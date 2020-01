BBC Coburg bleibt auswärts eine Macht

Um 2.41 Uhr am Dreikönigsmorgen war der Coburger Tross wieder auf der Lauterer Höhe angekommen. Mit einem technischen Defekt musste der Mannschaftsbus der Coburger auf der Rückfahrt eine unfreiwillige Pause auf der Raststätte Rhön einlegen - gut zweieinhalb Stunden später als geplant kamen die Basketballer mit einem fix aus Coburg gesendeten Ersatzbus wieder in der Vestestadt an. Dank den zwei Punkten im Gepäck aber trotz der langen Reise mit guter Laune.

Nach dem 88:82-Auswärtserfolg bei den Depant Gießen 46ers Rackelos kletterten die Coburger auf den vierten Rang in der Tabelle, haben nun sowohl gegen die Mittelhessen als auch gegen Speyer und Frankfurt den direkten Vergleich gewonnen - ein großer Schritt in Richtung Play-offs. Gießen 46ers Rackelos - BBC Coburg 82:88 (41:46)

In der Sporthalle Ost war es zuvor heiß hergegangen. Gut 25 Coburger Fans, darunter auch HSC-Trainer Jan Gorr, der auf Heimatbesuch in Mittelhessen weilt, machten ordentlich Stimmung für den BBC, mussten aber mit ansehen, wie die Hausherren den besseren Start erwischten. 1:10 stand es Mitte des ersten Viertels aus Sicht der Coburger. Gießen wirkte so, als wollten sie die Schlappe aus dem Hinspiel wieder wettmachen, der BBC schaffte es nicht, auch aus dem Spiel heraus zu Punkten zu kommen.

Dann aber schickte Constantin Ebert Tidjan Keita mit einem Pass von kurz hinter der Mittellinie in die Luft und der Franzose stopfte das Spielgerät spektakulär durch den Ring. Nur wenige Sekunden später folgte der nächste Dunk von Keita - Coburg war wieder im Spiel. Zwei Sekunden vor dem Ende klaute Ebert einen Einwurf der 46ers und traf einen Dreier aus der Drehung ins Gesicht seines Gegenspielers mit der Sirene: Mit einer 24:21-Führung ging es in die erste Pause.

Im zweiten Viertel schraubten die Coburger dann auch an der Defensive: Gleich zwei Mal zwangen sie die Gießener zum Ballverlust, als sie nicht binnen acht Sekunden aus der eigenen Hälfte kamen. Die Schabacker-Schützlinge verteidigten in einem spannenden Schlagabtausch ihre knappe Führung und nahmen zur Halbzeit ein 46:41 mit in die Kabine.

Große Foulprobleme

Dort kamen sie mit viel Energie wieder heraus: Erst netzte Ebert aus der Ecke ein, dann versenkte Kapitän Christopher Wolf zwei Dreier und zwang Gießen zur Auszeit (55:41, 22.). Zwar hielt man die Hausherren vier Minuten lang ohne Punkt, doch die zunehmende Foulbelastung sorgte für Probleme: Schon Mitte des dritten Viertels kassierte der überragende Princeton Onwas sein viertes Foul, wurde erst einmal vorsichtshalber auf die Bank beordert.

Dort erwarteten ihn bereits Moritz Bär und Tidjan Keita, die ebenfalls kurz vor dem fünften Vergehen standen. Das machte es für die Coburger nicht leichter. Einzig die Tatsache, dass die Gießener nun recht fahrlässig mit ihren Chancen umgingen, verhinderte einen Rückstand: Mit 62:59 für den BBC ging es ins Schlussviertel.

Doch obwohl Onwas hochgradig foulbelastet war, blühte der US-Amerikaner nun richtig auf: Er setzte Wolf für einen Dreier in Szene, schoss seinem Gegenspieler betont lässig selber einen Distanzwurf ins Gesicht - 15 Punkte waren es insgesamt im Schlussviertel für Onwas. Als Keita 90 Sekunden vor dem Ende zum 83:75 stopfte, war die Partie entschieden.

"Wir entwickeln uns immer mehr zu einer Auswärtsmannschaft - das ist schön, auch wenn das für unsere Heimfans natürlich nicht so prickelnd ist", sagte BBC-Cheftrainer Schabacker schmunzelnd nach Spielende. "Da war heute alles dabei. Als das Spiel auf der Kippe stand, haben wir stabil verteidigt und konnten ein, zwei Schnellangriffe starten. Das ist ein Mega-Schritt für uns. Jetzt können wir ein bisschen beruhigter nach Hanau fahren."mv

Die Statistik

BBC Coburg: Onwas (30, 8 Rebounds), Wolf (18, 6 Rebounds), Ebert (11, 5 Assists), Urbano (10), Keita (7), Lorber (7), Bär (4), Perschnick (1), Dippold, Wenzl

Gießen 46ers Rackelos: Okpara (27, 9 Rebounds), Uhlemann (11, 5 Rebounds), Krämer (10, 12 Rebounds), Lischka (10, 5 Rebounds), Pesava (9, 8 Rebounds), Lohaus (8), Köpple (5), Osterwalder (2), Amaize, Schweizer (n.e.)