BBC Coburg erreicht dank Schützenhilfe die Play-offs

Das spielfreie Wochenende in der Basketball-Liga ProB endete für den BBC Coburg mit dem Erreichen des Saisonziels und einem der größten Erfolge der bisherigen Vereinsgeschichte - denn dank des Erfolges der Baunach Young Pikes im Nachholspiel in Ulm steht nun endlich der Coburger Einzug in die Play-offs fest.

Diverse Rechenversuche und Überlegungen flogen noch durch die WhatsApp-Gruppen von Team und Verantwortlichen: Könnte nach dem 93:82 der Baunacher in Ulm noch etwas passieren? Ein Dreiervergleich, bei dem man den Kürzeren ziehen könnte? Oder gar ein Vierervergleich? Was passiert, wenn München gegen Frankfurt verliert, aber gegen Coburg gewinnt?

Die Antwort lautet: Gar nichts. Die Vestestädter sind nicht mehr von einem der ersten acht Plätze nach der Hauptrunde zu verdrängen und werden somit erstmals an den Play-offs der ProB teilnehmen. Damit hat das Team von Trainer Ulf Schabacker das Saisonziel Klassenerhalt erreicht und wird auch in der kommenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse des deutschen Basketballs an den Start gehen - mindestens!

Im Achtelfinale wartet ein Team aus der Nordstaffel auf die Coburger. Der Tabellenerste aus dem Süden trifft auf den Achten aus dem Norden, der Zweitplatzierte auf den Siebten und so weiter. In einer "Best of three"-Serie geht es um den Einzug ins Viertelfinale: Wer zuerst zwei Siege einfährt, ist eine Runde weiter, für den anderen Klub ist die Saison beendet. Dabei hat das besser platzierte Team im ersten und in einem eventuell nötigen dritten Spiel Heimrecht.

Platz 3 ist für BBC noch möglich

Deshalb sind die beiden verbleibenden Partien der Coburger auch wichtig: Denn mit Siegen in Oberhaching und gegen den FC Bayern München kann die Truppe um Kapitän Christopher Wolf, derzeit auf Platz 7, noch auf Rang 3 springen und sich so das Heimrecht in der ersten Runde sichern. "Ich bin unfassbar stolz. Das ist für die Stadt Coburg unglaublich toll, für den Verein und diesen Standort unglaublich toll. Das haben wir uns verdient", freut sich Wolf über den Lohn für diese Saison.

Für den 24-Jährigen ist die bislang beste BBC-Platzierung auch eine Folge der Entscheidungen, die rund um den Spielbetrieb getroffen wurden: "Der Verein ist seit dieser Saison auch in der Geschäftsstelle neu und besser aufgestellt, und das merkt eine Mannschaft. Das trägt alles dazu bei."

Gegen wen es in der ersten Runde geht, ist noch offen: In der Nordstaffel der ProB sind die Teams ebenfalls sehr nah beieinander, von Rang 4 bis Platz 9 können sechs Teams entweder Heimrecht in der ersten Runde haben - oder sogar noch aus den Play-offs fliegen. Neun Teams kommen als potenzieller Erstrundengegner für den BBC infrage. Für Wolf wären die Dresden Titans der Wunschgegner: "Gegen Max von der Wippel zu spielen - das wäre für ihn sicher auch ganz cool."

"Wir brauchen die Coburger Fans"

Egal, wer kommt, vor allem freut sich Wolf auf ein volles Haus. Nachdem gegen Baunach mit knapp 1200 Zuschauern der Saisonrekord aufgestellt wurde, hofft der Kapitän sowohl gegen die Bayern als auch für die Play-offs auf eine volle Arena: "Wir wollen schauen, was geht. Wir haben keinen Druck, aber wir sind natürlich Sportler und wollen so weit kommen, wie möglich. Da brauchen wir dann die Coburger Fans - und ich finde, das haben wir uns als Mannschaft auch verdient."