zwar lautstark an, aber insgesamt hätte man bei diesem Nachbarduell eine etwas größere Kulisse erwartet. Doch das herrliche Frühlingswetter und die Tatsache, dass in Sachen Meisterschaft die Würfel längst gefallen waren, verhinderten wohl einen Rekordbesuch in Michelau.

Die Kunstadter Akteure spielten ihr Pensum herunter und zeigten mehr Zielstrebigkeit beim Zug zum Tor, auch wenn sie dabei nicht selten von Jonas Faber in letzter Sekunde gestoppt wurden. Bis zum Seitenwechsel hatte die HGK dank eines Doppelschlags von Michael Deuber ihren Vorsprung auf 14:7 ausgebaut.

Doch in der zweiten Hälfte wurde es nochmals spannend, denn die Gastgeber zeigten sich nun deutlich selbstbewusster. Die Partie wurde härter, auch einige Nickligkeiten blieben nicht aus. Bis zur 45. Minute war der TV Weidhausen auf 15:17 herangekommen, und erst ein Doppelschlag von David Jung, gefolgt von einem Stirbati-Treffer verschafften der HGK wieder mehr Luft. Der 20:15-Vorsprung war für die Gäste wieder ein beruhigendes Polster, die Gastgeber rannten weiter gegen die HGK-Festung an. Immerhin kam Weidhausen noch einmal auf 21:24 in der 56. Minute heran, doch drei Oester-Tore (Oliver 2x, Nicklas) stellten den klaren Endstand her.

TV Weidhausen: Faber, Zapf; J. Bauer (7), Reichel, F. Büttner (4), Gebhard, Recknagel, S. Büttner (2), Staude, Kenzel, Werner (1), Querfeld (1), C. Büttner (3), Freitag (3) / HG Kunstadt: Swoboda, Kießling; Legat, Scholz, Andersson (5/1), Stirbati (2), O. Oester (4), N. Oester (2), Lakiza, Karapetjan (6/2), Deuber (3), Maile (1), Jung (4). kag



HSG Rödental-Neustadt -

Marktleuthen/N. 24:20 (13:9)

Zum letzten Heimspiel der Saison gastierte die SG Marktleuthen in der Rödentaler Franz-Goebel-Halle und erwies sich als erwartet unbequemer Gegner. Vor dem Spiel stand aber zunächst die Ehrung der Damenmannschaft an, die sich den ersten Platz in der Bezirksliga sicherte. Der Verlauf der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Die HSG stand defensiv sicher, knüpfte aber im Angriff nicht an die zuletzt gezeigten guten Leistungen an. Dennoch erspielte man sich schnell einen Vorsprung, den man auch bis zum Halbzeitpfiff der beiden Gastschiedsrichter aus Werratal nicht mehr aus der Hand gab.

Nach der Pause fanden zunächst die Gäste wieder schneller in die Spur und verkürzten den Rückstand schnell auf zwei Tore. Die HSG agierte an diesem Tag offensiv einfach nicht konsequent genug und ließ viele gute Wurfmöglichkeiten ungenutzt. Dennoch ließen sich die Hummelstädter nicht beirren und spielten engagiert und munter nach vorne, so dass die Gäste auf Abstand gehalten werden konnten.

Letztendlich stand ein leistungsgerechtes 24:20 für die Hausherren, die diesen Sieg anschließend mit den zahlreichen Zuschauern feierten.

HSG Rödental/Neustadt: Cichon, de Rooij; Günther (4), Göpfert (3), Metz, Bernecker (1), Weißbrodt (6/3), Krauß (2), Jäckel (3), Kirchner, Fa. Cichon, Heil (5/2), Schuhmann. metz



TV Ebern -

HG Hut/Ahorn 29:28 (8:12)

Bereits in den ersten zehn Spielminuten liefen die Eberner einem Rückstand hinterher. Der Angriff der Hausherren agierte gegen die flexible 5:1-Abwehr der Ahorner zu unkonzentriert und schenkte einige Bälle her. Die HG zog auf 9:6 davon, bedingt auch dadurch, dass Ebern im ersten Durchgang sechs Zwei-Minuten-Strafen kassierte und somit lange in Unterzahl spielte. Zur Halbzeit lag Hut/Ahorn mit vier Treffern in Front (8:12).

Im zweiten Abschnitt gaben die Ahorner zunächst weiter den Ton an (13:16, 38.), ehe die Eberner aufwachten und sich Stück für Stück ins Spiel kämpften. Beim 17:17 (41.) war das Spiel nach langer Zeit mal wieder ausgeglichen, zwei Minuten später ging Ebern erstmals in Führung. Im Angriff war der TVE mit überfallartigem Umschaltspiel zwar oftmals binnen weniger Sekunden erfolgreich, doch war die Abwehr noch nicht stabil genug, um sich entscheidend absetzen zu können.

So kam es nach dem 22:22 zu einer spannenden Schlussphase. Mit der Schlusssirene vergab Hut/Ahorn mit einem direkten Freiwurf schließlich die letzte Chance auf den Ausgleich und so blieb es beim 29:28 für Ebern. Mit dem Erfolg sicherte sich der TVE den achten Tabellenplatz, während die HG die Saison als Neunter abschließt.

HG Hut/Ahorn: Ponsel, Lesch; Schulze (3), Döbereiner (5), Weikard (2), Birkner (1/1), Harbecke (4/4), Räder (1), Straub (1), Friedrich, Balkan (5), Beetz (5), Hofmann (1). ct