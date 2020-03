Coburger prallen an Bayern-Wand ab

Mit einer 73:75 (34:44)-Niederlage gegen den FC Bayern München hat der BBC Coburg die Hauptrunde in der Basketball-Liga ProB Süd beendet. An der Endplatzierung änderte das nichts mehr: Als Tabellenfünfter gehen die Coburger in die Play-offs und treffen dort gegen die Dresden Titans.Am Ende freuten sich die Gäste zwar über den Sieg, doch aufgrund der zeitgleichen Niederlage der Frankfurter in Ulm müssen die Bayern dennoch in die Play-downs.

Die Coburger dagegen blickten gespannt auf den Liveticker der Liga, um zu erfahren, gegen wen es im Play-off-Achtelfinale geht. Am Ende entschied im Norden der direkte Vergleich: Ab der kommenden Woche spielen die Vestestädter gegen die Dresden Titans. Das erste Spiel findet am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr in der Dresdener Margon Arena statt, die zweite Partie eine Woche darauf zur gleichen Zeit in Coburg.

Pro B Süd

BBC Coburg - FC Bayern II 73:75 (34:44)

Bis diese Entscheidung getroffen war, gab es ein spannendes Spiel vor 1226 Zuschauern - darunter der österreichische Nationaltrainer und Trainer von Medi Bayreuth, Raoul Korner. Die Gastgeber hatten in der Anfangsphase die Nase vorn: Tidjan Keita eröffnete das Spiel per Dunk, und kurz darauf bedeutete ein Drei-Punkt-Spiel von Princeton Onwas das 11:8 (5.). Die Münchener antworteten mit einem 8:0-Lauf, doch fünf Zähler in Folge von Timo Dippold besorgten zu Beginn der Schlussminute des ersten Viertels den 18:18-Ausgleich.

Dem Spiel der Coburger tat allerdings weh, dass sowohl Keita als auch Moritz Bär schnell mit drei Fouls auf der Bank Platz nehmen mussten: Die Gäste legten binnen fünf Minuten einen 12:0-Lauf auf das Spielfeld und legten damit die Grundlage für ihre 44:34-Pausenführung. Dabei trafen die Münchener auch aus den unmöglichsten Lagen: So netzte Erol Ersek einen Dreier mit der Sirene, Hand im Gesicht und Brett ein. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Coburger mehr Energie und Fokus als in den ersten 20 Minuten: Christopher Wolf traf trotz Foul und versenkte auch den fälligen Bonusfreiwurf, Onwas netzte einen Dreier ein und Keita dunkte - Mitte des Viertels war das Spiel beim Stand von 46:46 wieder ausgeglichen und die Stimmung am Siedepunkt. Einzig: Die Bayern ließen sich nicht beeindrucken, schlugen eiskalt zurück - Coburg ging mit 53:60 ins Schlussviertel.

Der BBC hatte das Spiel aber noch lange nicht aufgegeben: Constantin Ebert traf einen Distanzwurf zum 62:68 und zwang FCB-Coach Demond Greene zur Auszeit. Die brachte den Bayern aber zunächst nichts: Sven Lorber legte ab, und nach einer ordentlichen Defensivsequenz war es wieder Ebert per Dreier, der auf 67:68 verkürzte.

Die jungen Münchener behielten jedoch die Nerven und die Nase vorn: Geschickt nutzten sie ihre Chancen, blieben sicher an der Freiwurflinie und verhinderten, dass der BBC das Spiel noch einmal drehen konnte.

"Zu spät Reserven gegangen"

Mit der Schlusssirene traf Onwas von draußen zum 73:75-Endstand, konnte jedoch an der Niederlage nichts mehr ändern. "Die Niederlage tut weh, aber man muss dem Gegner Respekt zollen: Das war ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir haben zu viele kleine Fehler gemacht, die München bestraft hat", lobte Kapitän Wolf nach Spielende die Leistung der Bayern.

Für Assistenztrainer Valentino Lott fehlte es vor allem in den ersten 20 Minuten an Energie "Wir sind zu spät an unsere Reserven gegangen. Wir sind klasse aus der Halbzeit gekommen, aber uns fehlte die erste Halbzeit."

Die Statistik

BBC Coburg: Ebert (17, 6 Assists), Onwas (17, 7 Rebounds), Wolf (13, 9 Rebounds), Dippold (10), Keita (10, 7 Rebounds), Lorber (2), Urbano (2), Bär (2), Perschnick, Herbst (n.e.), Baric (n.e.)

FC Bayern München II: Ersek (14, 6 Assists), Knauf (12, 7 Rebounds), George (11), Düh (8, 6 Rebounds), Rudan (7), Frankl-Maus (6, 7 Assists), Grant (7, 7 Rebounds), Dizdarevic (6, 8 Rebounds), Schmitz (2), Noeres (2)