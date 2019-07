Déjà-vu für BBC Coburg zum Ligastart

Die ProB-Basketballer des BBC Coburg starten am Sonntag, 22. September, um 18 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim fränkischen Konkurrenten TG s. Oliver Würzburg in die neue Spielzeit. Das Kuriose: Die Coburger haben auf den Tag genau im Vorjahr und an gleicher Stelle in Würzburg die Saison 2018/19 eröffnet.

Das erste Heimspiel in der HUK-Arena bestreitet der BBC am Sonntag, 29. September, um 16 Uhr gegen die White Wings Hanau. Bereits eine Woche später steht das nächste fränkische Derby in Deutschlands dritthöchster deutscher Spielklasse ins Haus. Die Coburger gastieren am Samstag, 5. Oktober, um 19 Uhr bei ProA-Absteiger Baunach Young Pikes. Das Reserveteam vom neunmaligen deutschen Meister Brose Bamberg bestreitet seine Heimspiele ab kommender Saison in der Brose-Trainingshalle in Strullendorf. Das fränkisch-thüringische Duell zwischen dem BBC Coburg und den Basketball Löwen Erfurt steigt am 6. Spieltag in der HUK-Arena (Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr).

Der offizielle Trainingsauftakt der Mannschaft von Trainer Ulf Schabacker ist am 12. August. Nicht mehr dabei sein wird der Garant des letztjährigen Klassenerhalts, Chase Adams. Der Abgang des US-amerikanischen Aufbauspielers wurde vom BBC bereits vor vier Wochen kommuniziert, jetzt steht auch sein neuer Arbeitgeber fest. Der 30-Jährige "steigt" eine Liga auf und wird neuer Spielmacher des ProA-Ligisten Rostock Seawolves.

Der Spielplan des BBC Coburg

Sonntag, 22. September, 18 Uhr: TG s. Oliver Würzburg - BBC Coburg Sonntag, 29. September, 16 Uhr: BBC Coburg - White Wings Hanau Samstag, 5. Oktober, 19 Uhr: Baunach Young Pikes - BBC Coburg Sonntag, 13. Oktober, 16 Uhr: BBC Coburg - ScanPlus Baskets Elchingen Samstag, 19. Oktober, 19 Uhr: Orange Academy Ulm - BBC Coburg Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr: BBC Coburg - Basketball Löwen Erfurt Samstag, 2. November, 14 Uhr: FC Bayern Basketball II - BBC Coburg Samstag, 9. November, 19.30 Uhr: BIS Baskets Speyer - BBC Coburg Sonntag, 17. November, 16 Uhr: BBC Coburg - Gießen 46ers Rackelos Samstag, 23. November, 19 Uhr: BBC Coburg - TSV Oberhaching Tropics Samstag, 7. Dezember, 15 Uhr: Fraport Skyliners Juniors - BBC Coburg Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr: BBC Coburg - Fraport Skyliners Juniors Samstag, 21. Dezember, 19 Uhr: BBC Coburg - BIS Baskets Speyer Sonntag, 5. Januar, 18 Uhr: Gießen 46ers Rackelos - BBC Coburg Samstag, 11. Januar, 19 Uhr: White Wings Hanau - BBC Coburg Sonntag, 19. Januar, 16 Uhr: BBC Coburg - Orange Academy Ulm Samstag, 25. Januar, 19 Uhr: ScanPlus Baskets Elchingen - BBC Coburg Sonntag, 2. Februar, 16 Uhr: BBC Coburg - TG s. Oliver Würzburg Samstag, 8. Februar, 18 Uhr: Basketball Löwen Erfurt - BBC Coburg Samstag, 15. Februar, 19 Uhr: BBC Coburg - Baunach Young Pikes Samstag, 29. Februar, 19 Uhr: TSV Oberhaching Tropics - BBC Coburg Samstag, 7. März, 19.30 Uhr: BBC Coburg - FC Bayern Basketball II