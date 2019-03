BBC Coburg: Der Klassenerhalt ist perfekt

Der BBC Coburg hat sich trotz großer Personalsorgen im zweiten Spiel der ProB-Play-downs einen 78:72 (46:35)-Auswärtssieg bei den RheinStars Köln erkämpft. Die "Wackeren Acht" von Coach Ulf Schabacker verwandelten somit ihren ersten Matchball zum Klassenerhalt und spielen damit auch in der kommenden Saison in Deutschlands dritthöchster Liga. RheinStars Köln - BBC Coburg 72:78 (35:46)

Ohne Steffen Walde, Daniel Krause, Andy Rico und Matthias Fichtner starteten die Coburger holprig in die Partie. Dann übernahm aber das Trio Christopher Wolf, Max von der Wippel und Chase Adams Verantwortung bei den Vestestädtern. Mit viel Druck am Ball und einfachen Ballgewinnen konterten die Gäste das frühe 9:2 der Hausherren und verkürzten den Rückstand bis Ende des ersten Viertels (23:19, 10.).

Im zweiten Viertel übernahmen die Oberfranken endgültig die Initiative am Rhein. Point Guard Adams, der am Ende mit 17 Punkten, zehn Assists und acht Rebounds nur knapp das begehrte "Triple-Double" verfehlte, setzte nun seine Mitspieler ein ums andere Mal in Szene. Nach 13 Minuten übernahmen die Coburger erstmals die Führung (25:27). Die Vestestädter bewegten den Ball jetzt sehr flüssig. Beim Punkten tat sich vor allem Power Forward Christopher Wolf hervor, der bis zur Halbzeitpause eine perfekte Quote aus dem Feld vorzuweisen hatte und insgesamt 22 Zähler beisteuerte. Mit einer zweistelligen Gästeführung ging es in die Halbzeitpause (35:46, 20.).

Nach dem Wechsel erhöhte erneut Wolf, der die kompletten 40 Minuten durchackerte, von der Dreierlinie auf 16 Punkte Vorsprung für den BBC. Anschließend machte sich die hohe Belastung der aufgrund der vier Ausfälle nur mit acht Akteuren angetretenen BBC-Delegation bemerkbar - die Hausherren fanden besser in die Partie.

Angeführt vom starken US-Flügelspieler Tucker Haymond starteten die Domstädter einen 13:0-Lauf und sorgten für neue Spannung in der engen ASV-Halle. Drei erfolgreiche Freiwürfe von Adams zum Ende des dritten Viertels verschafften dem Gast etwas Luft, aber keinesfalls ein sicheres Polster (54:60, 30.).

Köln dreht Spiel zwischenzeitlich

Das Schlussviertel sollte noch einmal Nervenkitzel für alle Beteiligten hervorrufen. Die Kölner erkämpften sich Punkt für Punkt und gingen in der 38. Minute sogar in Führung. Das Momentum schien jetzt klar auf die Seite des Teams von Trainer Matthew Dodson gewechselt zu haben. Doch ein charakterstarker BBC Coburg mobilisierte die allerletzten Kraftreserven und war in den Schlussminuten die abgebrühtere Mannschaft. Adams und Dino Dizdarevic brachten den Auswärtscoup an der Freiwurflinie sicher nach Hause.

Damit steht bereits nach der zweiten Play-down-Partie fest, dass die Vestestädter auch in der kommenden Saison in der ProB an den Start gehen dürfen und diesmal keine Hilfe am grünen Tisch benötigen werden.

BBC Coburg: Wolf (22 Punkte, 6 Dreier, 7 Rebounds), Dizdarevic (19, 3, 5 Rebounds), Adams (17, 1, 8 Rebounds, 10 Assists, 3 Steals), von der Wippel (10, 12 Rebounds), Franceschi (7, 1), Turan (3, 1), Bauer (0), Herbst (n. e.).

RheinStars Köln: Haymond (27, 1, 7 Rebounds), van Laack (16, 1, 10 Rebounds), Michel (16, 3, 7 Rebounds), van der Velde (8), Kukic (2), Gottschalk (2), Zimmermann (1), Pritz, Theodor, Müller-Laschet, Dohmen (0), Nemcok (n. e.).