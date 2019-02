BBC Coburg muss über sich hinauswachsen

Es wird eng für den BBC Coburg in Sachen Play-off-Qualifikation. Nur mit einem Sieg gegen Tabellenführer Bayer Giants Leverkusen am Samstag (19 Uhr in der HUK-Arena) erhalten sich die Vestestädter eine theoretische Chance, die reguläre Saison doch noch unter den besten acht Teams im Klassement der ProB Süd abzuschließen.

Schwerer könnte sich die Aufgabe kaum darstellen, immerhin kommt mit dem deutschen Rekordmeister am Samstagabend die dominante Mannschaft der laufenden Runde nach Oberfranken. Die meisten Siege (19), die wenigsten Niederlagen (1), die höchste Feldwurfquote, dazu Bestwerte bei Punkten und Rebounds - selten hat sich haushohe Überlegenheit so deutlich manifestiert.

Das Geheimnis der von Ex-Nationalspieler Hansi Gnad trainierten Rheinländer ist vor allem die Ausgeglichenheit ihres Teams. Kein Spieler erzielt im Schnitt mehr als zwölf Zähler, aber sechs Akteure kommen auf über acht Punkte pro Begegnung. Dazu kommt eine ausgefeilte Rollenverteilung ohne wirkliche Schwäche. Topscorer Tim Schönborn ist für die Dreier zuständig, er traf bereits 45 Mal von hinter der 6,75-Meter-Linie. Der ehemalige serbische Erstliga-Crack Nino Celebic und Alexander Blessig organisieren den Spielaufbau. Auf dem Flügel sorgen der Franzose Ron Mvouika und US-Forward Nick Hornsby für Athletik und Variabilität. Unter dem Korb räumen mit Dennis Heinzmann und Marian Schick, der wie Hornsby aus Gießen kam, zwei echte Kanten ordentlich auf.

Um diesem Ensemble beizukommen, bedarf es einer exzellenten Mannschaftsleistung in Angriff und Defensive. Also dem genauen Gegenteil der jüngsten Vorstellung in Gießen, als sich die Coburger in der Verteidigung spendabel und vorne verschwenderisch präsentierte.

Zudem muss eine angesichts des Blaulichttages hoffentlich gut gefüllte HUK-Arena ihren Beitrag zu einer möglichen Sensation leisten. Die sechste Ausgabe des Events gibt Hilfsorganisationen und Rettungsdiensten erneut die Gelegenheit, sich im Rahmen eines Heimspiels zu präsentieren. Gleichzeitig erhalten alle "Retter" als kleine Anerkennung für ihren großen Einsatz freien Eintritt zur Begegnung.

Das Restprogramm der Play-off-Anwärter in der ProB Süd

Play-offs Die besten acht Teams der ProB Süd und Nord nach den 22 Hauptrundenspieltagen qualifizieren sich für die Play-offs. Zwei Spieltage vor Rundenende haben die Coburger als Neunter zwar nur zwei Punkte Rückstand auf Ulm, Bayern und Erfurt (Plätze 6 bis 8), haben aber gegen alle drei Mannschaften den direkten Vergleich verloren, der bei Punktgleichheit zu Rate gezogen wird. Der BBC muss also seine zwei verbleibenden Spiele gewinnen und zusätzlich darauf hoffen, dass eines der drei genannten Teams beide Spiele verliert. Nur dann würden die Vestestädter die Play-offs erreichen.

Orange Academy Ulm (6. Platz, 20:20 Punkte): Dragons Rhöndorf (Auswärts), RheinStars Köln (Heim)

FC Bayern Basketball II (7. Platz, 20:20 Punkte): TG s. Oliver Würzburg (Auswärts), Panthers Schwenningen (Auswärts)

Basketball Löwen Erfurt (8. Platz, 20:20 Punkte): Scanplus Baskets Elchingen (Heim), Bayer Giants Leverkusen (Auswärts)

BBC Coburg (9. Platz, 18:22 Punkte): Bayer Giants Leverkusen (Heim), Frankfurt Skyliners Juniors (Auswärts)