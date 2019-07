Coburger Lerneffekt greift in Schweinfurt

Der FC Coburg hat sich am 2. Spieltag der Landesliga Nordwest in Schweinfurt den Frust über den späten Ausgleich im Auftaktmatch gegen Fuchsstadt von der Seele geschossen. Souverän setzte sich das Team von Coach Lars Scheler am Mittwochabend mit 3:0 bei der FT Schweinfurt durch und stürmte auf Platz 2 der Tabelle. Einzig der TSV Unterpleichfeld ist nach zwei Spieltagen noch ohne Punktverlust. FT Schweinfurt - FC Coburg 0:3 (0:2)

Bei der FT Schweinfurt kristallisiert schon nach zwei Spieltagen eine große Schwachstelle heraus: die Defensive. Nach den vier Gegentoren beim 4:4 in Memmelsdorf setzte es nun gegen die nächsten Oberfranken drei. Mit seiner reiferen Spielanlage und auch einer gesunden Zweikampfhärte setzte sich der FC Coburg überraschend problemlos an der Maibacher Höhe durch. "Wir haben den Gegner mit katastrophalen Fehlern eingeladen", war FTS-Trainer Adrian Gahn richtig sauer.

Dabei hatte für die Gastgeber alles ganz gut begonnen. Sie versuchten sich in Ballkontrolle, und auch wenn das nicht so ganz wunschgemäß klappte, hatten sie die erste Chance - doch Leander Dietrich zielte ein Stückchen zu hoch (7.). Dann häuften sich die Unachtsamkeiten bei den Schweinfurtern. Als Johannes Mock sich verschätzte, reagierte der Coburger Fabian Carl am schnellsten und traf zum 0:1 (17.). Und es sollte noch dicker kommen für die Gastgeber. Wieder Leichtsinnsfehler, wieder Carl, 0:2 (21.).

Die Coburger machten das geschickt. Sie standen in der Abwehr stabil, warteten auf Schweinfurter Fehler und schalteten dann rasant um. Ein Verhalten, an das sich die vielleicht noch etwas zu naiven Gahn-Schützlinge in der Landesliga erst wieder gewöhnen müssen. So aber waren sie erst einmal geschockt, schafften es vor der Pause kaum noch in Strafraumnähe. Anders Coburg, das in den Zweikämpfen viel robuster auftrat: Nach einer Einzelleistung hatte Carl das 0:3 auf dem Fuß, vergab jedoch (37.). "Wir haben nach dem 0:2 bis weit in die zweite Halbzeit den Glauben an uns verloren", so Gahn.

Die Turner kamen zwar entschlossen aus der Kabine, Durchschlagskraft hatten sie aber nicht mitgebracht. Eine gute Kombination schloss Dietrich viel zu harmlos ab, Torwart Oleksandr Churilov hatte keine Mühe (58.). Da stand es aber ohnehin bereits 0:3. Nach einer Ecke setzte sich Sertan Sener gegen drei Schweinfurter durch (55.). Sener (68.) und Carl (73.) hätten das Resultat sogar noch deutlicher gestalten können. Es gab aber auch noch ein Lebenszeichen der Schweinfurter, die nie die Köpfe hängen ließen. Doch Julius Herrmann (74.), Dominik Popp (88.) und Yannik Saal (90.) vergaben. Gahn blickte dennoch nach vorn: "Ich traue den Jungs die Landesliga zu, wir wollen nicht den klassischen Aufsteiger abgeben."

"Fitness noch nicht bei 100%"

Sein Coburger Kollege Lars Scheler war dagegen hochzufrieden, weil "wir aus den Fehlern gegen Fuchsstadt gelernt und das Gelernte umgesetzt haben. Wir haben kaum was zugelassen hinten und uns diesen Sieg verdient." Einen kleinen Ansatz zu Kritik fand er dennoch: "In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass die Fitness noch nicht bei 100 Prozent ist." Da widersprach jedoch Gahn: "Coburg war auch nach dem 0:3 gieriger auf ein Tor als wir."Steffen Krapf

FT Schweinfurt: Mai - Dietrich, Mock (75. Aydin), Werner, Zeißner (57. Reith), Rinbergas, Popp, Öztürk, Mosandl, Saal, Walton (59. Herrmann) / FC Coburg: Churilov - Y. Teuchert, Weinreich, Alles, Schad, E. Heinze (67. Knie), G. Sener (78. L. Teuchert), Kolb, Carl (87. König), S. Sener, Guhling / SR: Fober (Herrieden) / Zuschauer: 250 / Tore: 0:1 Carl (17.), 0:2 Carl (21.), 0:3 S. Sener (55.) / Gelbe Karten: Saal, Dietrich / Kolb, Alles, E. Heinze, Carl, G. Sener