Beach-Handball: Wenn schöne Tore belohnt werden

Zusatzpunkte für die B-Note



Die Platzierungen - weibliche D-Jugend:

Weibliche C-Jugend:

Weibliche B-Jugend:

Männliche D-Jugend:

Männliche C-Jugend:

Der TSV Weitramsdorf ist beim diesjährigen Beach-Handball-Turnier für so manche frühere Veranstaltung mit schlechtem Wetter entschädigt worden. Die zwölfte Auflage des Turniers und des Jugendzeltlagers wurden von herrlichen sommerlichen Temperaturen begleitet.Der Handballnachwuchs zeigte temporeiche Spiele, in denen auch zahlreiche Tricks und tolle Wurfvarianten zu sehen waren. Das Tore erzielen stand dabei nicht immer im Vordergrund, die Freude am Spiel war bei allen Beteiligten zu beobachten. Erfreulich war zudem die überaus faire Gangart, obwohl es am kämpferischen Einsatz eines jeden Einzelnen nicht mangelte.Bei den D-Juniorinnen setzte sich der HC Erlangen vor der TS Coburg durch. Bei den C-Juniorinnen triumphierte die HG Hut/Ahorn vor den Gastgeberinnen des TSV Weitramsdorf. Das Turnier der B-Juniorinnen hatten die zwei Mannschaften des TV Münchberg fest im Griff. Auch bei den D-Junioren kam der Turniersieger aus Münchberg. Dagegen war bei den C-Junioren der Nachwuchs des HSC 2000 Coburg am erfolgreichsten.Die Ergebnisse im Beach-Handball werden nach Punkten berechnet, die vom Schiedsrichter am Spielfeldrand angezeigt werden. Neben einem Punkt für jeden Treffer gibt es zusätzlich einen Punktbei einem erfolgreichen Strafwurf oder einem besonders schönen Torerfolg. Jede Halbzeit wird getrennt gewertet, so dass es lediglich 2:0- beziehungsweise 1:1-Ergebnisse für den Turnierausgang gibt.Auch abseits des Spielfeldes hat der TSV Weitramsdorf um Handball-Abteilungsleiter Steffen Eberlein und Turnierleiter Axel Reich sowie seinen zahlreichen Helfern den Jugendlichen und Kindern einige Attraktionen, unter anderem eine Wasserrutsche, geboten.1. HC Erlangen, 2. TS Coburg, 3. TSV Weitramsdorf, 4. HSG Fichtelgebirge , 5. TV Gefrees, 6. SG Kunstadt /Weidhausen, 7. TV 1886 Ebersdorf.1. HG Hut/Ahorn, 2. TSV Weitramsdorf, 3. TV Münchberg, 4. SGKunstadt/Weidhausen.1. TV Münchberg II, 2. TV Münchberg I, 3. HG Hut/Ahorn, 4. TSV Weitramdorf, 5. HSV Bergtheim, 6. TV Gefrees, 7. TSV Hof 1861.1. TV Münchberg, 2. HC Erlangen II, 3. HC Erlangen, 4. TV 1886 Ebersdorf, 5. TV Weidhausen.1. HSC 2000 Coburg, 2. TV Münchberg, 3. HSC 2000 Coburg II, 4. JSG Fürther Land.Für die Kleinsten (Minis und E-Jugend) gab es zwar Spielwertungen, auf Platzierungen wurde aber wie gewohnt verzichtet.