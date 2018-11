BBC Coburg hat hessische Talentschmiede zu Gast

Nur eine Woche nach dem Sieg gegen die Gießen 46ers Rackelos bekommt der BBC Coburg in der ProB Süd am Sonntag um 16 Uhr schon wieder Besuch aus Hessen. Diesmal stellen sich die Fraport Skyliners Juniors (5. Platz/12:6 Punkte) aus Frankfurt in der Vestestadt vor. Die Erstliga-Reserve dürfte mit sämtlichen Bundesliga-Doppellizenzlern in Oberfranken aufschlagen, trotzdem wollen die Hausherren ihre Heimserie unbedingt verteidigen.

Als im August die Bitte der Fraport Skyliners um Spielverlegung der Begegnung von Samstag auf Sonntag eintraf, mussten die Verantwortlichen beim BBC Coburg nicht lange nachdenken: "Wenn sich ein Verlegungswunsch in puncto Hallenbelegung realisieren lässt, werden wir einem solchen nicht aus taktischen Erwägungen im Wege stehen. Erstens möchten wir uns mit den besten Spielern der Liga messen, zweitens ist es für unser Publikum doch toll, Akteure in der HUK-Arena zu erleben, die vielleicht irgendwann einmal in der NBA oder in diversen Nationalmannschaften auflaufen werden", sagt Matthias Haufer, Sportlicher Leiter beim BBC.

Den Einwand, dass die eigenen Siegchancen durch die Vermeidung einer Überschneidung des Frankfurter Auftritts in Coburg mit der Partie des "großen Bruders" in der 1. Bundesliga und dem damit verbundenen verstärkten Einsatz von Doppellizenzlern geschmälert würden, lässt Haufer nicht gelten: "Bis jetzt war unsere Leistung meist deutlich besser, wenn die Gegner mit ,voller Kapelle' am Start waren. In diesen Situationen kann man über sich hinauswachsen und namhafte Kontrahenten schlagen, das setzt eine besondere Energie frei."

Namhafte Talente hat das Team von Headcoach Sebastian Gleim allemal im Angebot: Da wäre zum Beispiel Flügelspieler Richard Freudenberg, der im Erstliga-Hessenderby bei den Gießen 46ers am letzten Wochenende mal eben 21 Zähler in 22 Minuten markierte.

Oder der schwedische Aufbauspieler Elijah Clarance, dessen spektakuläre Flugeinlagen bei einschlägigen Internetportalen zu bewundern sind. Leon Kratzer, soeben aus Bamberg verpflichtet und den Coburgern aus seiner Zeit in Baunach und Würzburg bestens bekannt, hat ebenfalls eine Doppellizenz für beide Spielklassen erhalten.

Auch Aufbauspieler Garai Zeeb, Centerhüne Armin Trtovac und Cosmo Grühn, der den Vestestädtern in der Vorsaison mit seinen Dreiern ordentlich zusetzte, haben mehr im Repertoire als ungewöhnliche Vornamen. Center-Routinier Tobias Jahn und der US-amerikanische Distanzwurfspezialist J.T. Roach ergänzen einen hochkarätig besetzten Kader.

Fallende Frankfurter Formkurve

Die letzten drei Duelle gingen für die Frankfurter jedoch allesamt verloren. Gegen die Topteams aus Schwenningen und Leverkusen setzte es deutliche Niederlagen. Der BBC dagegen befindet sich gerade zu Hause nach zwei überzeugenden Erfolgen im Aufwind. Neuzugang Chase Adams hat es geschafft, das Mannschaftsspiel auf ein neues Level zu hieven.

Shooting Guard Kevin Franceschi hat sich als verlässlicher Scorer etabliert, auf den Flügelpositionen sorgen Dino Dizdarevic und Steffen Walde für defensive Intensität und für Punkte im richtigen Moment. Center Max von der Wippel blüht in neuer, verantwortungsvollerer Rolle geradezu auf. Yasin Turan bringt Energie von der Bank, dazu könnte es für Christopher Wolf nach einigermaßen überstandener Bänderverletzung zumindest für einen Kurzeinsatz reichen. Genügend Argumente also, die den BBC mit der nötigen Munition ausstatten sollten, um auch eine Frankfurter Truppe in Bestbesetzung vor erhebliche Probleme zu stellen.