BBC unter Druck: Siegen oder fliegen

Es ist der finale Showdown um den Ligaverbleib in der ProB: Wenn die Erstliga-Reserve der Würzburger Bundesliga-Basketballer am Sonntagabend in der engen Halle in der Feggrube auf den Aufsteiger von der Itz trifft, könnten die Vorzeichen klarer kaum sein. Gewinnen die Unterfranken bedeutet das eine weitere ProB-Saison für die Würzburger und gleichzeitig den sofortigen sportlichen Wiederabstieg für den BBC Coburg. Holt sich die Truppe von Derrick Taylor dagegen den zweiten Auswärtssieg der Saison, bleibt sie im Rennen um den Klassenerhalt und kann selbigen mit einem Heimerfolg gegen die bereits abgestiegenen Karlsruher am 21. April klarmachen.



"Wir wissen, was Würzburg vorhat und werden dementsprechend gut vorbereitet sein", versichert Derrick Taylor. Allzu viel Neues werden beide Mannschaften im vierten Aufeinandertreffen der Saison ohnehin nicht mehr aus dem Ärmel schütteln können, dafür kennen sich die Kontrahenten inzwischen zu gut. "Es wird darauf ankommen, wer seinen Gameplan besser umsetzt", weiß BBC-Assistenztrainer Johannes Wunder und ergänzt: "Beim 90:78 im Playdown-Hinspiel in der HUK-Arena ist uns das sehr gut gelungen und folgerichtig haben wir sie deutlich geschlagen, obwohl sie in voller Besetzung gekommen sind."



Bei der 81:87-Auswärtsniederlage Ende Januar genoss das Team des australischen Trainers Liam Flynn dagegen gerade in der ersten Halbzeit unbotmäßige Freiheiten und Coburg hielt erst nach dem Seitenwechsel in Sachen Kampfkraft und Physis dagegen - zu spät.



Einige personelle Fragezeichen

Die Schlüsselakteure der Würzburger sind bekannt: Aufbauspieler Miles Jackson-Cartwright konzentriert sich nach seinem erfolgreichen "Ausflug" in das Bundesligateam nun wieder voll auf die ProB und ist mit knapp 18 Punkten und sieben Assists pro Begegnung unumstrittener Kopf seiner Mannschaft. Einiges wird davon abhängen, ob BBC-Guard Byron Sanford ihn wie im Hinspiel bearbeiten und zu Ballverlusten zwingen kann. Der athletische Garrett Jackson (19,2 Punkte und 9,2 Rebounds pro Spiel) und der lettische Scharfschütze Karlis Apsitis (41 Prozent Dreierquote) bilden auf den Flügeln ein komplementäres Duo. Unter den Körben räumen Dejan Kovacevic (26 Punkte in Karlsruhe) und Leon Kratzer auf.



Den BBC Coburg plagen vor dem Endspiel wie schon so oft in dieser Runde Personalsorgen. Eividas Molosciakas zog sich im Training eine Knöchelblessur zu, Kevin Eichelsdörfer und Daniel Stawowski fielen mit grippalen Infekten aus, Yasin Turan und Matthias Fichtner sind nach wie vor nicht bei 100 Prozent. Trotzdem wollen die Coburger ihre letzte Chance, am Ende einer schwierigen Saison doch noch die Kurve in Richtung Rettungsanker zu bekommen, unbedingt nutzen. "Es ist unser Meisterschaftsspiel, genau das habe ich den Jungs gesagt", so Taylor, der darauf hofft, dass die BBC-Fans in der Feggrube ein bisschen Heimstimmung erzeugen. Wer mitfahren möchte, kann sich unter fanbus@bbc-coburg.com noch anmelden. Abfahrt ist am Sonntag um 15 Uhr vor der HUK-Arena.