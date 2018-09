Benes führt Wohlbach zum Sieg

Dem TTC Wohlbach ist der Start in die neue Spielzeit der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd gelungen. Angetrieben vom starken Neuzugang Michal Benes gelang den Wohlbachern am Samstagabend ein knapper 6:4-Heimsieg gegen den Angstgegner DJK SpVgg Effeltrich. TTC Wohlbach - DJK SpVgg Effeltrich 6:4

Das Zuschauerinteresse am 1. Spieltag in Wohlbach war groß. Viele Augen waren auf den tschechischen Neuzugang Michal Benes gerichtet, der für die Hausherren erstmals an Position 2 aufschlug. Den TTC-Herren stand die identische Mannschaft gegenüber wie in den beiden Partien der vergangenen Saison, die beide verloren gingen. Die neue Nummer 1 der Gäste, der Japaner Yutaka Kashiwa, war wie vermutet nicht mit von der Partie.

Auch die beiden Doppelpaarungen waren bis auf eine Ausnahme - Benes für G. C. Foerster - identisch zur vergangenen Runde. Das tschechische Duo Richard Vyborny/Benes machte gegen Marius Zaus/Alexander Rattasepp kurzen Prozess und gewann glatt 3:0. Konnten Grozdan Grozdanov und Yevgeniy Christ ihr Doppel vor einigen Monaten gegen Martin Guman und Martin Jaslowski noch für sich entscheiden, reichte es diesmal nicht. Das Wohlbacher Duo verlor drei Sätze knapp und musste sich mit 0:3 geschlagen geben.

Benes' Rückhand begeistert

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Gastgeber bei den Einzelspielen vor der Pause. Benes begeisterte die Zuschauer bei seinem Einstand. Sein klarer Kopf, die Konzentration auf das, was an der Platte passiert, seine Schnelligkeit und seine fantastische linke Rückhand ließen Effeltrichs Nummer 1, Martin Guman, keine Chance.

Vyborny befand sich am Anfang seines ersten Einzels auch auf der Siegesstraße. Er gewann den ersten Satz und lag im zweiten bereits mit 9:6 vorne. Durch Leichtfertigkeit und einer etwas zu defensiven Spielweise holte sich Gegner Jaslowski aber noch einen 3:1-Sieg.

TTC behält nach 2:4 die Nerven

Beim Zwischenstand von 2:2 sah es gut aus für die Wohlbacher, denn vom hinteren Paarkreuz wurde in den folgenden Spielen zwei Punkte erwartet. Doch wie so oft im Tischtennis kam es ganz anders. Beide Punkte gingen an die Gäste, und so stand es 2:4 statt 4:2. Grozdanov hatte gegen Rattasep schon 2:0 nach Sätzen geführt, verlor den dritten Satz mit 10:12 und unterlag im vierten und fünften jeweils mit 8:11.

Christ sah gegen Zaus im ersten und zweiten Satz (2:11, 5:11) kein Land. Dann erkämpfte er sich noch den 2:2-Satzgleichstand, verlor dann aber wiederum den Entscheidungssatz (7:11). Es schien, als ließen sich die TTC-Herren wie in der vergangenen Spielzeit den Schneid abkaufen, doch die Mannschaft ließ sich diesmal nicht aus der Spur bringen.

Vyborny machte gegen Guman kurzen Prozess, Benes gewann sein zweites Einzel gegen Jaslowski glatt mit 3:0. Damit stand es 4:4 und Grozdanov sowie Christ bekamen die Chance, sich in ihrem zweiten Einzel zu rehabilitieren. Mit der Unterstützung der Zuschauer ließen beide keinen Zweifel aufkommen. Grozdanov setzte sich mit 3:1 gegen Zaus durch, Christ gewann glatt mit 3:0 gegen Rattasep. Der wichtige Auftakterfolg für den TTC Wohlbach war nach drei Stunden perfekt.

Die Ergebnisse

Doppel: Vyborny/Benes - Zaus/Rattasep 3:0 (11:9, 11:3, 11:7), Grozdanov/Christ - Guman/Jaslowski 0:3 (9:11, 7:11, 10:12)

Einzel: Vyborny - Jaslowski 1:3 (13:11, 9:11, 7:11, 9:11), Benes - Guman 3:1 (11:9, 11:8, 7:11, 11:9),

Grozdanov - Rattasep 2:3 (11:4, 11:9, 10:12, 8:11, 8:11), Christ - Zaus 2:3 (2:11, 5:11, 11:8, 11:6, 7:11), Vyborny - Guman 3:0 (11:2, 11:6, 12:11), Benes - Jaslowski 3:0 (11:9, 11:2, 14:12), Grozdanov - Zaus 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:6), Christ - Rattasep 3:0 (11:9, 11:5, 11:9)